DXYZ、麻布十番商店街「スマート防災体験会」において顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」実証提供

DXYZ株式会社

DXYZ(ディクシーズ)株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」）は、2025年12月14日(日)に行われる麻布十番商店街振興組合主催の「スマート防災体験会」において、顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」の実証提供が決まりましたので、お知らせいたします。

スマートシティ防災の取組の一環として、避難時の顔認証による本人確認の実証実施を予定しています。受付時間の短縮と、避難者情報をリアルタイムで把握できる為、情報管理の正確性・利便性の向上につながります。

尚、本体験会実施時にFreeiD導入マンションに模した顔認証での解錠体験につきましても提供予定です。また、12月14日（日）14:00から12月19日（金）15:00までの期間、麻布十番商店街の3つの店舗（松尾寫眞館、たぬき煎餅、崇文堂書店）において、顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」による顔認証決済の実施も行います。

※雨天の場合、12月14日(日)の「スマート防災体験会」は中止の可能性がございます

顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」提供の背景

DXYZでは、１度の顔登録で『顔ダケで、世界がつながる。』顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」で、マンションやオフィス等での「入退」、店舗等での「決済」、テーマパークや住民サービス等での「本人確認」の顔認証サービスを提供しています。

今回、防災体験会への顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」導入において、顔認証受付による時間短縮だけでなく、ダッシュボードを用いたリアルタイムでの避難情報の可視化を可能にすることで、情報 管理の利便性向上につなげるべく実証提供にいたりました。

特に多くの避難所での課題点としては、記帳により毎日避難者管理を実施する中で、災害状況が落ち着いたと思い、無記帳で帰宅される方が一定数存在することで、仮に二次災害に巻き込まれた際などに迅速な救助手配が行えない可能性があります。その為、顔をかざすだけで手軽に記帳を可能にすることで、避難者・管理者両方における避難所生活での負荷の軽減につながることを目指しています。

今後DXYZでは、鍵や財布、スマホも持たずに、誰もが安心安全に暮らせる「顔を上げて、人に向き合う。」世界の実現に向けて、防災・減災に貢献する取組も実施検討して参ります。

※過去の防災に関する取組：DXYZ、亀岡市総合防災訓練で「顔ダケで、避難所受付」実証実施～避難所での顔認証受付により正確かつ迅速な情報管理を実現～(2025.09.02リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2454/))

概要

「スマート防災体験会」

- 主催者：麻布十番商店街振興組合- 場所：麻布十番会館前雑式通り- 日時：2025年12月14日(日) 14:00~16:30- 内容：防災時を想定し、避難してきた際の身元確認の為に顔認証受付体験を提供その他、株式会社NTTドコモによる移動基地局車、麻布消防署によるはしご車・地震体験車・煙体験ハウス、港区麻布支所協働推進課による防災啓発品展示と配布などが予定されています。- 参加特典：FreeiD会員登録とスマート防災体験会受付を完了いただくことで、顔認証実証店舗で使用できるクーポン（500円券×2枚：計1,000円分)を配布予定

※クーポン発券は12月14日（日）当日のみ

※クーポン利用可能期間は12月14日（日）～12月19日（金）

※雨天の場合、「スマート防災体験会」は中止の可能性があります

「FreeiDマンション体験」

- 内容：「スマート防災体験会」と同じブース内で、顔認証でのデモ用扉の解錠体験を提供

※雨天の場合、「FreeiDマンション体験」は中止の可能性があります

「顔認証決済体験」

- 場所： 麻布十番商店街の3店舗（松尾寫眞館、たぬき煎餅、崇文堂書店）- 日時：2025年12月14日（日）14:00～12月19日（金）15:00まで- 内容：協力店舗（松尾寫眞館、たぬき煎餅、崇文堂書店）における顔認証決済実証

※「顔認証決済体験」期間中はクーポン券利用可能（FreeiD会員登録とスマート防災体験会受付完了が条件）

顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」について

FreeiDは、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォームです。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。』を実現します。

多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2025年11月末時点FreeiD導入287棟竣工）。

また、マンションに加え、オフィス、保育園、ゴルフ場、テーマパーク等に顔認証サービスを展開しており、顔認証決済「FreeiD Pay」※1やマイナンバーカード連携サービス※2も実証事業を進めています。

※1 愛知県主催 あいちデジタルアイランドプロジェクト「TECH MEETS」採択事業 DXYZの顔認証決済「FreeiD Pay」を、イオンモール常滑において 6日間で346名が約350万円分利用 (2025.03.21リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2283/))

※2「マイナンバーカード連携 顔ダケで、市民サービス」顔認証受付の実証事業を亀岡市と実施 (2024.01.24リリース(https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-2506/))

※ オール顔認証マンション(R)は、DXYZ株式会社の登録商標です。

【DXYZ(ディクシーズ)株式会社 会社概要】

- 代表者：代表取締役社長 中西 聖- 本社：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階- 事業内容：顔認証プラットフォーム事業、DX推進支援事業、システム受託開発事業- 企業ホームページ：https://dxyz.co.jp/- 「FreeiD」ホームページ：https://freeid.dxyz.co.jp/

DXYZでは、『顔をあげて、人と向き合う。』世界の実現を目指しています。

あらゆるIDが顔に統合され、顔ダケで世界がつながり、移動したい、買い物したい、遊びたい、会いたい。そんな気持ちが実現して、気軽に行動できる世界になり、あなたの気持ちと行動を解放する。『顔ダケで、世界がつながる。』