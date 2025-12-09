Jooto、スタンダードプランを廃止し、新「スタータープラン」の提供開始

株式会社PR TIMES

株式会社PR TIMES（本社：東京都港区、代表取締役：山口拓己、東証プライム・名証プレミア：3922）が運営するタスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」（読み：ジョートー）は、2026年6月30日（火）をもって現在のスタンダードプランを廃止し、同年7月1日（水）より新たに「スタータープラン」の提供を開始いたします。

スタータープランは10ライセンスを上限とするなど手軽にタスク管理を始めたい方向けに提供しつつ、今後はビジネスプランを主軸とした事業方針へ転換することで、より高度な機能開発と安定運用に注力し、お客様への価値提供を一層強化してまいります。

変更に関するオンライン説明会はこちら：

https://tayori.com/q/jootoseminar/category/83518/(https://tayori.com/q/jootoseminar/category/83518/)

変更の背景

タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」はこれまで、基本的なタスク管理機能を備えた「スタンダードプラン」と、法人向けの高度な管理機能やセキュリティ機能を追加した「ビジネスプラン」の二軸でサービスを展開してまいりましたが、今後は「ビジネスプラン」を主軸とした事業方針へ転換いたします。これにより、さらに高度な機能開発や安定的な運用にリソースを集中させ、お客様への価値提供を一層強化してまいります。



また、今回の変更に際して実際の利用状況に即したプラン設計を目指し、人数上限や機能制限を新たに設定するなど、プランの見直しを行いました。これに伴い、一部のお客様には実質的な値上げとなるケースもございますが、引き続き新機能の追加・改善を積極的に進めてまいります。



なお、新たに提供を開始する「スタータープラン」については操作感や料金は変わらずご利用いただけるよう、安定したサービス提供を継続する方針です。新機能リリースは今後「ビジネスプラン」を中心に展開し、お客様の業務改善を支える基幹プランとしての強化を図ってまいります。

Jootoは今後も、「デジタルの力でタスクの滞留をなくす」という理念のもと、お客様のチーム運営がよりスムーズに進むよう、開発・サポート体制を強化してまいります。

変更内容

1．スタンダードプランの廃止

2026年6月30日(火)をもって、スタンダードプランの提供を終了いたします。

※2025年10月時点で対象となるご利用中の皆様へは、メールにてご案内をしております。

2. スタータープランの提供開始

2026年7月1日(水)より、新たにスタータープランの提供を開始いたします。基本的な機能や利用料金は従来のスタンダードプラン内容を継承しますが、以下の点が異なります。

2026年7月1日以降のプラン一覧表

オンライン説明会開催

今回の変更に伴い、変更点の詳細やスケジュール、経過措置をご説明いたします。質疑応答を中心に、皆様のご不明点・ご不安な点を解消する時間とできますと幸いです。質問は下記申込フォームから事前にご登録いただくことも可能ですので、ぜひお寄せください。

- 日時：・2025年12月17日(水) 11:00-11:45・2026年1月20日(火) 15:00-15:45※両日、同様の内容となります。質疑応答のお時間次第で延長の可能性がございます。- 開催形態： Zoomウェビナー- 主催：株式会社PR TIMESオンライン説明会に申し込む :https://tayori.com/q/jootoseminar/category/83518/

今後の開発

Jootoは組織での活用がより円滑になるよう機能アップデートを重ねており、今後は以下の通り、新たな実装も予定しております。

2026年度においては、主にチーム単位での業務管理における機能の最適化に注力いたします。複数のプロジェクトをフォルダのようにまとめて把握できる仕組みや、メンバーをグループ単位にしてコミュニケーションできる環境を整えることで、プロジェクト数や利用人数が増えても情報が混乱せず、チーム単位での進捗や課題が明確になり、組織全体での業務状況を把握しやすくします。

その他にも、AIを活用した自動化も推進しタスク管理の業務負担を軽減することで、チームが本来注力すべき業務に集中できる環境を実現してまいります。

Jooto担当者より

株式会社PR TIMES Jooto事業部 カスタマーリレーションズチーム 片岡茉理

Jootoはこれまで累計40万以上の方にご利用いただき、多くのチームの業務推進に携わらせていただいてまいりました。ご利用が拡大する中で、安定的なサービス提供はもちろん、機能の追加・改善を継続的に行うため、この度の料金体系変更を決定いたしました。一部のお客様にはご負担をおかけすることとなりますが、「デジタルの力で仕事の停滞をなくす」という理念のもと、より価値あるサービス提供に努めてまいります。引き続きJootoが皆様の業務推進を力強く支える存在となれるよう、開発・サポート体制を強化してまいります。

株式会社タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」とは

Jootoは、クラウド型のタスク・プロジェクト管理ツールです。『誰でも、簡単に、直感的に使えるツール』として、シンプルでユーザーフレンドリーなインターフェースを特長とし、チームにおける業務・案件・プロジェクト管理や情報共有をスムーズにします。40万人を超えるユーザー、有料利用企業2500社の皆様に様々なシーンで活用いただいております。(2025年8月)

メンバーのやるべきことや進捗が明確になれば安心感が生まれ、チームの一体感が醸成してパフォーマンス向上にも繋がる。Jootoは、あらゆるユーザーのプロジェクトが成功し、その成功体験を経てすべての人の生活がより充実したものとなる世の中の実現を目指します。

（運営：PR TIMES）

HP：https://www.jooto.com/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1071508384

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jooto.app

株式会社PR TIMES会社概要

ミッション：行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ

会社名 ：株式会社PR TIMES （東証プライム、名証プレミア 証券コード：3922）

所在地 ：東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ8F

設立 ：2005年12月

代表取締役：山口 拓己

事業内容 ：- プレスリリース配信サービス「PR TIMES」（https://prtimes.jp/）の運営

- ストーリー配信サービス「PR TIMES STORY」（https://prtimes.jp/story/）の運営

- クライアントとメディアのパートナーとして広報・PR支援の実施

- 動画PRサービス「PR TIMES TV」（https://prtimes.jp/tv）の運営

- アート特化型オンラインPRプラットフォーム「MARPH」（https://marph.com/）の運営

- カスタマーサポートツール「Tayori」（https://tayori.com/）の運営

- タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」（https://www.jooto.com/）の運営

- 広報PRのナレッジを届けるメディア「PR TIMES MAGAZINE」（https://prtimes.jp/magazine/）の運営

- プレスリリース専用エディター「PR Editor」（https://preditor.prtimes.com/）の運営

- 「STRAIGHT PRESS」(https://straightpress.jp/)等のWebニュースメディア運営、等

URL ：https://prtimes.co.jp/