TIAD, AUTOGRAPH COLLECTION 2025クリスマスツリー＆ケーキのご案内

「TIAD, オートグラフ コレクション」（所在地：名古屋市中区栄5-15-19、総支配人：中田匡彦、以下 TIAD）は、この冬、3回目のクリスマスシーズンを迎え、ホテルのコンセプト「Biophilia Nest」 をイメージしたフォトジェニックなクリスマスデコレーションが、今年も館内を華やかに彩ります。エントランスやロビーなどのパブリックエリアは、ホテルご利用のお客様以外もご覧いただけます。

＜2025クリスマスツリー＆デコレーション＞

５階ロビー１階エントランス１階エントランス

＜2025 TIADオリジナルクリスマスケーキ＞

TIADオリジナルクリスマスケーキのご予約を承っております。数に限りがございますので、お早めにご予約ください。

■TIADオリジナルクリスマスケーキ2025 『ブラン・ネージュ』 （限定40台）

ブラン・ネージュは、フランス語で“白い雪”という意味です。ホワイトチョコレートとココナッツババロアでホワイトクリスマスを表現、口どけのよいスポンジ生地にいちごを挟み、上品な甘さの生クリームでコーティングしました。ツリーのオーナメントに見立てたデコレーションが華やかなクリスマスケーキです。

サイズ：5号（直径15ｃｍ）

料金：\7,000（消費税込み）

■TIADオリジナルクリスマスケーキ2025 『ノエル・ルージュ』 （限定20台）

フランス語で“クリスマスの赤”という意味のノエル・ルージュ。キリスト教で愛と寛大さを表す赤色は、クリスマスを象徴するカラーのひとつです。いちごのデコレーションはまるで宝石のよう。ピスタチオのダックワースにフランボワーズとチョコレートのムースを重ねた、大人な味わいのクリスマスケーキです。

サイズ：6号（直径18ｃｍ）

料金：\9,500（消費税込み）

ご予約期間：12月17日（水）まで

TEL: 052-212-5888（10時～22時）

または右の二次元コードから

お引渡し日時：12月20日（土）～25日（木）11:00～20:00

お引渡し場所：la boutique de TIAD（1階）

TIAD 1階のホテルショップ「la boutique de TIAD」では、アフタヌーンティーでもコラボレーションしているピエール・エルメ・パリのクリスマスシーズン限定スイーツパン「シュトレン」も販売しております（限定60個）。

料金：\3,996（消費税込み）

＜2025クリスマス ミュージックナイトラウンジ＞

クリスマス期間中、4夜限りのミュージックナイトラウンジを開催します。バイオリンやピアノによる生演奏を聴きながら、軽やかなクリスマスセイボリーとシャンパンをお召し上がりいただく、大人のイベント。ご宿泊のお客様以外もご参加いただけます。

12月20・21・24・25日 19：00～/20：00～

■乾杯用ドンペリニョン付きプラン または シャンパーニュフリーフロー付きプラン

13,000円（消費税・サービス料込）

■ノンアルコールスパークリングワイン１杯付きプラン

9,500円（消費税・サービス料込）

出演パフォーマー

村越 久美子 むらこし くみこ （バイオリン） 12/20・21・24・25出演予定

名古屋芸術大学音楽学部器楽科卒業。同大学大学院音楽研究科修了。大学院修了演奏会ではF.メンデルスゾーン/バイオリン協奏曲を古谷誠一氏指揮、コレギウム・アカデミカと共演。シュトゥットガルト・ゾリスデン弦楽六重奏団公開レッスン受講。Austrian

American Mozart Academyにオーケストラのメンバーとして参加し、オーストリア ザルツブルク音楽祭で演奏。森典子、ミハエル・ヴァイマン、エヴァルド・ダネルの各氏に師事。名古屋芸術大学非常勤講師。

森岡 愛 もりおか あい （ピアノ） 12/20・21出演予定

三重県桑名市出身。名古屋音楽大学音楽学部器楽学科ピアノ科卒業。同大学院ピアノ専攻卒業。卒業演奏会等を経て、名古屋フィルハーモニー交響楽団オーケストラピアノ協奏曲ソリストを務める。また音楽の幅やジャンルを問わず共演伴奏ピアニストとして各地で鋭意活動中。

関根 ひろこ せきね ひろこ （フルート） 12/24・25出演予定

愛知県名古屋市出身。名古屋音楽大学器楽学科フルート専攻主席卒業。名古屋少年少女合唱団、名古屋青少年交響楽団所属を経て、大学卒業演奏会、ヤマハ主催０１年音楽大学卒業生による管楽器新人演奏会、名古屋笛の会フレッシュコンサート、若手演奏家によるジョイントコンサート等に出演。竹内梓、大友太郎、故加藤彰一各氏に師事。オカリナからピッコロ、アルトフルートまで扱いポピュラーのレコーディング等も積極的に参加。

小宮 尚子 こみや なおこ （ピアノ） 12/24・25出演予定

3歳よりピアノを始める。吉祥女子高等学校芸術コースピアノ科、東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒業後、ドイツ国立フライブルク音楽大学院ピアノソロ科、その後国立マンハイム音楽大学ピアノ室内楽、歌曲伴奏科をそれぞれ首席にて卒業。共演ピアニストとして各地で活動。東京都私立吉祥女子中学高等学校ピアノ科非常勤講師。

ナイトラウンジのご予約・お問い合わせ

TEL: 052-212-5888（レストラン予約）

Email： restaurant-rsv@hotel-tiad.com

公式サイト： https://hotel-tiad.com/

TIAD, AUTOGRAPH COLLECTIONについて

名古屋初のラグジュアリーホテルとして街の価値を高めることに貢献すべく誕生した「TIAD, オートグラフ コレクション」は、世界の賓客をお迎えするにふさわしい美しさとライフスタイルホテルの軽やかさを併せ持つ新しい時代のホテルです。

開業から1年を迎えた2024年7月にはミシュランガイドのホテルセレクション「1ミシュランキー」を獲得、同年8月にはSDGsを実践する国内宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice」において『4御衣黄（ぎょいこう）ザクラ』を取得しております。また、名古屋市の中心栄の矢場町駅から徒歩1分という好立地に位置し、目の前には久屋大通公園の豊かな自然が広がり、その緑や光や風と共生するようデザインされた空間が評価され、「2024グッドデザイン賞」を受賞いたしました。

2024年度マリオット顧客満足度調査においても、日本国内のマリオット・プレミアムカテゴリーホテルで第3位に選ばれております。

TIADは、訪れたゲストに至上の寛ぎをお約束いたします。

オートグラフ コレクションについて

上質さとユニークさを特徴とする「オートグラフ コレクション」は、マリオット・ブランドの中でもプレミアム・カテゴリーの最上位に位置づけられ、ディスティンクティブプレミアムホテルとして50以上の国と地域で展開されています。TIADは世界で３０７番目（国内４番目、東海地区初）のオートグラフ コレクションです。画一的なサービスではなく滞在そのものをユニークな体験と捉えるニーズの拡大に伴い、同ブランドへの注目は急速に高まっています。