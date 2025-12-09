業務効率化と業務品質の向上に向け「Agentforce」の導入によるAI活用を推進　～「UpdataNOW25」でAIエージェントの活用事例セッションに登壇～

株式会社FAITHNETWORK

東京の城南３区エリア（世田谷区、目黒区、渋谷区）を中心に、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開する株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷 二郎、以下 「当社」という。）は、2025年11月11・12日に開催された国内最大級のビジネスカンファレンス「UpdataNOW25」（主催：ウイングアーク1ｓｔ株式会社）のセッションプログラムに登壇するなど、積極的なAI活用に取り組んでいることをお知らせいたします。

◆登壇の経緯

当社は、2022年より業務管理の基幹システムとしてSalesforceを導入し、様々なシステムに分散していた情報やデータを一気通貫のシステムに集約して連携させることにより、当社の強みであるワンストップサービスの強みを最大化するツールとして活用するとともに、社員が様々なデータに適宜適切にアクセスできるよう情報やデータの共有・可視化に取り組んでいます。

最近では、Salesforceが提供する自律型AIエージェント「Agentforce」を活用し、物件開発に関わる膨大なデータを分析、最適な選択をサポートする仕組みの構築に取り組むなど、積極的なAI活用を推進しています。

これらの取り組みが、「Agentforce」による業務効率化や品質向上に繋がる具体的な事例としてセールスフォース・ジャパンからご評価いただき、「UpdataNOW25」に対談セッションという形で登壇させていただくことになりました。

セッションでは、運用を担う当社情報システム担当者が、当社の現状や課題を踏まえ、ワークショップの開催などにより現場の意見を吸い上げながら「Agentforce」を運用している事例について説明させていただき、盛況のうちに終了となりました。

「UpdataNOW25」セッションの様子

当社は今後も、AIの活用を含めたDXの推進により業務効率化と業務品質の向上を図り、当社が開発する投資用マンションの資産価値の向上を通じて社会に求められる新たな価値を創造し続け、夢のある未来を創造し、豊かな社会の実現に貢献してまいります。

◆株式会社フェイスネットワークについて https://faithnetwork.co.jp/

住みたい街として人気の東京城南３区エリア（世田谷区、目黒区、渋谷区）を中心とした、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開。土地の仕入・設計・施工・物件販売から賃貸の入居者募集・物件管理に至るまで、全てを自社で管理するワンストップサービスを提供。独自ブランド「GranDuo（グランデュオ）」を展開している。現在までに合計300棟以上の新築一棟マンションをプロデュースし、城南３区エリアでの新築一棟RCマンション竣工棟数は No.１。((株)建設データバンクのデータを基に自社調べ (2025年９月末時点))

投資用不動産の活用を通じてオーナー様の夢の実現をサポートするとともに、デザインと居住性を両立させたマンション開発を通じて、城南３区エリアでの入居者様の理想のライフスタイルを叶え続けている。

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷３-２-１ FaithBldg.

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷 二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

証券コード：東証スタンダード市場3489