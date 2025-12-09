【導入事例】光研化成株式会社（大阪府守口市）にて「ドキュパカ！受注AI」を導入 ― 中小企業の業務効率化と製造業DXを支援

株式会社アルパカAIが受注から製造指示書作成までを支援し、属人化のない仕組みづくりへ

株式会社アルパカ（大阪府大阪市淀川区）は、光研化成株式会社（大阪府守口市）にて、AIが受注処理から製造指示書の自動作成まで対応する「ドキュパカ！受注AI」が導入されたことをお知らせいたします。

中小製造業の現場で課題となっている「Excel依存」「紙伝票」「担当者の暗黙知（ノウハウ）に依存した判断」の課題解消を目的に、AIによる標準化・自動化を推進する取り組みです。

導入前の課題

光研化成株式会社はウレタン・スポンジ・ゴムなどの素材加工を行う製造企業で、多品種・小ロット・短納期対応を強みとしています。しかし、受注から製造指示書作成までの業務には次の課題がありました。

- FAX・PDFで届く注文書を手入力でExcelに転記- 製造指示書や加工伝票への変換に時間がかかり属人化していた- 顧客ごとに帳票形式が異なり確認作業が煩雑- 注文データや製造指示書を現場に共有するまで時間と手間が発生導入の背景と選定理由

「FAX・メール受注 → 製造指示書作成」を自動化し、担当者ごとの差をなくしたいという課題から「ドキュパカ！受注AI」を採用。 以下が評価ポイントとして挙げられました。

導入後の取り組み

今後の展望

- AIが注文書を自動認識し、品名・数量・納期を抽出- 抽出データから製造指示書・加工伝票を自動生成- 案件データのクラウド共有により、紙やExcelに依存しない仕組みを構築- 現場の業務フローをほぼ変えずに導入できる柔軟性受注処理の自動化- 注文書をAIが自動判別- 品名、数量、納期を抽出し、製造指示書・加工伝票をワンクリック作成- 複数担当者で同時に確認・共有できるデータ連携を実現- 紙やExcel併用はそのままで、裏側の手作業のみAIで置換データ整備・進行管理の標準化- 顧客ごとの帳票形式に対応したテンプレートを整備- 読み取り精度を検証し、日付や枝番などの誤認識を修正- システム上で進捗を一元的に管理し、伝票発行をスムーズに

光研化成株式会社では、以下の次期ステップも進行中です。

光研化成株式会社について

- 仕入先請求と自社発注データのAI突合自動チェック- 材料消費量・納期から最適な発注タイミングを提案するAI機能- 特定担当者に依存しない「受注～生産指示の完全標準化」モデルの構築

光研化成株式会社は、ウレタン・スポンジ・ゴム・PE・プラスチックなどの素材加工を行う製造企業です。梱包材・吸音材・防振材・断熱材など幅広い製品を扱い、多品種・小ロット・短納期生産を強みとしています。

【会社概要】

株式会社アルパカについて

- 会社名：光研化成株式会社- 所在地：大阪府守口市金田町3-2-7- 代表取締役：石津 明彦- 事業内容：ウレタン・スポンジ・ゴム・PE・プラスチックの素材加工、梱包材・吸音材・防振材・断熱材の製造- 公式サイト：https://www.kouken-kasei.co.jp/(https://www.kouken-kasei.co.jp/)

株式会社アルパカは、中小製造業の紙・Excel依存業務をAIで自動化する「AI文書管理サービス『ドキュパカ！(https://al-pa-ca.com/docu-paca/)』」などのDXソリューションを提供しています。

【会社概要】

- 会社名：株式会社アルパカ- 所在地：大阪府大阪市淀川区西宮原1-5-33-1F- 代表取締役：石垣 翔太- 事業内容：AI文書管理サービス『ドキュパカ！』の開発・運営、製造業DX支援、AI活用コンサルティング- 公式サイト：https://al-pa-ca.com/(https://al-pa-ca.com/)