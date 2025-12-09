株式会社そら、株式会社OFFICE GREEN TALEと資本業務提携 締結

株式会社そら

株式会社そら（本社：北海道帯広市、代表取締役：米田健史） は、帯広・音更・新千歳空港でカフェ事業を展開する 株式会社OFFICE GREEN TALE（北海道帯広市、代表取締役：真鍋 充） と資本業務提携を締結し、OFFICE GREEN TALEの株式49％を取得しました。

本提携により、そらグループはカフェ運営・スイーツ製造・空港店舗・茶屋ブランドなど幅広い飲食事業を有する同社と連携し、まずは 「フランチャイズ事業（FC事業）」、「ふるさと納税」領域での共同プロジェクトを強化します。両社のアセットを掛け合わせ、十勝の魅力を全国に届ける新たな取り組みを開始します。

■本提携の背景と狙い

OFFICE GREEN TALEは、帯広で20年以上にわたり「CAFE GREEN」や「SWEETS FACTORY GREEN」、新千歳空港店「CAFE GREEN Tokachi」、和の新業態「CHA-YA GREEN」を運営。地域の食材を活かした世界観づくりと店舗展開で、多くのファンを獲得してきました。

一方、株式会社そらは、ふるさと納税型クラウドファンディングで累計5億円超の支援をいただいた実績を有します。また、観光施設運営・食・事業再生・不動産事業等、多事業展開を行ってきたそらグループのネットワークを活用して、FC事業の展開を加速させる狙いもあります。両社の強みが交わることで、「店舗 × 地域 × ふるさと納税 × FC事業」を軸にした新しい地域ブランドの育成が可能になります。

まずは CHA-YA GREEN「音更大福」などの返礼品強化 と、音更町と連携した 全天候型スポーツ施設「十勝ボールパーク（仮称）」のふるさと納税プロジェクト に注力。今後のFC展開の礎となる “確かな実績づくり” を最優先に取り組みます。

■代表取締役コメント

■真鍋 充（株式会社OFFICE GREEN TALE）

「千歳市内での新店舗計画が進む中、当社だけでは規模が大きく、不安を感じていたところ米田社長に相談しました。すると “本気で一緒にやりませんか” と即答いただき、その熱量に心が動きました。そらさんの圧倒的なスピード感と全国的なネットワークが加わることで、当社が構想してきた『CHA-YA GREEN』のFC展開も前へ進むと確信しています。営業部隊を持たない当社にとって、大きなチャンスです」

■米田健史（株式会社そら）

「カフェグリーンさんは、私自身の“節目”に寄り添ってきた大切な存在です。創業時のケーキも、10億円の投資交渉の場も、すべてカフェグリーンでした。そんなご縁をいただいた以上、即答しない理由はありませんでした。今回の提携で、そらグループは 243名の組織へ。両社でまず取り組むのは“ふるさと納税”。CHA-YA GREENの『音更大福』はすでに音更町で展開しており、私たちが取り組む『十勝ボールパーク（仮称）』と同じく、地域の子どもたちの未来につながる挑戦です。FC展開を進める前に、この大福のふるさと納税でしっかりと成果を積み上げ、十勝から全国へブランドを育てていきます」

■本提携による “ふるさと納税” での主な取り組み

１. CHA-YA GREEN「音更大福 大袖振大豆」

音更町産の希少品種「音更大袖振大豆」と、作付けわずか2haの希少な「音更小豆」を使用した十勝ならではの大福。

「道の駅おとふけ」に誕生した茶屋ブランド“CHA-YA GREEN”の看板商品を返礼品として強化します。

「音更大福 大袖振大福」をチェック▶︎ :https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01631/5445586?utm_source=pressrelease&utm_medium=qr&utm_campaign=20251209ふるさと納税ページへ２. 十勝ボールパーク（仮称）ふるさと納税プロジェクト

「どこに生まれたかを夢の足枷にしない」音更町 × 株式会社アスリートベース十勝が推進する全天候型スポーツ施設建設プロジェクト。冬は氷点下20℃、夏は猛暑となる十勝で、365日スポーツに全力で取り組める環境を整備する挑戦です。

CHA-YA GREEN「音更大福 大袖振大豆」の返礼品のお申し込みにより、十勝ボールパーク（仮称）のふるさと納税プロジェクトの応援にも繋がります。

十勝ボールパーク 応援はこちら▶︎ :https://www.furusato-tax.jp/gcf/4562?utm_source=pressrelease&utm_medium=qr&utm_campaign=20251209ふるさと納税ページへ

株式会社そら 会社概要

所在地 ： 〒080-0012 北海道帯広市西2条南8丁目14番地3

代表者 ： 米田 健史

創業 ： 2020年4月15日

URL ： https://soratokachi.com/

株式会社OFFICE GREEN TALE 会社概要

所在地 ： 〒080-0803 北海道帯広市東3条南3丁目4番地25 池田ビル1F

代表者 ： 真鍋 充

創業 ： 2007年6月29日

URL ：https://www.officegreentale.com/

展開店舗：CAFE GREEN 、SWEETS FACTORY GREEN、CAFE GREEN Tokachi（新千歳空港）、CHA-YA GREEN（道の駅おとふけ なつぞらのふる里）

本件に関するお問い合わせ

株式会社そら 代表取締役 米田 健史

TEL ：0155-67-5734

お電話、または、以下お問い合わせサイトからお願いいたします

https://soratokachi.com/contact/