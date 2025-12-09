玉手箱のような“クッキー缶”が登場　大丸東京店　最旬スイーツ

株式会社大丸松坂屋百貨店

東京駅直結の大丸東京店の最旬スイーツをご紹介します。〈抹茶専門ブランド 千休〉京都府産宇治抹茶と米粉をつかった抹茶スイーツ専門店。日本に茶の湯を広めた“千利休”と、ありがとうの意味をもつ“Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ”が由来で、「毎日たべたくなる」美味しさを目指してお届けしています。〈ホノルル・クッキー・カンパニー〉プレミアム・ショートブレッド・クッキーは、正確なレシピに基づき最高品質の原材料のみを使って焼きあげられています。そしてチョコレート・ディップやフルーツのトッピングなどは一つひとつすべて手作業。１枚ずつ個包装されたクッキーを手作業でオリジナルデザインのパッケージに詰め合わせ、お客様のもとへとお届けします。〈ＳＮＯＷＳ〉北海道発・冬季限定のお菓子。素材への徹底したこだわりから、冬季限定で販売されるスイーツブランド。雪と山を想起させ、どこか懐かしさを感じさせるパッケージには、“山の版画家”大谷一良氏の作品を使用しています。

ホリデー限定フレーバー登場

〈ホノルル・クッキー・カンパニー〉１.メレ・ギフトボックス（Ｓ）５枚入 １,２９６円 ２.メレ・ペパーミント・マカデミア・ミニバイツ・スナック・パック（１９８ｇ） １,６９６円 ３.メレ・ウィンドウ・ボックス（Ｍ）１６枚入 ３,９９６円 ➃メレ・ギフト缶（Ｌ）３０枚入 ６,９９８円／１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前）

※１.３.➃パイナップル形クッキーは、それぞれ個別包装されています。

１.２種類のシグネチャー・フレーバーと、シナモン・シュガー、ダーク・チョコレート・ペパーミント・マカデミアとホワイト・チョコレート・ジンジャー・スパイスのホリデー限定フレーバー３種類のショートブレッド・クッキー。

２.おやつに最適なこのジッパーの付いたバッグには、期間限定、在庫限りのペパーミント・マカデミア・ミニバイツ。

３.５種類のシグネチャー・フレーバーと、シナモン・シュガー、ダーク・チョコレート・ペパーミント・マカデミアとホワイト・チョコレート・ジンジャー・スパイスのホリデー限定フレーバー３種類のショートブレッド・クッキー。

➃ハワイらしい全１２種類のフレーバーとシナモン・シュガー、ペパーミント・マカデミア、ダーク・チョコレート・ペパーミント・マカデミアとホワイト・チョコレート・ジンジャー・スパイスのホリデー限定フレーバー４種類のショートブレッド・クッキー。

贈り物にもおすすめ

〈抹茶専門ブランド 千休〉抹茶チョコレートクッキー缶 クッキー２４枚・絞り出しクッキー８個程度 ３,９８０円／１階ウィークリー・セレクトスイーツ

濃厚で華やかなチョコレートの味わいと、旨味たっぷりの千休の宇治抹茶が絶妙に調和した米粉の抹茶クッキー缶です。玉手箱のような茶色の缶に上品な葉っぱの形をした水引をあしらい、贈り物にふさわしい喜ばれる見た目でお届けします。

“贅沢”新食感チョコレート

〈フルーツを食べるチョコレート〉フルーツを食べるチョコレート（あまおう苺）６０ｇ １,５００円／地階イベント（豆源前）

こだわりのフルーツの爽やかな酸味と、チョコレートの甘みのバランスがよく、まさに「フルーツを食べる」チョコレートです。

※１２月２３日まで

冬季限定販売

〈ＳＮＯＷＳ〉１.スノーサンド 白と黒８個入 １,９９８円 ２.スノーボール 黒（冷凍） １,７２８円※お一人様４個まで ３.スノーボール 赤（冷凍） １,９９８円※お一人様２個まで ➃スノーチップス １,４８５円※お一人様１個まで ➄森ノ木 黒 １,２４２円 ６.とんとんぱらぱら １箱 １,５６６円※新商品※お一人様１箱まで／１階ＳＶＰ イベントスペース

※価格は全て税込みです。