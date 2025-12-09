【12/12～25】『山形県長井市フェア』を八芳園が運営する2つのレストランで開催！市の食材を使用した期間限定メニューを通じて長井市の魅力をお届け

株式会社八芳園

総合プロデュース企業 株式会社八芳園（代表取締役社長：井上義則、東京都港区、以下「八芳園」）は、「パートナーシップ協定」を締結する山形県長井市の魅力を“食”を通じて発信することを目的に、2025年12月12日(金)～25日(木)の期間、八芳園が運営する2つのレストランにて『山形県長井市フェア』を開催いたします。八芳園本館3Fの「ALL DAY DINING FUDO」では、長井市の食材を使用したアラカルトとスイーツを1品ずつご用意。TAKANAWA GATEWAY CITY「ニュウマン高輪 LUFTBAUM 29F」にて運営する「割烹 BUTAI」では、長井市の食材を生かした昼御膳をご提供いたします。2週間だけの特別な期間限定メニューを通じて、“水と緑と花のまち”長井市の「食」の魅力に触れるひとときをお楽しみください。

■「食」を通じて長井市の魅力をお届け！清らかな水と雄大な自然が育んだ食材で作る、交流が紡ぐ特別メニュー

※写真はイメージです

山形県南部に位置する山形県長井市は、季節ごとに表情を変える美しい自然を堪能できる“水と緑と花のまち”としても知られています。雄大な自然と清らかな水に育まれた新鮮でおいしい食材が豊富な長井市は、多くの「食」の魅力にあふれています。

長井市と八芳園は地域の魅力発信などを目的に、2022年7月に「パートナーシップ協定」を締結。これまで数々のイベントの開催や交流事業などを通じて、相互に連携しながら地域活性に取り組んでいます。

この度、長井市の「食」の魅力にフィーチャーした『山形県長井市フェア』を、八芳園が運営する2つのレストランにてお届けいたします。

八芳園本館3F「ALL DAY DINING FUDO」と、TAKANAWA GATEWAY CITYのニュウマン高輪 LUFTBAUM 29F「割烹 BUTAI」の2会場で開催。地元食材をふんだんに使用した特別メニューをそれぞれに用意し、長井市の「食」の魅力をたっぷりとお届けします。八芳園こだわりの空間で長井市の魅力に出会えるひと時をお過ごしください。

【「山形県長井市フェア」 開催概要】

・開催日：2025年12月12日（金）～25日（木）

・時 間：ALL DAY DINING FUDO／平日11時00分～21時00分（L.O.20時）、土日祝日8時00分～21時00分（L.O.20時）

割烹 BUTAI／ランチ11時00分～15時00分（L.O.フード14時00分、ドリンク14時30分）、

ディナー17時00分～23時00分（L.O.フード20時00分、ドリンク22時30分）

・場 所： ALL DAY DINING FUDO／東京都港区白金台１-１-１ 八芳園本館3F

（東京メトロ南北線・都営三田線「白金台駅」2番出口より徒歩1分）

割烹 BUTAI／東京都港区高輪2‐21‐1 ニュウマン高輪 LUFTBAUM 29F

（JR「高輪ゲートウェイ駅」改札より徒歩1分、都営浅草線、京急本線「泉岳寺駅」A2出口より徒歩3分）

・主 催：山形県長井市

・企画運営：株式会社八芳園・株式会社八芳園交流コンテンツプロデュース

・内 容：ALL DAY DINING FUDO：長井市産食材を使用したメニュー＆デザート提供

割烹 BUTAI：長井市産食材を使用した昼御膳提供（1日15食限定）

■【ALL DAY DINING FUDO】長井市の食材を使用したメニュー＆デザート

「ALL DAY DINING FUDO」では、長井市の食材を使用した特別メニューとスイーツをそれぞれ1品ずつご用意しました。オープンキッチンを備えた空間で、フェア開催期間中限定の味わいをぜひご堪能ください。

【フード・スイーツメニュー】

※写真はイメージです

■山形県長井市産長ネギと米沢牛サルシッチャのピッツァ … 2,800円（税込／サービス料別途）

7種類のスパイスをブレンドしたミックススパイスを、米沢牛と合わせて自家製サルシッチャに仕上げました。米沢牛の味わいを存分にお楽しみいただけるよう赤身肉を粗挽きにし、食べ応えのある仕上がりに。「FUDO」の特徴である石窯を用いて、サルシッチャと長井市産の長ネギをどちらも生の状態のまま高温で焼き上げることで、旨味や水分を閉じ込めた素材の味わいをご 堪能ください。

※写真はイメージです

■抹茶羊羹と馬のかみしめチーズケーキ

… 1,300円（税込／サービス料別途）

長井市のはちみつを使用した抹茶羊羹と、長井市で作られている枝豆の在来種「馬のかみしめ」のきな粉を使用したチーズケーキを合わせたスイーツ。八芳園の社員が実際に長井市を訪れ、現地で見て、想いに触れて開発したこだわりの一品です。

長井市の美味しい水で淹れたお茶とともにお召し上がりください。

■「ALL DAY DINING FUDO」について

八芳園3階にある「FUDO」は、朝食からディナーまで幅広いシーンでご利用いただけるオールデイダイニングです。店内にはライブ感あふれるオープンキッチンが広がり、窯で仕上げる料理をはじめ、洋食や和食の要素を取り入れた多彩なメニューをご用意しております。

https://happo-en.com/restaurants-and-gifts/fudo/

■【割烹 BUTAI】長井市の食材を使用した昼御膳

「割烹 BUTAI」では、長井市の食材を使用した「昼御膳」をご用意しました。長井市産長ネギやブランド米「つや姫」などを使用し、料理人が一つひとつ丁寧に仕上げた味わいをお楽しみいただけます。落ち着きある空間で料理人の技と長井市の「食」の魅力に触れながら、都会の喧騒を離れ、ゆったりとくつろぐひと時をお過ごしください。

【昼御膳メニュー】

※写真はイメージです

■〈1日15食限定〉水と緑と花のまち 山形県長井市の芋煮御膳 … 5,500円（税込/サービス料別）

厳しい冬の自然環境を活かして作られる“凍み豆腐”や東北地方の黒毛和種である米沢牛を使用し、素材の旨味を活かした芋煮に仕上げました。八芳園の社員が長井市で実際に育てた長ネギも使用し、長井市の美味しい水で育まれたブランド米「つや姫」をご用意いたします。

「つや姫」をさらに美味しくお召し上がりいただくために用意したおかずには、長井市で玉こんにゃくを生産する「株式会社平野屋」の”玉こん串”、食感が楽しいアスパラ菜と菊花のお浸し、小角に庖丁した鮪に乗せてお召し上がりいただくのは行者菜の醤油漬け、ローストビーフに仕立てた米沢牛には、長井市の「山一醤油製造所」に伝わる“あけがらし”で作ったソースなど、長井市の“食”の魅力をふんだんに詰め込んだ御膳です。

お食事後には、長井市で穫れた林檎のコンポートとマスカルポーネチーズムースのデザートを、はちみつの華やかな薫りとともにお楽しみください。

〈メニュー〉

【芋煮】米沢牛スライス、里芋、占地、凍み豆腐、長井市産長ネギ、板麩、水菜

【おかず】平野屋さんの玉こん、本鮪の行者菜醤油和え、菊花とアスパラ菜のお浸し

米沢牛ローストビーフ あけがらしソース

【食事】山形県長井市産『つや姫』、味噌汁、青菜漬

【水菓子】長井市産林檎のコンポートとマスカルポーネチーズ 三淵はちみつの薫り

■「割烹 BUTAI」について

「日本の食文化が集う場所」をコンセプトに、江戸をテーマにした独自の割烹料理を提供する「割烹BUTAI」。目の前で料理人が繰り広げる技の舞台を五感でお楽しみいただける場所。料理人が心を込めて仕上げる旬のお料理を、おもてなしの心とともにお届けいたします。

https://kappou-butai-happo-en.com/

■2月28日(土)、3月1日(日)には長井市の伝統文化・名産品を楽しむフェアを開催予定

2月28日(土)・3月1日(日)には、長井市の伝統文化や名産品などを体感できる、『けん玉のふるさと・山形県長井市フェア 2026早春(仮)』を、高輪ゲートウェイ駅前「Gateway Studio」にて開催を予定しています。ふるさと納税返礼品の人気商品や隠れた銘品の販売、観光スポットの紹介、さらに、国内有数の競技用けん玉生産量を誇る長井市よりけん玉名人によるけん玉パフォーマンスの披露など、長井市の魅力に出会える2日間をお届けする予定です。

【『けん玉のふるさと・山形県長井市フェア 2026早春(仮)】

・開催日時：2月28日(土)・3月1日(日)

・開催場所：Gateway Studio（〒108-0075 東京都港区高輪二丁目21番１号）

（※イベント内容は変更となる場合がございます）

■長井市と八芳園の交流事業について

地域の魅力発信などを目的に、2022年7月に「パートナーシップ協定」を締結した長井市と八芳園は、これまで数々のイベントの開催や交流事業などを通じて、相互に連携しながら地域活性に取り組んできました。今年の八芳園新入社員は、地域滞在型の研修として長井市に約1ヶ月滞在するなど、様々な交流事業を行っています。八芳園公式noteでも、長井市と八芳園社員の交流事業について掲載しています。

▼きっかけは研修！新入社員がパフォーマーとして参加した 「MATSURI JAPAN 2025」舞台裏レポート

https://note.com/happoen/n/n7edd96a70a2c

▼【新入社員の研修成果発表会レポート】イベントの舞台は八芳園！山形県長井市の魅力を伝える施策を提案！

https://note.com/happoen/n/n1735a2ee6224

■株式会社八芳園交流コンテンツプロデュースについて

株式会社八芳園のグループとして設立された、食を中心に交流が活性化するコンテンツをプロデュースする企業です。日本各地域の自治体と連携し、自治体PR事業、食の拠点開発事業に取り組んでいます。現在は東京をはじめ、連携協定を結ぶ自治体が位置する徳島県・福島県・山形県の3箇所に営業所を設けており、それぞれを拠点に事業を展開しています。

・設立 ：2023年8月8日

・代表 ：代表取締役 井上 義則

・URL ：https://happo-en-contents.co.jp/

【総合プロデュース企業 八芳園について】

八芳園は東京・白金台にて、江戸時代から続く広大な日本庭園と共に日本の美意識と文化を体現し、心地よい空間とおもてなしの心で、かけがえのない非日常体験を演出する総合プロデュース企業です。婚礼・宴会事業に加え、国際会議や展示イベントなど多様化するMICE、地域プロモーション、レストラン運営、そして地域と共に価値を創出するエリアプロデュース事業など、多角的な事業を展開。「日本を、美しく。」というパーパスのもと、日本の魅力を世界へと発信しています。

［八芳園］https://www.happo-en.com/(https://www.happo-en.com/)

［八芳園のプレスリリース一覧］https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19559(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19559)