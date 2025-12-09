東急不動産・JR東海・静岡県が渋谷と静岡を結ぶ″二拠点生活″の推進に挑みます。

静岡県

静岡県は東急不動産株式会社（以下、東急不動産）や東海旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲ東海）と共同で、静岡県での二拠点生活を体験するイベントの開催や、二拠点生活を始める際の支援を実施することになりました。

都市と地方の二拠点をもち、平日は都市で仕事をして週末は地方部で趣味などのゆとりある生活を過ごすといった二拠点生活への関心が高まっている中、二拠点生活を支援することで地域の活性化や関係人口の創出、新しいライフスタイルの定着等に貢献してまいります。

【概要】

○ポイント１.10月に渋谷で二拠点生活イベントを開催し、約70名が参加！

・静岡県と東急不動産が運営する「SHIBUYA MABLs」の共催による「渋谷と静岡の二拠点生活イベント」（以下、イベント）を10月に初めて東京都内で開催し、約70名の参加者を集め、実践者の体験の共有や参加者同士の交流を図りました。

○ポイント２.12月に東伊豆町で二拠点生活第２弾イベントを開催！

・イベントが好評だったこと等を踏まえ、令和７年12月13日（土）に、イベントの第２弾として「SHIBUYA MABLs」のアプリユーザーに対して、東伊豆町で二拠点生活を体験するイベントを開催します。

○ポイント３.新幹線で第２弾イベント参加の場合はJR東海が一部をポイントで還元！

・JR東海がイベント第２弾に参画し、「ＥＸサービス」で東海道新幹線を往復利用してイベントに参加した場合、東海道新幹線の利用実績の２割相当の「ＥＸポイント（限定）」を１月末目途に還元し、移動費の負担を軽減する形で二拠点生活の体験を支援します。

※「ＥＸサービス」は「エクスプレス予約」、「スマートＥＸ」が対象で、「ＬＩＮＥからＥＸ」は対象外となります。また、「エクスプレス予約」のうちＪＲ西日本Ｊ-ＷＥＳＴ（エクスプレス）会員、ＪＲ九州 ＪＱ ＣＡＲＤエクスプレス会員、法人会員は対象外となります。

※「ＥＸポイント（限定）」は、新幹線停車駅周辺等でのレンタカー、観光、食事等で利用できます（新幹線乗車のみの利用はできません）。ポイントの有効期間は付与日から６０日です。

○ポイント４.実際に二拠点生活を始める際にも様々な支援を用意！

・イベント参加者がイベント終了後（2026年３月末までに）東伊豆町にて二拠点生活を始める際、ＪＲ東海が二拠点生活開始後３ヶ月間、新幹線利用実績の２割相当の「ＥＸポイント（限定）」を還元（上限１万円）することで、二拠点生活の最初の一歩を踏み出すための支援をします。

・地域おこし協力隊によるニーズに合わせた町案内や個別相談、お試し移住体験施設の利用（４泊以上で1日1,500円（小学生以下無料））、東伊豆町ファンクラブ『うちっち』への入会特典の付与（クーポン利用や交流会参加）等の東伊豆町からの支援も受けられる予定です。

※東伊豆町からの支援の具体的な情報は以下のサイトをご確認ください。

地域おこし協力隊による相談

https://www.town.higashiizu.lg.jp/kurashi/iju_teiju/1419.html

お試し移住体験施設

https://www.town.higashiizu.lg.jp/kurashi/iju_teiju/1424.html

東伊豆町ファンクラブ『うちっち』

https://www.town.higashiizu.lg.jp/soshiki/kikaku_cyoseika/2/4/547.html

【今後について】

・県、東急不動産、ＪＲ東海は、今回の東伊豆町でのイベント等の効果を見極めた上で、今後も３者で連携して県内の二拠点生活を促進し、地域の活性化や関係人口の創出、新しいライフスタイルの定着等に取り組んでいく予定です。詳細については、決まり次第ＨＰ等でお知らせしていきます。

【参考】SHIBUYA MABLs（渋谷マブルス）について

SHIBUYA MABLs（渋谷マブルス）とは、東急不動産が手がける渋谷特化型コミュニティプラットフォームであり、渋谷の価値をつながりによって育むプロジェクトです。

100年に1度とも言われる再開発が進む渋谷。

街の風景が劇的に変わる今、人と人との関係性にもアップデートが求められています。都市における“新しいつながり”のあり方を模索し、渋谷の未来をつくる挑戦に取り組んでいます。

詳細はこちらから

https://mabls.jp/

アプリ画面（イメージ）＜第１回イベント＞第1回イベントの様子はこちら

https://note.com/tokyu_mabls109/n/n80c48025dd23