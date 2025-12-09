Dormie × 第19回のじぎくオープンゴルフ選手権大会 協賛

クリステラー株式会社

ゴルフ距離計ブランド「Dormie」は、2025年12月9日～11日の3日間にわたり開催された「第19回のじぎくオープンゴルフ選手権大会」に協賛し、競技者向けに最新モデルの距離計体験を提供しました。遠くのピンでも素早く計測できる高精度性能が、多くの選手から高い評価をいただきました。

兵庫県加東市・ABCゴルフ倶楽部

Dormie、のじぎくオープンを協賛

Dormieは、2025年12月9日・10日・11日の3日間で開催された「第19回のじぎくオープンゴルフ選手権大会」に協賛し、会場にて選手が実際に使用できる最新距離計を提供しました。当日は多くのプレーヤーが Dormie の計測精度と視認性を体験し、その性能を実感いただく機会となりました。

大会は兵庫県の名門コース・ABCゴルフ倶楽部で開催され、多くの選手が実際の競技環境で Dormie の精度を体感しました。

選手からの使用コメント

Dormieのブース

体験した選手からは、以下のような声が寄せられました：

「遠くのピンでも簡単に計測できます。」

「レンズが明るく対象物が見やすい。」

「操作はボタンを押すだけで、187.3y とすぐに表示されました。」

「数字が太くてハッキリ読めるので、暗い影の近くを測っても迷わない。」

「正確な距離が分かったことで、7番アイアンを自信を持って選べました。」

競技会というシビアな環境でも信頼できる距離計として、高い評価をいただきました。

製品の特徴：小型・軽量・高精度の三拍子

DORMIE T200 ゴルフ距離計

Dormie の距離計は、プレー中の使いやすさを徹底的に追求しています。

わずか160gの超軽量ボディー

最高級アルミニウム合金による高い携帯性と耐久性

ボタンを押すだけの簡単操作

遠距離でも太く読みやすい視認表示

ポケットにそのまま入れてラウンドしても邪魔にならず、ストレスなく使用できます。

12年間のレーザー技術研究による高精度性能

DORMIE T200 ゴルフ距離計

Dormie を展開する Aofar は、

12年間のレーザー技術・精密測定技術の研究開発経験 を背景に、高性能ゴルフ距離計を開発してきました。

当社は 1998年6月に中国・常州市で設立。

設立当初より Aofar ブランドとしてゴルフ距離計の中核技術である 高品質光学機構と望遠レンズ製品 を生産し、精密測定分野で独自の専門性を積み上げてきました。

長年の研究開発を通じ、Dormie は日本のゴルファーに“正確・軽量・快適”な距離計を提供し続けています。

取扱店舗・オンラインストア

DORMIE T200 ゴルフ距離計

Dormieについて

Dormie（ドーミー）は、「もっと正確に、もっと気軽に、もっとゴルフを楽しめるように」という想いから誕生したアジア発のゴルフ距離計ブランドです。

初心者から上級者まで、あらゆるゴルファーにとって“ちょうどいい”使いやすさと測定精度を追求し、日常のラウンドをより快適でスマートにサポートします。

私たちは、シンプルで信頼できる製品づくりを通じて、ゴルフを楽しむすべての人に寄り添うブランドであり続けます。

DORMIE ゴルフ距離計