甲府市・昭和町の4浄水施設における太陽光発電設備導入

株式会社ハウスプロデュース（大阪市北区）は、リジェネス甲府電源開発合同会社（山梨県甲府市）より受託した「甲府市上下水道局施設への太陽光発電設備等導入事業（PPA方式）」において、4つの浄水関連施設への太陽光発電設備の設置工事を完了いたしました。
本工事は、上下水道施設の敷地内に太陽光発電設備および蓄電池設備を設置し、施設の電力の一部を再生可能エネルギーにより賄うことを目的としています。上下水道施設という重要インフラに適した管理体制のもと、長期的に安定した稼働ができるよう設計されています。
ハウスプロデュースは、今後も公共施設および企業施設における設備導入・保守において、安全性と品質を第一に、確実な施工と運用支援を提供してまいります。
対象設備
甲府市浄化センター
所在地：山梨県甲府市大津町1645
工事期間：2025年1月24日 ～ 2025年6月30日
平瀬浄水場
所在地：山梨県甲府市平瀬町437-3
工事期間：2025年1月24日 ～ 2025年7月31日
昭和浄水場
所在地：山梨県中巨摩郡昭和町西条1413
工事期間：2025年1月24日 ～ 2025年6月30日
昭和北方水源
所在地：山梨県中巨摩郡昭和町西条2387
工事期間：2025年1月24日 ～ 2025年6月30日
事業の基本方針
- 635Wの大型両面太陽光パネルを採用し、施設敷地の活用効率を最大化。
- 発電量が施設の使用電力を上回る時間帯には蓄電池へ充電し、自家消費を高める設計。
- 重要インフラに適した管理体制を構築し、有事への対応性も確保。
- 20年間の事業期間において、保守・管理費用にインフレ率を考慮した長期的な運用計画を採用。
太陽光発電設備容量
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32900/table/20_1_7b2d9fc8cf5ac39e91a0241f0eecde29.jpg?v=202512091257 ]
蓄電池設備
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32900/table/20_2_f6c8642d176eb3849925f19036258ff7.jpg?v=202512091257 ]
■ 発注者・施工者
発注者
リジェネス甲府電源開発合同会社
山梨県甲府市丸の内2丁目2番1号
TEL：03-6206-1805
施工者
株式会社ハウスプロデュース
大阪府大阪市北区梅田1丁目1－3
大阪駅前第3ビル24階
TEL：06-4300-5231
