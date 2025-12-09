2025年発売 ハーゲンダッツ フレーバー総選挙　ミニカップ『ガナッシュショコラ』が人気！　累計1,000万食を突破したミニカップ『ザ・ミルク』も新定番として好評

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：五十嵐享子）は、全国10代～60代のハーゲンダッツファンの男女300名を対象に「2025年発売 ハーゲンダッツ フレーバー」に関する調査を実施しました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12760/table/407_1_401fa29780c32181fc49c6441379e321.jpg?v=202512091257 ]

全国10代～60代の月1回以上ハーゲンダッツを食べる“ハーゲンダッツファン”の男女300名を対象に、「2025年に発売されたハーゲンダッツ新商品のうち、“食べたい”と思うフレーバー」について聞いたところ、ミニカップ『ガナッシュショコラ』が24.0%を獲得し、人気を集めました。次いで、第2位にはクリスピーサンド『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』（9.7%）、第3位にはミニカップ 悪魔のささやき『チョコレート』（9.3%）、天使のおさそい『ホワイトチョコレート』（9.3%）、第5位にはバー『ザッハトルテ』（7.7%）がランクインしており、チョコレートフレーバーを中心に人気を集める結果となりました。

それぞれの“食べたい”と思った理由を見てみると、ミニカップ『ガナッシュショコラ』はガナッシュの濃厚な味わいやくちどけに関心が寄せられています。続くクリスピーサンド『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』では、クリスピーサンドならではの食感とりんごの風味に期待が集まりました。また、2021年発売時の好評を受け再登場したバー『ザッハトルテ』は、豊かな食感と、チョコレートと相性のよいアプリコットの味わいが支持されています。

▼2025年発売 ハーゲンダッツ“食べたい”商品ランキング上位3フレーバー！

ミニカップ『ガナッシュショコラ』11月18日(火)発売

なめらかな質感が特長の濃密ガナッシュを入れた、ゆっくりと溶けていくくちどけの変化が楽しめる層構造のチョコレートアイスクリームです。年間を通して販売するハーゲンダッツ ミニカップ定番商品※として新たに仲間入りしました。

★特設サイト：

https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/haagen-eight/ganache-chocolat/ (https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/haagen-eight/ganache-chocolat/)

※ミニカップ定番商品：通年で販売しているミニカップ『バニラ』・『ストロベリー』・『グリーンティー』・『クッキー＆クリーム』・『マカデミアナッツ』・『ラムレーズン』・『ザ・ミルク』・ 『ガナッシュショコラ』の８商品。

クリスピーサンド『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』

11月4日(火)発売

フランスの伝統的なりんごスイーツ“タルトタタン”を、豊かな食感のクリスピーサンドでアレンジしました。甘くほろ苦いカラメルバターアイスクリームの中に、しっとりとした食感のカラメリゼりんご果肉を加え、カラメルコーティングで包んでいます。

★特設サイト：

https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/tarte-tatin/

ミニカップ 悪魔のささやき『チョコレート』

ミニカップ 天使のおさそい『ホワイトチョコレート』

9月30日(火)発売

シズル感たっぷりの濃厚系スイーツから着想を得た、” 圧倒的な濃厚感“が特長のシリーズです。

やみつき感を高めてパワーアップしたねっちり食感の「悪魔のささやき」と、軽やかでコク深い味わいの「天使のおさそい」は、どちらも対照的な食感と見た目ながらも“一度食べたら抜け出せない”濃厚な味わいです。

★特設サイト：

https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/akuma-tenshi-2025/

【ミニカップ『ガナッシュショコラ』を選んだ理由】

「ハーゲンダッツのチョコレート系はいつも期待を裏切らない、見た目から美味しそう（女性30代）」、「濃厚なガナッシュのコクと、パリッとしたチョコレートの食感が絶妙なバランスで、満足感が非常に高いため（男性30代）」

【クリスピーサンド『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』を選んだ理由】

「りんごの香りが豊かで美味しい。 パリパリのクリスピーの食感が良い（女性60代）」、「サクサクで独特の味が美味しいから（男性10代）」

【ミニカップ 悪魔のささやき『チョコレート』、ミニカップ 天使のおさそい『ホワイトチョコレート』を選んだ理由】

「コクのあるチョコレートの味わいが楽しめそうだから（女性50代）」、「チョコレートが大好きな私にとってフレーズに惹かれるものがあった（男性10代）」

※お客様の声の一部を抜粋しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12760/table/407_2_01d018cf766b8ebe43c60a381b88d29e.jpg?v=202512091257 ]

「ハーゲンダッツの定番フレーバーのうち、また食べたいと思うフレーバー」について聞いたところ、ミニカップ『バニラ』（22.7%）、ミニカップ『ザ・ミルク』（22.3%）、ミニカップ『クッキー＆クリーム』（15.7%）がランクインしており、『ザ・ミルク』が定番の『バニラ』と僅差で人気を集める結果となりました。今年3月に発売した『ザ・ミルク』は、ミルク・砂糖・卵・塩の4つのシンプルな素材のみを使用し、ハーゲンダッツがこだわる素材本来の味わいを贅沢に楽しめる商品です。ミルクのコクと甘みをしっかり感じられる一方で、すっきりとした後味がご好評をいただき、累計1,000万食を達成しました。

また、ハーゲンダッツファンは気分によって食べるフレーバーを変えていると約90％（88.7％）が回答。どのようなシーンで食べたいかを尋ねたところ、『バニラ』、『ザ・ミルク』、『グリーンティー』は「リラックスしたいとき」、『クッキー＆クリーム』、『ストロベリー』は「なんとなく甘いものが食べたいとき」、『ガナッシュショコラ』、『マカデミアナッツ』は「自分にご褒美をあげたいとき」、『ラムレーズン』は「一人だけの時間を楽しみたいとき」がそれぞれ最も多い回答となっており、フレーバーごとに食べたいシーンの違いが見られました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/12760/table/407_3_7b81ca821baba5271ec781bf2036f4d5.jpg?v=202512091257 ]

身近な人への手土産や差し入れとして選ばれることも多いハーゲンダッツですが、年末年始に大人数で集まる際、定番ミニカップから手土産として5つ選ぶならどのフレーバーにするかを尋ねたところ、『バニラ』、『ザ・ミルク』、『ガナッシュショコラ』、『ストロベリー』、『グリーンティー』の組み合わせが14.0%と最も多い結果となり、新フレーバーと王道フレーバーを組み合わせたバランスのよい選択をする方が多いという結果が見られました。

また、『バニラ』を選んだ人は約9割にのぼり、「バニラは絶対に必要だと思ったから」「やっぱり王道のバニラはないと締まらないから」といった声も寄せられ、手土産シーンにおいても高い支持を集める結果となりました。

さらに調査の傾向を見ると、それぞれ別のフレーバーを選ぶ“バラエティ派”が約9割と大多数を占める一方で、全て『バニラ』や全て『ザ・ミルク』など、ひとつのフレーバーにこだわる“単推し派”も一定数見られました。

■調査概要

☑調査方法：インターネット調査

☑地域 ：全国

☑調査対象：月に1回以上ハーゲンダッツを食べる10代～60代男女各150名、合計300名

☑調査時期：2025年11月

＜対象商品＞

＝＝＝2025年（2025年1月～12月）発売の新商品 全21商品＝＝＝

-クリスピーサンド『ホワイト＆ブラック～バニラチョコファッジ～』2月4日（火）発売

-バー『芳醇ティラミスクランチ』2月18日（火）発売

-ミニカップ『ザ・ミルク』3月4日（火）発売

-ミニカップSPOON CRUSH『あふれるベリー クッキー＆クリーム』3月25日（火）発売

-ミニカップSPOON CRUSH『あふれるショコラ 濃い抹茶』3月25日（火）発売

-ミニカップ『紅茶＆クッキー～優雅なティータイム～』4月22日（火）発売

-クリスピーサンド『抹茶ベリー』5月13日（火）発売

-ミニカップ『コーヒークッキーサンデー』5月27日（火）発売

-ミニカップCREAMY GELATO『いちご練乳みるく』6月24日（火）発売

-ミニカップCREAMY GELATO『ほうじ茶きなこ』6月24日（火）発売

-バー『ミックスベリー＆ミルククランチ』7月8日（火）発売

-ハーゲンダッツ『玉露』7月22日（火）発売

-クリスピーサンド『ゆずホワイトショコラ』8月19日（火）発売

-ミニカップGREEN CRAFT『チョコレート＆マカデミア』9月2日（火）発売

-ミニカップ『マロン＆クレームシャンティ』 9月2日（火）発売

-ミニカップ 悪魔のささやき『チョコレート』9月30日（火）発売

-ミニカップ 天使のおさそい『ホワイトチョコレート』9月30日（火）発売

-ミニカップ『クランチアーモンドキャラメル』10月21日（火）発売

-バー『ザッハトルテ』11月4日（火）発売

-クリスピーサンド『タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～』11月4日（火）発売

-ミニカップ『ガナッシュショコラ』11月18日（火）発売

※一部の商品は、店舗によって販売していない商品もございます。