フェアリーケーキフェア 初の“バターだけの生バターサンド”冬季限定「プレミアム発酵生バターサンド」新登場！おめでたい紅白カラーのバターサンド「紅白セット」も発売。

有限会社コンテンポラリープランニングセンター

カップケーキとビスケットの店『Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉』は、2025年12月26日(金)より、“バターのおいしさ”をまっすぐに味わう新作「フェアリークリームウィッチ プレミアム発酵生バターサンド」を冬季限定で新発売。あわせて、年末年始のギフトシーズンに向け、紅白カラーの生バターサンドセット「フェアリークリームウィッチ 紅白セット」を各店およびオンラインショップにて販売いたします。

◆ 足さずに、贅沢リッチ。新作「プレミアム発酵生バターサンド」登場！

新作「プレミアム発酵生バターサンド」は、シリーズとして初めて、合わせる素材を使わず、“バターそのものを、味わいきる”ことに挑戦した、シンプルでありながら最も特別なバターサンドです。

これまで〈フェアリークリームウィッチ〉では、フルーツやナッツなどの素材を掛け合わせ、バターとのマリアージュを楽しむお菓子づくりを続けてきました。そうしたなか、「バターだけで向き合ったサンドを、いつか届けてみたい。」という想いが生まれ、昨今のバター高騰という状況の中でも、長年温め続けてきたレシピをついに完成。その想いのかたちとして、本商品の発売が決定しました。

◆ まるでバターをかじっているような、ほどよい塩味とミルキーな甘みを実感。

開発期間中に行った社内試食会では、「リッチで贅沢な食べ心地」「歴代でいちばん好き」「バター好きにはたまらない」「ついに来た、理想のバターサンド」とスタッフからも高評価が集まり、シリーズの集大成とも位置づけられるスペシャル生バターサンドとして、このたび冬季限定で登場いたします。

■フェアリークリームウィッチ プレミアム発酵生バターサンド

主役には、酪農の名産地として知られるフランス・ノルマンディ産の発酵バターを使用。バターそのもののおいしさをまっすぐ味わうために、シンプルな材料だけでつくり上げました。たっぷりと贅沢に使用した発酵バターの生バタークリームを、香ばしく焼き上げたビスケットでサンド。芳醇バターのミルキーな甘みが軽やかにとろける、とっておきの贅沢生バターサンドです。

◎リッチで贅沢な、芳醇バターのお菓子が誕生。

バターのおいしさだけを楽しむお菓子を届けたい。バター好きスタッフの間で、ずっと温め続けてきた企画。"ちゃんとバター、なのに重くない" そんな満足感のある食べ心地と、後味の軽やかさを両立した、重さの残らないバターサンドを目指して完成しました。

◎甘みを引き立てる、ほどよい塩味が調和。

発酵バターの芳醇な味わいとミルキーで深みのあるコクを軸に、甘味・塩味のバランスを細かく調整。アクセントに“ゲランドの塩”を加え、ほどよい塩味が甘さの輪郭を引き締め、発酵バターの芳醇な味わいを底上げしてくれる静かな役割を担っています。

◎ミルキーなコクと香ばしさをつなぐ、ホワイトチョコの甘み。

ビスケットには、ホワイトチョコレートをハーフコーティング。チョコの甘みを足すことで、ビスケットの香ばしさと生バタークリームコクをつなぎます。コクとやさしい甘さが寄り添いながら、ビスケットの香りと生バターのミルキーな余韻。最後までバターのおいしさが主役であり続ける、とろけるしあわせをお楽しみください。

【商品概要】

◇ 商品名称：フェアリークリームウィッチ プレミアム発酵生バターサンド

◇ 販売価格：5個入 2,300円（税込）、単品 460円（税込）＊店頭では1個から購入可能

◇ 販売場所：フェアリーケーキフェア 全店

◇ 商品URL：https://fairycake.jp/products/10111155

■フェアリークリームウィッチ 紅白セット

バターのおいしさをまっすぐ味わう「白（プレミアム発酵生バターサンド）」と、いちごラズベリージャムの甘酸っぱさが心地よい「赤（いちごラズベリー生バターサンド）」を詰め合わせた、紅白カラーの生バターサンド・アソートセットです。お祝いの気分を添える色合わせ、配りやすい個包装仕様で、年末年始のご挨拶や手みやげにもぴったり仕立てに。新しい年を迎える、大切な人への贈り物や、自分へのご褒美にふさわしい、特別な生バターサンドです。

＜内容紹介＞

白：プレミアム発酵生バターサンド

フランス・ノルマンディ産の発酵バターをたっぷりと贅沢に使用した生バタークリームのミルキーなコクと、やさしい甘さのふくらみをシンプルに味わえる、この冬特別のお菓子。ほどよい塩味を効かせて、最後まで軽い食べ心地を追求した、こだわりの生バターサンド。

赤：いちごラズベリー生バターサンド

生クリーム入りのバタークリームに甘酸っぱい自家製いちごラズベリージャムを合わせ、いちごチョコレートをかけたビスケットで挟みました。フルーティーでジューシーな味わい。華やかなピンク色の可愛い見た目。さっぱりとしながらも、重厚感のあるミルキーな食べ心地です。

年末年始やお祝いギフトに。

紅白の色合わせは、お年賀や新年のご挨拶にふさわしい縁起のよさを表現。ひとつずつ個包装しているため、職場への差し入れや、成人式など、この時期のささやかな贈りものとしても選びやすいセットです。

【商品概要】

◇ 商品名称：フェアリークリームウィッチ 紅白セット

◇ 販売価格：5個入 2,280円（税込）、8個入 ギフト箱 3,840円（税込）

◇ 販売場所：フェアリーケーキフェア 全店

◇ 商品URL：

・5個入 https://fairycake.jp/products/10111157

・8個入 ギフト箱 https://fairycake.jp/products/10111158

■フェアリークリームウィッチ いちごラズベリー生バターサンド

甘酸っぱくてみずみずしいおいしさのいちごラズベリー生バターサンド。

年末年始限定で「いちごチョコ」掛けです。

【商品概要】

◇ 商品名称：フェアリークリームウィッチ いちごラズベリー生バターサンド

◇ 販売価格：5個入 2,200円（税込）、単品 440円（税込）＊店頭では1個から購入可能

◇ 販売場所：フェアリーケーキフェア 全店

◇ 商品URL：https://fairycake.jp/products/10111156

【「プレミアム発酵生バターサンド」販売概要】

■発売日：2025年12月26日(金)

■オンライン予約受付開始：2025年12月9日(火)

■販売期間：～2026年2月中旬予定、紅白セットは2026年1月中旬まで

■販売場所：フェアリーケーキフェア全店舗（グランスタ東京店／ルミネ新宿店／渋谷 東急フードショー店／オンラインショップ）

＊金額は全て税込価格です。

＊販売場所の明記が無い商品は、店舗とオンラインショップ両方で発売いたします。

＊一部商品は販売場所が限られます。

＊数量限定のため、予定数に達し次第終了となります。

＊仕様・期間は予告なく変更する場合がございます。

◆ Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉

カップケーキとビスケットのお店。2007年グランスタ東京開業を記念して誕生。手づくりのおいしさにこだわり、イギリス伝統のカップケーキをおいしくたのしく仕上げたカップケーキを中心に、フレッシュな生バターサンドや、食感が心地よいビスケットを取り揃えています。素材と製造工程にこだわり、季節の恵みで生まれる、思わず笑顔溢れる見ても食べてもたのしいお菓子を一つ一つ手づくりで毎日できたてのおいしさをお届けします。

《公式サイト（オンラインショップ）・SNS》

・WEB：https://fairycake.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/fairycake_fair/

・X：https://x.com/fairycakefair

・Facebook：https://www.facebook.com/fairycakefair

【店舗情報】

■フェアリーケーキフェア グランスタ東京店

・場所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲地下中央口改札内（JR東京駅構内地下1階グランスタ東京 銀の鈴エリア）

・営業時間：平日・土 8:00～22:00 / 日・祝 8:00～21:00

■フェアリーケーキフェア ルミネ新宿店

・場所：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ1 B2

・営業時間：10:00～21:00

■フェアリーケーキフェア 渋谷 東急フードショー店

・場所：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷 東急フードショー１.（渋谷マークシティ 1階）

・営業時間：10:00～21:00

【会社概要】

会社名：有限会社コンテンポラリープランニングセンター

代表者：杉浦 幸

本社所在地：東京都渋谷区神宮前2-33-12 ビラビアンカ605

URL：https://www.cpcenter.net