東京都指定「東京都保育士等キャリアアップ研修」全科目の日程公開 & eラーニング型研修Amazonギフトキャンペーン実施のお知らせ

社会福祉法人絆友会・一般社団法人絆友会（所在地：東京都北区）は、令和7年度 東京都保育士等キャリアアップ研修の年間日程（集合研修・eラーニング研修）を公開し、本日より受講申込の受付を開始いたしました。

本募集は 年度内最後の追加日程の新規募集となります。

多くのご要望を受け、eラーニング定員枠を大幅に増枠しており、年度内に修了証の取得を希望される保育士の皆さまは、ぜひお早めにお申し込みください。

お申し込みはこちら :https://career-up.hanyuukai.biz/

申込について

特に3月前後の科目が混み合うため、早期申し込みを推奨しております。

https://career-up.hanyuukai.biz/



専門知識を深め、キャリアアップを目指しませんか？

現場経験豊富な講師が登壇します！



集合型研修（会場実施）：受付中！

eラーニング研修（動画12時間＋ZOOMライブ3時間）：受付・動画視聴スタート！

満足度97％超えの実績！

集合研修（対面式）の特徴

☆QUOカード等がもらえるスタンプカードキャンペーン継続中☆

・受講料・テキスト代無料（東京都内勤務・処遇

改善等加算区分3対象者）

・修了証即日発行

・電子レンジ利用可・水素水サーバー無料

・120インチの大型スクリーン

・65インチサブモニター完備

eラーニング研修の特徴（15時間相当）

集合型はこちら :https://career-up.hanyuukai.biz/application-tyo-meeting

・12時間の動画視聴＋ZOOMによる3時間のライブ研修

・受講料・テキスト代無料（東京都内勤務・処遇

改善等加算区分3対象者）

・いつでもどこでも視聴可能・スキマ時間に最適

・視聴期間内は繰り返し再生OK

eラーニングはこちら :https://career-up.hanyuukai.biz/application-tyo-elearning

☆Amazonギフトプレゼントあり☆

※申込時の備考欄に【よしお先生】と入力してください。

※1科目あたり500円分、最大2,500円相当のAmazonギフトを進呈します。

※本特典はeラーニング研修限定・条件付きのキャンペーンとなります（詳細は申込ページをご確認ください）。

修了証の発行について

年度内間に合います

集合研修：2日目の研修終了後、その場でお渡し

eラーニング：研修終了後1か月以内に発送（3月実施分も年度内にお渡し）

お問い合わせ

毎年多くのお申し込みをいただく人気研修です。

ご希望の方は、どうぞお早めにお申し込みください。

※東京都外の方や無料受講対象外の方はeラーニング研修型で募集をしておりますのでそちらもご検討お願いいたします。

ご不明点がございましたら、事務局までお気軽にお問い合わせください。

社会福祉法人絆友会（一般社団法人絆友会）

E-mail：office@kizuna-info.com ※営業メール等お断り