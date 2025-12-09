南オーストラリア州企業 Dxyfer、日本のSC Analyticsと戦略的提携を締結

南オーストラリア州政府日本事務所

2025年12月（東京）- 南オーストラリア州を拠点とするAI技術開発企業 Dxyferは、

日本のSC Analyticsと戦略的パートナーシップ契約を締結しました。本契約は在日オーストラリア大使館にて署名され、日本市場に特化した『AI搭載型サービス知識管理ソフトウェア（Service Knowledge Management）』の共同開発および実装に関する国際的なマルチフェーズ契約が正式に合意されました。

今回の協業により、Dxyferが有する先端エージェンティックAIモジュールを基盤に、複雑化する企業の技術情報・サービス情報・ドキュメント管理を『効率化・体系化・多言語化（英日）』する新たな統合型プラットフォームを提供します。特に以下の領域での生産性向上および業務自動化が期待されています。

- 複雑なサービス/技術マニュアルの統合管理- ナレッジ共有の迅速化・属人化解消- 日英バイリンガル対応によるグローバル展開サポート- 顧客サポート領域における回答精度・応対品質の向上

本パートナーシップは、南オーストラリア州政府州開発省が支援するInnovation Leaders Summit(https://ils.tokyo/about/) 2024へのDxyfer参加を契機に実現したものであり、同サミットでの国際ネットワーキングが両社連携の重要な出発点となりました。

【大きな意義】

本提携は、南オーストラリア州企業の日本市場における技術的信頼性と商業的存在感を大きく強化すると同時に、日本企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）加速に資する重要な事例となります。また、AI分野における両国の協力関係を象徴する取り組みとして、日豪間の技術連携深化を裏付けるものです。

南オーストラリア州は、デジタル・AI領域における日本の信頼されるパートナーであり続けます。本提携は、州内企業が日本企業のDX課題に実装型ソリューションを提供し、国際市場の変革を共に推進する象徴的な前進です。

【Dxyferについて】

南オーストラリア州に拠点を置くAIテクノロジー企業。

エージェントAI技術を核に、大規模組織向けナレッジ管理、ヘルスケア応用、産業DXなどのソリューションを提供。

Dxyfer Pty Ltd

CEO 兼 Founder サミール・イスハク（Samir Is-Hak）

33 Warwick Street, Walkerville

South Australia 5081

オーストラリア

HP: https://www.dxyfer.com/

【SC Analytics Japan】

アフターサービス業界における、顧客サービス効率化、業務運用改善ソリューションを提供。

企業のナレッジ管理と情報活用の最適化、サービスパーツの在庫最適化を専門分野とするコンサルティング企業。

SC Analytix Japan

カントリーディレクター 三島 忠

東京都中央区新川1丁目27番8号

新川大原ビル8階

日本

HP: https://www.scanalytix.com.au/

【本件に関するお問い合わせ】

南オーストラリア州政府州開発省

担当：鈴木 Maiko.Suzuki@austrade.gov.au

HP: https://southaustraliatokyo.jp/