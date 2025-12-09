【12/16開催 cars サクセスセミナー】車販420万円UPを実現 車検時に差がつく! AI社員が仕掛ける“月10件の商談チャンス”発掘術

cars 株式会社

自動車整備業界では、車検入庫時の「商談機会」をいかに逃さず活かすかが、新たな収益課題となっています。

多くの現場では営業専任スタッフを置けず、車販チャンスを見逃してしまうケースが少なくありません。さらに、勘や経験に頼った提案体制では、再現性のある販売強化が難しいのが現状です。

こうした背景を受け、cars株式会社は AIを活用して月10件の商談機会を自動発掘し、車販420万円UPを実現した成功ノウハウ を公開する「cars サクセスセミナー」を開催いたします。

本セミナーでは、実際の画面デモを交えながら、ITやデジタルが苦手な方でも安心して理解できる“AI社員”による販売支援の仕組みをわかりやすく解説します。

サクセスセミナーでわかること

対象

開催概要

セミナーの詳細を見る :https://cars-enjoy.com/biz/manager/webinar-contact/2512-02.php?utm_source=prtimes&utm_medium=email- 車検時に潜む「商談機会」を逃さず拾うための最新手法- 月10件の商談を自動で生み出す“AI社員”の仕組みと実例- 420万円の車販増加を実現した整備事業所の具体的な成功パターン- AIを活用した“質問術”で、顧客ニーズを自然に引き出す方法- 車検時の商談率を上げ、車販収益を伸ばしたい整備事業所の経営者- 少人数でも効率的に販売チャンスを増やしたい販売責任者- 営業の属人化をなくし、仕組みで車販を安定化させたい方- AIやDXを取り入れ、現場の成果につなげたい経営者・マネージャー- 日時：12月16日（火）16:00～17:00- 形式：オンラインセミナー（Zoom配信）- ※PCが苦手な方でも、リンクをクリックするだけで参加できます- 参加費：無料- 参加者限定特典あり- 登壇者：cars株式会社 イノベーション本部 サービス戦略部 カスタマーユニット堀 大樹

※定員に達した場合は、ご参加をお断りさせていただくことがございますので、お早めにお申し込みください。

※競合企業およびセミナー対象とは無関係と判断した場合は開催のご案内を控えさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91408/table/133_1_8bc8a924f16ff8e8504f80338cf30f20.jpg?v=202512091257 ]

「cars MANAGER」について

参加申込 :https://cars-enjoy.com/biz/manager/webinar-contact/2512-02.php?utm_source=prtimes&utm_medium=email

「cars MANAGER」は、自動車業界のマーケティングAI社員による顧客のカーライフに寄り添った共感マーケティングオートメーションサービスです。AIを活用した人とクルマのカーライフデータの収集・解析により、「経営支援」「集客支援」「複業支援」に利活用することで、持続的成長による「利益増」、「顧客増」、「効率増」を実現します。

「cars MANAGER」サービスサイト：https://cars-enjoy.com/biz/manager/

※「cars MANAGER」はcars 株式会社の登録商標です。

