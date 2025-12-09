「BYD AUTO 東京ベイ東雲」が2025年12月6日（土）オープン

BYD JAPAN 株式会社

BYDの日本法人であるBYD Auto Japan株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：東福寺 厚樹、略称：BAJ）の正規ディーラーである株式会社バックスeモビリティ（*1）（本社：東京都練馬区、代表取締役社長：三田 真之）は、2025年12月6日（土）に、全国で48店舗目となるショールームを備えた正規ディーラー店舗「BYD AUTO 東京ベイ東雲」をオープンします。また、12月6日（土）～7日（日）の期間にて、「ジャパンモビリティショー2025」で参考出品したBYDハイエンドEV「YANGWANG U9」の展示を行います。



*1）株式会社バックスeモビリティは、株式会社オートバックスセブン（本社：東京都江東区、代表取締役 社長：堀井 勇吾）の連結子会社（孫会社）です

東京都江東区にオープンする「BYD AUTO 東京ベイ東雲」

「BYD AUTO 東京ベイ東雲」は、東京都江東区東雲に位置し、りんかい線「東雲駅」から徒歩3分圏内という駅至近の優れたアクセスが特徴です。店舗は、カーライフ＆カルチャーストア「A PIT AUTOBACS SHINONOME」に隣接しており、幅広いお客様に訪れていただきやすい環境です。また、東京ベイエリア（豊洲・有明など）を構成する地域にあり、首都高速湾岸線など主要高速道路へのアクセスも良好な、高い利便性を備えた立地です。お客様の購入後の安全・安心なアフターサービスを提供するために、同店にはサービス工場を併設しています。

同店のショールームには、12月1日（月）に発売したスーパーハイブリッドSUV「BYD SEALION 6（ビーワイディー シーライオンシックス）」、「RJCカーオブザイヤー2025-2026 」でインポートカーオブザイヤーを受賞した「BYD SEALION 7（ビーワイディー シーライオンセブン)」や、「BYD SEAL（ビーワイディー シール）」、「BYD ATTO 3（ビーワイディー アットスリー）」と、「BYD DOLPHIN（ビーワイディー ドルフィン）」を順次展示。

白を基調にした清潔感とゆとりを感じさせる心地よいショールームには、BYDに関する幅広い専門知識を持ち、お客様のEVライフへの疑問に的確に対応可能なセールス・スタッフが常時待機しており、商談や試乗の受付等を担当します。大切なお客様のお車を整備するサービス・スタッフは、「BYD Academy」というBYDのEVに関する高度なトレーニングを受けたプロフェッショナルなサービス・スタッフを配置。店舗全体で、お客様の快適なe-Lifeを力強くサポートしてまいります。

■「BYD AUTO 東京ベイ東雲」概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43078/table/190_1_9041e949571a2ea48a5fa12e69324654.jpg?v=202512091257 ]

【オープン記念特典について】

12月6日（土）より、オープンを記念して「グランドオープンフェア」を開催いたします。店舗アンケートにご回答いただいた先着300名様に、全国のオートバックス店舗でご利用いただける1,000円分の商品券をプレゼントします。

【販売モデルについて】

現在発売中のスーパーハイブリッドSUV「BYD SEALION 6（ビーワイディー シーライオンシックス）」、クロスオーバーSUV「BYD SEALION 7（ビーワイディー シーライオンセブン)」、e-スポーツセダン「BYD SEAL（ビーワイディー シール）」、ミドルサイズSUV「BYD ATTO 3（ビーワイディー アットスリー）」と、コンパクトEV「BYD DOLPHIN（ビーワイディー ドルフィン）」の詳細については、WEBサイトをご参照ください。

【BYD AUTO販売ネットワークについて】

ショールームを備えた正規ディーラー店舗は、2023年2月にオープンした「BYD AUTO東名横浜」を皮切りに、今回の「BYD AUTO東京ベイ東雲」で48店舗目となります。

また、現時点では本格的なショールームは備えていないものの、試乗や購入に関する相談および購入後のアフターサービスの受付などが可能な開業準備室を含めると、計68の拠点がオープンしています。

なお、販売ネットワークの準備状況は、WEBサイト（URL：https://byd.co.jp/e-life/dealer/）をご参照ください。

【BYD Academyについて】

BYDの正規ディーラーでお客様のご対応を行うサービス・スタッフは、BYDの専門トレーニングである「BYD Academy」を受講しています。「BYD Academy」では、BYDブランドの製品知識に加え、EV購入時のコンサルティングやアフターサービスなど技術的な対応が可能なスタッフを養成しています。今後もお客様に安心・安全、快適なカーライフをお届けできるよう、さらなる取り組みを続けてまいります。

【BYD Auto Japan株式会社について】

BYDの日本法人 BYD JAPAN株式会社の100%出資子会社として設立したBYD Auto Japanは、日本でのBYD製乗用車の販売およびサービスを専業に行う会社です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43078/table/190_2_de711c522c879e5f8079a23ee50e0ea7.jpg?v=202512091257 ]

【BYDグループとは】

BYDグループは、中国・深圳に本社を置くグローバル企業であり、環境に優しい世界を追求するためのイノベーションを提供しています。1995年にバッテリーメーカーとして創業したBYDは現在、ITエレクトロニクス、自動車、新エネルギー、都市モビリティといった多様な領域で事業を展開しています。特に自動車分野では、現在6大陸、100以上の国と地域、400以上の都市で電気自動車を展開しており、独自の技術で開発したブレードバッテリーやe-Platform 3.0といった最先端のテクノロジーを強みにしています。また、世界的に高まりつつあるEVシフトに先駆け、新エネルギー車（EV、PHEVを含む）の生産を積極的に進めたことで、世界でもトップランナーとしての躍進を始めています。

※本リリースの掲載内容は画像を含め、2025年12月5日（金）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

本件に関するお問い合わせ：

