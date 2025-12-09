文京区の妊活相談事業の一環として、不妊治療に関する「先進医療・男性不妊・助成制度」を学べる無料オンラインセミナーを2026年1月24日に開催します

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/(https://famione.com/benefit/)などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、東京都文京区（区長：成澤廣修、以下文京区）の「妊活相談事業」の一環として、無料オンラインセミナー「先進医療ってなんだろう？～先進医療・男性不妊・助成制度をまるっと解説～」を2026年1月24日(土)に開催します。

本セミナーでは、妊活・不妊治療の基礎から、先進医療や助成制度、男性不妊まで、文京区民の皆さまから寄せられるご相談内容を中心に、わかりやすく解説します。

講師は、ファミワンの不妊症看護認定看護師 西岡 有可、胚培養士 川口優太郎の2名が担当し、専門的な視点から実践的な情報をお届けします。

自宅での妊活から医療にステップアップするタイミング、病院選びのポイントといった初歩的な疑問に加え、先進医療の最新情報や文京区の助成制度、男性不妊の検査や生活習慣改善まで、短時間で幅広く学べる内容です。

さらに、実際に寄せられたご相談をもとに「卵子凍結」「ブライダルチェック」「病院選び」についても取り上げ、区民の皆さまの不安や疑問に寄り添いながら、今後の妊活・不妊治療に役立つ知識をご紹介します。

妊娠を目指している方はもちろん、将来に備えて情報を得たい方にとっても、理解を深めるきっかけとなるセミナーです。ぜひお気軽にご参加ください。

■講演会概要

【テ ー マ】 先進医療ってなんだろう？～先進医療・男性不妊・助成制度をまるっと解説～

【開催日時】 2026年1月24日（土） 14：00～15：00

【開催方法】 Zoomによるオンライン開催 （※アーカイブ配信あり）

【講 師】 不妊症看護認定看護師 西岡 有可 （株式会社ファミワン）

胚培養士 川口 優太郎 （株式会社ファミワン）

【対 象】 参加を希望される文京区在住、在勤、在学の方

【参 加 費】 無料

【申込方法】下記URLフォームよりお申し込みいただけます

https://form.run/@bunkyo20260124

※事前質問は1月17日(土)まで受け付けております

■文京区 ご担当者様コメント

文京区では、不妊治療に関する正しい情報をお伝えしたく、株式会社ファミワンに委託し、本セミナーを開催いたします。

オンライン形式ですので、気軽に専門家から学ぶことが可能です。多くの方のご参加をお待ちしております。

■文京区 妊活相談事業について

本事業では、子どもを持つことを望む文京区民の妊活及び不妊等に関する相談を受けつけ、文京区民の不安や悩みに寄り添い、それを解消及び自己決定を促すために必要な情報を提供することを目的としています。

相談内容は不妊治療についてだけではなく、妊活のための健康管理、不妊治療医療機関の選択、夫婦間のコミュニケーション、仕事と治療の両立、メンタルヘルスケア等に関するあらゆる悩みや不安への相談に対応していきます。また、相談は当事者だけではなく周囲の支える立場の方からも受け付けています。相談は匿名ででき、性別や年齢問わず、どなたでも安心して気軽に利用できる事業としてサポートを行っていきます。



【妊活相談事業についてのお問い合わせ】

文京区保健衛生部健康推進課 03-5803-1231

https://www.city.bunkyo.lg.jp/b027/p007544.html(https://www.city.bunkyo.lg.jp/b027/p007544.html)

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。



「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。



また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

