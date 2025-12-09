【家庭の水回り“汚れ放置”実態を調査】浴室・キッチン・トイレが「掃除が大変な場所」上位に。理由は“すぐ汚れる”から！

有限会社高納商店

有限会社高納商店（所在地：岐阜県岐阜市、代表取締役：高納 資郎）は、掃除・家事を担当している既婚世帯の20～60代の方を対象に、「家庭の“水回り汚れ放置”とその心理・実態」に関する調査を行いました。

もうすぐ年末を迎えるにあたり、新年を気持ちよく迎えるために大掃除を意識し始める時ですが、たまった汚れを一度に処理するのは大変です。

できるだけ大掃除の負担を軽くするため、普段から汚れをためないように意識している方も多いのではないでしょうか。

しかし、そうは思っていても忙しい毎日を送っていると、キレイな状態を維持するのは難しいこともあるでしょう。

掃除の中でも敬遠されがちな水回りについて、実情はどうなっているのでしょうか。

そこで今回、有限会社高納商店（https://takanoh.jp/）は、掃除・家事を担当している既婚世帯の20～60代の方を対象に、「家庭の“水回り汚れ放置”とその心理・実態」に関する調査を行いました。

調査概要：「家庭の“水回り汚れ放置”とその心理・実態」に関する調査

【調査期間】2025年11月25日（火）～2025年11月26日（水）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,022人

【調査対象】調査回答時に掃除・家事を担当している既婚世帯の20～60代と回答したモニター

【調査元】有限会社高納商店（https://takanoh.jp/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

家族間の掃除トラブルは「頻度の違い」が原因に。水回りの掃除で大変だと思う場所は？

はじめに、「掃除について、同居する家族とどのようなことでトラブルになったことがあるか」について尋ねたところ、『掃除の必要性を感じる頻度や度合いの違い（20.0％）』『定期的に掃除をしなかったことによるカビやヌメリ発生（16.2％）』と回答がありました。

「掃除の頻度や度合いの感じ方の違い」が2割という結果となりました。

清潔さの基準には個人差があり、どのタイミングで掃除を「必要」と感じるかがズレることで不満が生まれるようです。

家族間の意識差に続き、日常的に掃除を負担だと感じる場所についてうかがいました。

「日常の水回りの掃除について、どのような場所が大変だと感じるか」について尋ねたところ、『浴室（浴槽、排水口、鏡、床、壁、窓等）（71.7％）』が最も多く、『キッチン（コンロ、グリル、換気扇、シンク周り、排水口、蛇口等）（66.1％）』『トイレ（便器の裏、フチの裏、ノズル、床、壁等）（65.8％）』『洗濯機（洗濯槽、洗濯槽の周り、フィルター、洗剤・柔軟剤投入口等）（42.0％）』となりました。

「浴室」「キッチン」「トイレ」といった回答が多いことから、湿気や汚れがたまりやすく、手間がかかる場所ほど大変と感じられているようです。

水気や油汚れ、石けんカスなど性質の異なる汚れが重なりやすく、掃除をしても短期間で再発する点も負担の一因と考えられます。

また、「洗濯機」や「洗面所」も約4割が大変さを感じており、見えにくい汚れへのストレスが背景にあると考えられます。

実際に、どのような理由でその場所の掃除が大変だと感じるのでしょうか。

「どのような理由から前問で回答した場所が大変だと感じるか」について尋ねたところ、『掃除をしてもすぐ汚れるから（63.8％）』が最多で、『汚れが頑固にこびりついているから（54.7％）』『ヌメリなど触りたくないところがあるから（40.6％）』となりました。

「掃除をしてもすぐに汚れる」ため、努力が報われにくいことが負担感につながっているようです。

加えて、頑固な汚れや触りたくない箇所の存在が心理的な抵抗を生み、大変さを感じる要因になっていると考えられます。

そうした中、昨年末の大掃除ではどの場所の掃除を行ったのでしょうか。

「昨年末、水回りのどのような場所を大掃除したか」を尋ねたところ、『キッチン（コンロ、グリル、換気扇、シンク周り、排水口、蛇口等）（75.4％）』が最も多く、『浴室（浴槽、排水口、鏡、床、壁、窓等）（69.3％）』『トイレ（便器の裏、フチの裏、ノズル、床、壁等）（68.1％）』となりました。

昨年末に大掃除をした場所として「キッチン」「浴室」「トイレ」が上位を占め、日常的に「掃除が大変」と感じている場所と重なっています。

普段は手間や時間の制約から十分に掃除できない箇所を、年末にまとめてきれいにする傾向があるようです。

一方で、「洗濯機」と回答した方は約半数となったことから、内部の見えない汚れへの意識はやや低いといえます。

見える範囲の清潔さが重視され、内部のメンテナンスは後回しになりがちな傾向が見受けられました。

【洗濯槽の掃除】実際どのくらい行っている？手軽なケアの“カギ”とは

では、見えにくい汚れがたまりやすい「洗濯槽」については、どのくらいの頻度で掃除が行われているのでしょうか。

「洗濯槽の掃除（クリーナー使用など）頻度」を尋ねたところ、以下のような回答結果になりました

『1ヶ月に1回以上（19.1％）』

『3ヶ月に1回程度（30.9％）』

『半年に1回程度（24.5％）』

『1年に1回以下（15.8％）』

『行ったことがない（9.7％）』

洗濯槽の掃除は『3ヶ月に1回程度』が最多で、全体の約7割が「半年に1回以上」実施している一方、約1割は一度も行ったことがない結果となりました。

では、どのような理由で洗濯槽の掃除を頻繁に行わないのでしょうか。

「洗濯槽の掃除を頻繁に行わない理由」を尋ねたところ、『忘れてしまうため（25.6％）』が最多になり、『必要性を感じていないため（25.4％）』『効果が実感できないため（20.6％）』『クリーナーを買うのが面倒なため（20.6％）』となりました。

洗濯槽の掃除を頻繁に行わない理由として「忘れてしまう」「必要性を感じていない」という回答が上位に挙がり、汚れの“見えにくさ”が行動を妨げている様子がうかがえます。

さらに、「効果が実感できない」「クリーナーの購入が面倒」といった声からは、手間に見合う成果を感じにくい現状も示されています。

こうした状況の中で、洗濯機そのものに対してはどのような不満を抱いているのでしょうか。

「洗濯機に関して、どのような不満があるか」を尋ねたところ、「洗濯槽の汚れが気になる」という方が、『とても思う』『やや思う』を合わせて約7割と最多になりました。

「洗濯槽の汚れ」や「排水ホースの汚れ」に関する不満が上位を占めており、見えない内部の清潔さへの関心が高いことがわかります。

内部の汚れやニオイといった“見えない不快感”が主な悩みとなっており、構造上の掃除しづらさがストレスの一因となっていると考えられます。

【トイレ掃除の本音】約半数が黒ずみやニオイで“トイレが汚い”と判断！

続いて、同じく家庭の衛生環境に大きく関わる「トイレ」について聞きました。

「どのような場面で『トイレが汚い』と感じるか」について尋ねたところ、『黒ずみが出たとき（54.7％）』が最も多く、『嫌なニオイを感じたとき（51.7％）』『黄ばみが目立ったとき（42.7％）』となりました。

「黒ずみ」「ニオイ」「黄ばみ」があると「トイレが汚い」と感じやすいことが示されました。

“生活臭”に直結する汚れが不快感を強めていると考えられます。

次に、トイレ掃除の実施頻度を尋ねました。

「便器（フチ裏・内側）をどのくらいの頻度で掃除しているか」を尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『毎日（15.4％）』

『2～3日に1回程度（27.2％）』

『週に1回程度（35.6％）』

週1回以上掃除する方が約8割と多いものの、『毎日』という回答は約2割にとどまったことから、汚れが気になったときに対応するケースもあるようです。

最後に、「トイレに関する不満」を尋ねました。「表面からは見えにくい汚れが気になる」という方が、『とても思う』『やや思う』を合わせて約8割と最多になりました。

また、「手間をかけないとキレイな状態が保てない」と思う方も多く、見えない汚れや掃除の手間に対する負担感が大きく、清潔を維持する難しさがうかがえる結果になりました。

【まとめ】「見えない汚れ」と「手間の負担」が水回り掃除を遠ざける要因に

今回の調査で、家庭の水回り掃除における課題は「見えない汚れへの不安」と「掃除にかかる手間の重さ」であることが明らかになりました。

「浴室」「キッチン」「トイレ」といった生活の中心となる場所ほど掃除をするのが大変だと感じており、掃除をしてもすぐに汚れることへの“報われなさ”が負担感を強めています。

理由として、「掃除をしてもすぐ汚れる」「汚れが頑固にこびりついている」「ヌメリなど触りたくないところがある」などが上位になり、掃除の意欲を下げる一因であることがわかりました。

昨年末に大掃除をした場所としては「キッチン」「浴室」「トイレ」が上位に挙がり、普段大変だと感じる場所ほどまとめて掃除されている傾向が見られました。

日常では後回しになりがちな箇所を、節目の機会に集中してきれいにすることで“リセット”を図っている方が多いようです。

しかし、洗濯槽の掃除頻度は「3ヶ月に1回程度」が最多で、約1割は「行ったことがない」と回答しており、見えない汚れほど意識されにくい現状も浮かび上がりました。

さらに、洗濯槽やトイレは「汚れが気になる」「手間をかけないと清潔が保てない」といった不満が多く、掃除のしづらさや構造上の課題が心理的なハードルとなっていることがうかがえます。

家庭内の掃除行動は、物理的な労力だけでなく“感覚的・心理的なストレス”によっても左右されているといえるでしょう。

今後は、「汚れを防ぐ」「手間を減らす」「効果を実感できる」といった要素を兼ね備えた掃除用品や仕組みが求められると考えられます。

見えない汚れを日常的に掃除を気軽に続けられる工夫こそが、家庭の快適さと清潔感を長く維持する鍵となりそうです。

洗濯槽・トイレを清潔に保つなら「ナノバブル洗浄」がおすすめ！

今回、「家庭の“水回り汚れ放置”とその心理・実態」に関する調査を実施した有限会社高納商店（https://takanoh.jp/）は、ナノバブル製品の開発・製造・販売を行っています。

■NANORISM ナノバブルSP（洗濯機用ナノバブルアダプター）

〈こんなお悩みありませんか？〉

・洗濯物の洗浄力を上げたい

・部屋干しの生乾きのにおいが気になる

・ナノバブル洗浄を試したい

・今お使いの洗濯機が、ナノバブル洗浄にグレードアップ！しかもランニングコストはかかりません。

・特許構造のナノバブル発生コアを使用、繊維の奥までスッキリ！

・洗濯物だけではなく、洗濯槽の洗浄、排水汚れの洗浄も実現！

ご自宅の洗濯機が、ナノバブル洗浄にグレードアップ！

取り付け簡単。

しかも、ランニングコストはかからず、毎日の洗濯がナノバブル洗浄！

ナノバブル発生装置として、特許取得済みのコアを使用しております。ナノバブル水なので、繊維の奥までスッキリ！

【ナノバブルについて】

ナノバブルは、「洗剤の洗浄成分（界面活性剤）の効果を高めるチカラ」と、「繊維の奥にしっかり浸透して、汚れを落としやすくするチカラ」があると言われています。

水だけでは、すべての汚れは完全に落ち切りません。

汚れが付いたらすぐに予洗いをし、洗濯用洗剤を併用して、洗濯をしていただきたいと思います。「ナノバブル＋洗剤」のチカラで繊維の奥の汚れを落とします。

※洗濯機：AQW-S45E1（AQUA）2014年製

※地域の水質、ご使用環境などにより効果は変化することがございます

※すべてのカビ・汚れが落ちるわけではありません

洗濯をするたびに、徐々に効果を発揮！

本製品を取り付けることで、「洗濯物の汚れ落ち」「洗濯槽の汚れ落ち」「排水ホースの汚れ落ち」にお役立ていただけます。まさに、一石三鳥です。

また、ナノバブルを使用すると「Tシャツの色落ちが気になる」「水道水と比べて色落ちはどうなの？」というご質問をよくいただきます。専門機関で試験したところ、色落ち具合は、ほとんど変わらない結果となりました。

※洗濯物の種類・材質、地域の水質、ご使用環境などにより効果は変化することがございます

・NANORISM ナノバブルSPの詳細はこちら：https://www.makuake.com/project/takanou13/

■NANORISM ナノバブルPRO（トイレ用ナノバブルアダプター）

〈こんなお悩みありませんか？〉

・洗濯物の洗浄力を上げたい

・部屋干しの生乾きのニオイが気になる

・ナノバブル洗浄を試したい

・ナノバブル製品シリーズ累計1億円突破！ナノバブルメーカーがつくる日本製トイレ水栓用アダプター

・特許技術コアから生成された生ナノバブルで、トイレを洗浄！サボったリング、ニオイ対策に期待

・ランニングコスト、ゼロ！メンテナンスフリーで住宅設備機器の水をナノバブル水に

ご自宅のトイレが、ナノバブル洗浄にグレードアップ！

ランニングコストはゼロ。メンテナンスフリー。

トイレ洗浄が毎回、ナノバブル水で行えます。

１.洗浄試験

疑似汚物として、便器にこびりつきやすい「粘度の高い水あめ」と「汚物を識別するための食用色素青」を混ぜ合わせ、便器の流水部分に均等に塗布し、洗浄比較を実施。

※自社試験（使用環境等により、結果は異なる可能性がございます）

２.サボったリング汚れ落ち試験

10ヶ月間掃除をしていない便器の黒ずみ・サボったリングの汚れ落ちを検証。

「ナノバブルアダプター」を止水栓に設置して、大洗浄で流した結果です。

※自社試験（使用環境等により、結果は異なる可能性がございます）

３.ニオイ落ち試験

・トイレ用ナノバブルアダプターの詳細はこちら：https://www.makuake.com/project/takanou10/

・楽天市場にて販売中：https://item.rakuten.co.jp/nanorism/nanobubble-pro/

■会社概要

有限会社高納商店は、薪や炭などの燃料販売からスタートした創業約130年の会社です。

長年、LPガス・灯油の販売、住宅設備機器・リフォーム・配管工事を行い、金華山などの山々や長良川に囲まれる「清流」岐阜県で常にお客様と真摯に向き合ってきました。

現在は、ナノバブル製品の開発・製造・販売にも力を入れております。

会社名：有限会社高納商店

所在地：岐阜県岐阜市近島2-7-16

代表取締役：高納資郎

設立年月日：1990年4月26日

事業内容：LPガス・灯油販売、住宅設備機器販売・取替工事、ガス・水道配管工事、リフォーム工事、ナノバブル製品の開発・製造・販売

HP：https://takanoh.jp/

■ナノバブル製品一覧（Makuake）：https://www.makuake.com/member/index/1396127/#project