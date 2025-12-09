“かわいい”の最前線を走る大人気アイドル＝LOVE大谷映美里プロデュースカラコン『melady（ミレディ）』から気分に合わせて選べる欲張りな新色2カラー発売決定！

PIA株式会社

PIA株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：見原 博道）は、SNS総フォロワー数170万人越え！“かわいい”の最前線を走る今大注目の人気アイドル＝LOVE大谷映美里プロデュースのカラコンブランド『melady（ミレディ）』より、気分に合わせて選べる2つの欲張りレンズを2025年12月17日（水）に発売します。

『melady（ミレディ）』新色は“きゅんと甘えて、ふわっと艶めく“欲張りレンズ(ハート)

『melady（ミレディ）』今回の新色テーマは「きゅんと甘えて、ふわっと艶めく欲張りレンズ」。どんなテイストも自分らしく楽しみたい方に向けて、その日の気分で選べる2つのカラーをラインアップしました。

すこし背伸びをしてお姉さんっぽくいたい日にピッタリな、絶妙細フチ×白っぽグレージュがこなれた印象を叶える「Maria Ring（マリアリング）」。あどけない少女のように可愛くいたい日におすすめな、絶妙太フチ×ほんのりブルーグレーがうるっと愛らしい「Mermaid Ring（マーメイドリング）」。

女の子の気分は毎日同じじゃないから、『melady（ミレディ）』の新色「Maria Ring（マリアリング）」と「Mermaid Ring（マーメイドリング）」で、ぜひ気分に合わせたレンズ選びをお楽しみください。

新商品概要

■誰もが振り向くお姉さんな瞳に(ハート)

Maria Ring（マリアリング）

DIA:14.5ｍｍ 着色直径:13.8mm

絶妙細フチと白っぽ透明感グレージュで

ちょっぴり背伸びした余裕仕込みレンズ(ハート)

■うるっと盛れる守りたくなる瞳に(ハート)

Mermaid Ring（マーメイドリング）

DIA:14.5ｍｍ 着色直径:13.8mm

絶妙太フチときらめき透明感マーメイドグレーで

ピュアにうるめく美少女な瞳に(ハート)

Image movie[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fOi78GrLdHI ]新色発売記念ノベルティキャンペーン！購入者限定のスペシャルムービー(ハート)

新色発売を記念し、2箱以上同時購入の方限定でスペシャルムービーをプレゼント！

ここでしか見られない特別撮りおろしムービーです。ぜひチェックしてください！

※度数・カラーは自由にお選びいただけます。

※1day・1month対象です。

■配布期間

2025年12月17日（水）～なくなり次第配布終了

※店舗により条件が異なる場合があります。

※キャンペーンは一部店舗では対象外となります。実施については必ず各店舗の案内をご確認ください。

■視聴期間

2025年12月17日（水）11：00 ～ 2026年3月16日（月）10：59

カラーラインナップ

■あまくキラメク愛される瞳に(ハート)

Princess Chocolat（プリンセスショコラ）

DIA:14.5ｍｍ 着色直径:13.8mm

しっかり太フチとあまくとろけるショコラブラウンで

プリンセスみたいに愛される瞳に(ハート)

■うるみトキメクちゅるんな瞳に(ハート)

Star Glow（スターグロー）

DIA:14.5ｍｍ 着色直径:13.8mm

くりっと盛れる太フチとうるみツヤめく水光カラーで

光を取りこむキラツヤな瞳に(ハート)

■トリコになっちゃう主役級な瞳に(ハート)

Melady Brown（ミレディブラウン）

DIA:14.5ｍｍ 着色直径:13.8mm

ちゅるんと透明感なブラウンレンズ。

ナチュラルも盛れも、諦めない瞳に(ハート)

■ひとめぼれしちゃう魅惑の目力(ハート)

Idol Ring（アイドルリング）

DIA:14.5ｍｍ 着色直径:13.8mm

さりげない細フチとちゅるんブラウンが

ナチュラルに瞳を強調(ハート)

■あざとくキュートなあか抜けた瞳に(ハート)

Liar Pink（ライアーピンク）

DIA:14.5ｍｍ 着色直径:13.8mm

ピンクブラウンのフチとムラのあるデザインで

立体感のあるきらきらな瞳に(ハート)

■ピュアなふりしてしっかり盛れる(ハート)

Lady Black（レディブラック）

DIA:14.5ｍｍ 着色直径:13.8mm

じゅわっとぼかした繊細なデザインで

透明感のある大きな瞳に(ハート)

・公式HP・SNS

公式HP：https://www.melady.jp/

公式X：https://x.com/meladyofficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/melady.official/

・商品概要

【1day】

商品名 ：melady（ミレディ）

価格 ：1,485円 税込（10枚入り)

カラー ：全8色

レンズ ：BC 8.6ｍｍ DIA 14.5ｍｍ UVカット

含水率 ：38％/55％

使用期間 ：終日装用、一日交換

度数 ：±0.00D（度なし）、 -0.50D~-6.00D（0.25D刻み）、 -6.50D~-10.00D（0.50D刻み）

販売名 ：ワンデーツッティアルファ/ピアコンタクトアクア

承認番号 ：22400BZX00427000/22900BZX00118000

販売ルート ： 12月17日（水）より販売開始

コンタクト専門店、雑貨ショップなどの店舗にて順次販売予定

【1month】

商品名 ：melady（ミレディ）

価格 ：1,540円 税込（2枚入り)

カラー ：全3色

レンズ ：BC 8.6ｍｍ DIA 14.5ｍｍ

含水率 ：38％

使用期間 ：終日装用、1か月交換

度数 ：±0.00D（度なし）、 -0.75D~-5.00D（0.25D刻み）、 -5.50D~-8.00D（0.50D刻み）

販売名 ：ティービュー

承認番号 ：22400BZX00278000

販売ルート ：コンタクト専門店、雑貨ショップなどの店舗にて販売中

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使いください。

コンタクトレンズが初めての方は必ず眼科医の検査を受けてください。

・取扱販売店

LILY ANNA 公式ショップ：https://www.lilyanna.jp/c/brand/melady/melady1day (https://www.lilyanna.jp/c/brand/melady/melady1day)

LILY ANNA 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/lilyanna/

LILY ANNA Yahooショッピング店：https://shopping.geocities.jp/lilyanna/

LILY ANNA Qoo10店 ：https://www.qoo10.jp/shop/lilyanna

LILY ANNA Amazon店：

https://www.amazon.co.jp/s?me=A3IDK4I1SFXGI8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A3IDK4I1SFXGI8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

クイーンアイズ：https://www.queen-eyes.com/

ホテラバ：https://hotellovers.jp/

モアコンタクト：https://morecon.jp/

他販売店各店

・プロデューサー大谷映美里プロフィール

1998年3月15日生まれ。

アイドルグループ＝LOVEのメンバー。

2017年9月6日にソニーミュージックより『＝LOVE』でメジャーデビューを果たす。

ファッション雑誌のモデルや、アパレルブランド「Rose Muse」のプロデュースを手掛けるなど多岐に渡り活躍中。

また、自身のYouTubeチャンネルにてファッションやメイク、日常の様子を日々発信している。

・会社概要

社名 ： PIA株式会社

所在地 ： 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー10F

代表 ： 代表取締役 見原 博道

事業内容 ： 医療機器製造販売業/コンタクトレンズの輸入販売/医療経営コンサルタント

URL ： http://www.pia-corp.co.jp/