コンセントに挿すだけ！減煙仕様の電気式グリル「（野電）エレキャン・エレグリル」2種 新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、コンセントに挿すだけでBBQが楽しめる減煙仕様の電気式グリル「（野電）エレキャン・エレグリル」2種を、2025年12月11日(木)より新発売いたします。

【（野電）エレキャン・ファミリーエレグリル 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11569

【（野電）エレキャン・エレグリルPRO 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11605

本アイテムは、コンセントにつないでスイッチ1つで手軽にBBQができる電気式グリルです。

2014年の発売以降、大人気のロングセラーアイテム「エレグリル」に新たなラインアップが加わり、野外でも使用可能なAC100Vの電化製品「エレキャン」シリーズから新登場しました。

炭火ではないため、煙が少なく、屋外はもちろん、屋内でも安心してお使いいただけます。1時間当たりの電気代は約43円(※)と、木炭を燃料とするBBQグリルやガスボンベ式調理器具より低コストでBBQが楽しめます。

プレートには熱源が内蔵された熱源内蔵式調理プレートを採用しているため、短時間で温まるうえ熱がダイレクトに伝わり、高火力で美味しく焼き上げられます。また、ダイヤル式コネクターで簡単に温度調節ができるほか、サーモスタット内蔵のため自動で温度を一定範囲内に保つことができ、食材を焦がさずに調理できます。プレートの高さは82～82.5cmと、かがむことなく立ちながらBBQをするのに最適な高さに設計されています。電源コードはゆとりのある3.7mで、屋外など電源が遠い場面でも使用しやすい長さです。

LOGOS独自開発のプレートは、２つのゾーンに分かれた構造になっています。波型構造になっている焼肉ゾーンの中央には溝があり、お肉の余分な脂が付属のトレーに流れるので、お肉を香ばしくヘルシーに焼き上げられます。フラット構造の野菜ゾーンでは、ホットケーキなども調理可能です。プレートはフッ素加工で汚れが落ちやすく、取り外して丸洗いができるためお手入れも簡単です。さらに、温度計が搭載された上蓋が付いているため、調理の幅が広がり、蒸し料理などもお楽しみいただけます。また、気温の低い時期でも蓋を閉じて調理することでプレートの温度低下を抑えることができます。

「ファミリーエレグリル」は、調味料や飲み物が置ける便利なカップホルダー付きです。グリルプレート部分をスタンドから取り外すことが可能で、チェアに座って卓上BBQも楽しむことができます。

「エレグリルPRO」はキャスター付きのため、野外に持ち出す際の移動もラクラクです。さらに、プレートの両サイドにはテーブルが付いているため、調味料や食材を置くことができて便利です。収納時はコンパクトに折りたためるので、省スペースで保管できます。

コンセントに挿してスイッチを押すだけで手軽にBBQができる電気式グリル「（野電）エレキャン・エレグリル」2種を、様々なアウトドアシーンやご家庭でのBBQに、ぜひともご活用ください。

・製品概要

野外でも使用可能なAC100Vの電化製品「エレキャン」シリーズから新登場した、コンセントにつないでスイッチ1つで手軽にBBQができる電気式グリル。2014年の発売以降、大人気のロングセラーアイテム「エレグリル」に新型モデルがラインアップ。

炭火ではないため、煙が少なく、屋外はもちろん、屋内でも安心。1時間当たりの電気代は約43円(※)と、木炭を燃料とするBBQグリルやガスボンベ式調理器具より低コストでBBQが楽しめる。

上：「（野電）エレキャン・ファミリーエレグリル」／ 下：「（野電）エレキャン・エレグリルPRO」

プレートに熱源が内蔵された熱源内蔵式調理プレートを採用しているため、短時間で温まるうえ、熱がダイレクトに伝わり、高火力で美味しく焼き上げられる。ダイヤル式コネクターで簡単に温度調節ができ、サーモスタット内蔵のため自動で温度を一定範囲内に保つことが可能。

プレートは、LOGOS独自開発の２つのゾーンに分かれた構造。波型構造になっている焼肉ゾーンの中央には溝があり、お肉の余分な脂が付属のトレーに流れるので、お肉を香ばしくヘルシーに焼き上げられる。フラット構造の野菜ゾーンでは、ホットケーキなども調理可能。

※写真は「（野電）エレキャン・ファミリーエレグリル」

温度計搭載の上蓋付きのため、蒸し料理なども楽しめるほか、蓋を閉じてプレートの温度低下を抑えることができる。プレートは取り外して丸洗いができ、フッ素加工済みで汚れが落ちやすく、お手入れも簡単。また、プレートまでの高さは82～82.5cmと、かがむことなくスタンディングでのBBQを楽しめる。電源コードはゆとりのある3.7mで、屋外など電源が遠い場面でも使用しやすい長さ。

「ファミリーエレグリル」は、調味料や飲み物が置けるカップホルダー付き。グリルプレート部分をスタンドから取り外すと、卓上でもBBQを楽しむことができる。

「エレグリルPRO」は、便利なキャスター付きで、野外に持ち出す際の負担を軽減し手軽に移動できる。プレートの両サイドには、調味料や食材が置けるテーブル付き。さらに、折り畳んでコンパクトに収納できるので、収納場所にも困らない。

【（野電）エレキャン・エレグリルPRO 】https://youtu.be/bo2cIigeO4I

