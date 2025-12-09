【RHC ロンハーマン】2026年のはじまりは、これで決まり！RHC womenがおくる、NEW YEAR COLLECTIONが登場。

株式会社リトルリーグ

もうすぐ2026年。新しい一年もたくさんのHappyが訪れ、たくさんの笑顔で溢れますように。

そんな想いを込めて、日常を彩ったり、何気ない毎日を豊かにしてくれたり、ふと手に取りたくなる毎日に寄り添うアイテムたちをNew Year 2026 Collectionとしてご用意しました。

12月26日より、RHC ロンハーマン・ロンハーマン「R」各店舗 / オンラインストアにて、ニューイヤーにぴったりな新作アイテムがラインナップいたします。

77circa

separate sleeve&hem jersey topseparate hem line sleeve jersey top

毎シーズン大好評の77circaとのコラボレーション企画より、”スポーツ”をテーマにした、RHCらしい遊び心のあるトップスが登場。90年代デッドストックのMitchell＆Nes製のフットボールジャージーをリメイクしたオーバサイズトップスは、襟付とVネックデザインの2型でご用意しました。 袖と裾についているジップがポイントで、取り外し可能な仕様となっており、気分に合わせて2WAYで着用できます。 シーズンを通して長くスタイリングを楽しんでいただけるのも魅力的な1枚。ロングスカートやドレスなどフェミニンなアイテムとのMIXが、RHC womenおすすめのスタイリング。目を惹くデザインだからこそ、自分らしいファッションを存分に楽しんで。

RHC

もうすぐ迎える新しい年に向けて。そして、今年も頑張った自分へ。そっと背中を押してくれるようなメッセージが込められたフーディーが登場。「flowers that with stand adversity and bloom are the most special and beautiful of all」のメッセージが胸元に、"bloom"美しく咲いた花と2026が右腕に刺繍されています。ぜひ2026年は、RHCの新作フーディーを着て、たくさんの笑顔からはじまりますように。

また、フーディーと同色展開の柔らかなカラーのパンツも登場いたします。オーバーサイジングのシルエットは、春らしいリラックス感のあるスタイルを完成させてくれます。

■77circa

Separate Sleeve&Hem Jersey Top / WHITE×BLUE \31,900

Separate Hem Line Sleeve Jersey Top / WHITE×GREEN \31,900

■RHC

New Year Hoodie / BLUE・PINK・GRAY \25,300

New Year Pants / BLUE・PINK・GRAY \25,300

展開店舗：RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、七里ヶ浜店、豊洲店、川崎店

名古屋店、熊本店、船橋店/ ロンハーマン千駄ヶ谷店「R」、京都店「R」/オンラインストア（正午より発売）

お客様お問い合わせ：0120-983-781

オンラインストア :https://ronherman.jp/item?goods_group_id=888