【Eufy】Eufyから初のベビーモニターが登場！専用モニターとスマホアプリの2通りで見守る「Eufy Baby Monitor C10」を販売開始

専用モニターとスマホアプリの2通りで赤ちゃんの見守りが可能なEufy初のベビーモニター「Eufy Baby Monitor C10」を2025年12月9日（火）より販売開始。2Kの高画質や広範囲な可動域に加え、赤ちゃんの泣き声や動きを検知、通知します。いつでも、どこでも、安心してお子さまの様子を見守ることができます。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は、スマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」において、ベビーモニター「Eufy Baby Monitor C10」をAnker Japan 公式オンラインストア（製品ページ：https://www.ankerjapan.com/products/e6310）、直営店 Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp（製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQBL4SGD）、楽天市場（製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/anker/e6310/）および一部家電量販店にて2025年12月9日（火）より販売開始いたします。

本製品は、専用モニターとスマホアプリの2通りで赤ちゃんの様子を見守ることができる、Eufyから初登場となるベビーモニター（※1）です。4.5インチのスタンド一体型専用モニターでは、スマートフォンでレシピを見ながら料理をしている時や通話時でもすぐに状況を確認でき、Eufyの専用アプリを使用すれば、場所を選ばずに出張先から赤ちゃんの様子を見ることができます。専用モニターとスマホアプリの2通りでシームレスにパパママの「やりたいこと」と「見守り」を両立することができ、多様なライフスタイルをサポートします。

本体のカメラでは、2K高解像度（約300万画素）の高精細な映像で表情や動きまではっきりと確認でき、夜間でも安心して見守れるナイトモード、4倍ズーム機能も搭載した機能性の高さも特徴です。さらに水平方向に350°、垂直方向に60°の広範囲な可動域と広角レンズにより、ベビーベッドや子供部屋の隅々まで見守ることができます。また赤ちゃんの泣き声や室温の変化、寝返りなどの動きも検知し、通知します。

その他にも、赤ちゃんの入眠をサポートする5種類のホワイトノイズや、周囲のノイズを低減し、声などをクリアに届けるノイズリダクション、はじめての瞬間や貴重な成長もしっかりと記録する24時間録画など（※2）、便利な機能を豊富に搭載しています。専用モニターは5000mAhの大容量バッテリーを搭載しており、充電を気にせず最大12時間の連続使用が可能です。さらにカメラとの接続設定が不要なため、電源を入れるだけですぐに使用開始できます。付属のアクセサリーを使用すればカメラを壁に設置でき、別売りのアクセサリー「Eufy ベビーモニター用アームスタンド」を使用するとベビーベッドへの取り付けもできるため（※3）、お子さまの成長やライフスタイルに合わせて設置場所を選ぶことができます。

※1 2025年12月時点

※2 別売りのmicroSDカード（最大128GB） を使用した場合

※3 別売りのアクセサリー「Eufy ベビーモニター用アームスタンド」は2026年1月中旬に販売開始予定

Eufy Baby Monitor C10 | 2通りで見守り可能なEufy初のベビーモニター

製品の特徴

- 選べる2通りの見守り方法：専用モニターとスマホアプリの2通りで赤ちゃんを見守ることができるEufy初のベビーモニター（※ 2025年12月時点）です。家事や仕事の合間等、お好きな方法でいつでもどこからでも赤ちゃんの様子を確認できるため、パパママの「やりたいこと」と「見守り」の両立をサポートします。

- 高解像度 & 広範囲な可動域：2K高解像度（約300万画素）の高精細な映像で、赤ちゃんの表情や動きまではっきりと確認することが可能。夜間でも安心して見守れるナイトモード、4倍ズームに加え、水平方向に350°、垂直方向に60°の広範囲な可動域と広角レンズにより、子供部屋の隅々まで見守ることができます。

- 充実の検知・通知機能：赤ちゃんの泣き声や室温の変化、寝返りなどの動きを検知します。また通知設定をカスタマイズすることができ、必要な情報のみ通知します。

- 4.5インチのスタンド一体型専用モニター：モニターには5000mAhの大容量バッテリーを搭載しており、最大12時間の連続使用が可能。カメラとの接続設定が不要なため電源を入れるだけですぐに使用開始できます。

- 5種類のホワイトノイズ：赤ちゃんの寝つきをサポートするホワイトノイズ機能を搭載。ホワイトノイズは5種類から選ぶことができ、時間や音量も自由自在に調節できます。

- その他の便利な機能：ノイズを低減し赤ちゃんの声をクリアに届けるノイズリダクション機能や、はじめての瞬間も記録する24時間録画機能を搭載し（※ 別売りのmicroSDカード（最大128GB） を使用した場合）、お子さまの貴重な成長も見返すことができます。全てのデータはmicroSDカードにローカル保存されるため、クラウドには保存されず、プライバシー保護の面でも安心です。

製品の仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/610_1_515799dfe0a0624d3465e4541a3fa7cc.jpg?v=202512091229 ]

販売価格

- 税込 15,990円

企業情報 | Ankerグループおよびアンカー・ジャパンについて

Ankerグループは「Empowering Smarter Lives」をミッションに、5年連続世界No.1モバイル充電ブランドの（※）「Anker」、オーディオ&ビジュアルブランド「Soundcore」、スマートホームブランド「Eufy」等を米国・日本・欧州を中心とした世界100ヶ国以上で展開するハードウェアメーカーです。2011年の創業時より、お客様の声に基づいてスピーディーに製品の開発・改善を行うものづくりを実践し、安心のサービスと高機能・高品質のプロダクトを提案し続けています。

アンカー・ジャパン株式会社（概要）

本社： 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-101 ワテラスタワー9階

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2013年1月

資本金： 1億6,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： デジタル製品の開発・製造・販売（Ankerグループの日本法人）

公式サイト： https://www.ankerjapan.com

コーポレートサイト： https://corp.ankerjapan.com/

