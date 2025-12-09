【会席料理】蟹をふんだんに使用した逸品を取り揃えた、冬の味覚を堪能する「蟹尽くし会席」が期間限定で登場 | 沖縄・ラグナガーデンホテル

明海グループ株式会社

沖縄県宜野湾市のラグナガーデンホテル(株式会社 ラグナガーデンホテル)の1F 和食レストラン「和琉ダイニング あんのん」では、冬の味覚の代表である「蟹」を多彩な料理で味わい尽くす季節限定会席「蟹尽くし会席」を12月～1月限定でご提供致します。繊細な旨みをたっぷりと湛えたズワイ蟹を中心に、煮る・焼く・和えるといった趣きの異なる調理法で贅沢に仕立て、素材そのものの甘みと濃厚な風味を余すことなくご堪能いただける特別な会席料理です。この季節だけの贅沢なひとときを、是非ごゆっくりとお楽しみください。

蟹尽くしの逸品料理

先付から御飯まで全7種の逸品料理

旬の蟹と法蓮草をやさしく仕立てた白掛けで、口いっぱいに広がる冬の滋味。

続くお造りでは、みずみずしいズワイ蟹に粒貝と鮪を添え、味わいに奥行きを持たせました。

〈先付〉法蓮草と蟹の白掛け〈お造り〉茹でズワイ蟹 茹で粒貝 鮪赤身

香ばしく焼き上げたズワイ蟹は、身の甘さが引き立つ一品。

さらに蟹の旨みをたっぷりと含んだ海鮮小鍋が体を温め、冬ならではの深い味わいを演出します。

〈焼物〉焼きズワイ蟹〈煮物〉蟹入り海鮮小鍋仕上げの主役は蟹とイクラの贅沢土鍋ご飯

土鍋で炊き上げる蟹といくらの御飯。ふっくらと立ち上る湯気とともに蟹の香りが広がり、ぷちりとほどけるいくらの食感が幸福感を添えます。を開けた瞬間から最後の一口まで、冬の恵みを余さず味わう珠玉の一品です。

〈御飯〉蟹といくらの土鍋御飯

〈先付〉 法蓮草と蟹の白掛け

〈お造り〉 茹でズワイ蟹 茹で粒貝 鮪赤身

〈煮物〉 蟹入り海鮮小鍋

〈焼物〉 焼きズワイ蟹

〈替り鉢〉 茶碗蒸し蟹味噌餡

〈止め椀〉 渡り蟹の白味噌仕立て

〈御飯〉 土鍋御飯 (蟹身・いくら)

〈デザート〉 冷しぜんざい 雪見大福

個室のご案内

【個室】貫花 (ぬちばな)

最大8名様まで対応可能な掘りごたつスタイルの個室のご用意もございます。純和室仕様なので

落ち着いた雰囲気でお食事をお楽しみいただけます。また、顔合わせや祝いの席などにも最適です。その他大人数対応の個室もございます。

三線ライブのご案内

【ディナータイム限定】三線ライブ

ディナータイム限定で、沖縄の伝統楽器「三線」によるライブを開催いたします。蟹尽くし会席はもちろん、やんばる島豚あぐーしゃぶしゃぶなど沖縄料理とご一緒に、三線の音色と特別なディナータイムをぜひお楽しみください。ライブステージ詳細は下記[概要とご予約]へ記載しております。

概要とご予約

〈場所〉沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1 ラグナガーデンホテル〈1F 和琉ダイニング あんのん〉

〈ディナー営業日〉 毎週金・土曜日

〈ディナー営業時間〉17:30～21:30 (最終入店 20:30)

〈三線ライブステージ〉18:30~(約20分) / 19:30~(約20分) [ショーチャージ無料]

〈[蟹尽くし会席] 販売期間〉2025年12月1日(月)～ 2026年1月31日(土)

〈[蟹尽くし会席] 価格〉[蟹尽くし会席] お一人様 \7,000(税込)

※[蟹尽くし会席]は3日前の事前予約のみ承らせて頂いております。予めご了承下さい。

ラグナガーデンホテルとは

【WEB予約限定価格】WEB予約はコチラ :https://www.tablecheck.com/ja/shops/laguna-garden-annon/reserve

那覇市街や北谷へのアクセスに優れ、トロピカルビーチや沖縄コンベンションセンターにも近い、シティ&リゾートホテルです。開放感にあふれたラウンジやサンセットや夜景が美しいバー、県内最大級の屋内・屋外プール、和・洋・中・網焼の４つのレストランを擁し、オーシャンビューの客室からは東シナ海を一望。那覇空港から約30分で南国リゾート気分を満喫できます。

【住所】〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1

【HP】https://www.laguna-garden.jp/

【TEL】098-897-2121

【ご宿泊のお問合せ】0570-051-510