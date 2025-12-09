江戸後期創業、京都・宇治 伊藤久右衛門(所在地：京都府宇治市、代表取締役社長：広瀬 穣治)は、伊藤久右衛門各茶房にて、「抹茶チョコレートパフェ」を2025年12月9日(火)より提供いたします。





抹茶チョコレートパフェ





年内最後の季節限定パフェの登場です。「抹茶チョコレートパフェ」は、ダークチョコレートとココアメレンゲ、お土産としても人気の「宇治抹茶生ちょこれーと」「宇治ほうじ茶生ちょこれーと」「宇治抹茶苺とりゅふ お茶苺(おちゃめ)さん」をあしらい、濃い抹茶アイス、抹茶ゼリー、白玉の下には、細かく砕いた薄焼きクッキー(ロイヤルティーヌ)を敷きつめました。アイスクリームには濃厚なチョコレートアイスを使用しております。冬に相応しい、濃厚な宇治抹茶と濃密なダークチョコレートの共演をお楽しみください。









■商品概要

商品名 ：抹茶チョコレートパフェ

提供期間 ：2025年12月9日(火)より提供開始

販売価格 ：単品1,390円(税込)、お茶セット1,890円(税込)

抹茶チョコ茶会 ～マカロン2種と飲み物付～ 2,090円(税込)

取扱い店舗：宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店









■会社概要

社名 ： 株式会社伊藤久右衛門

所在地 ： 〒611-0013 京都府宇治市莵道荒槙19-3

代表者 ： 代表取締役社長 広瀬 穣治

創業 ： 天保3年

事業内容 ： 宇治茶・抹茶スイーツなどの製造販売

URL ： https://www.itohkyuemon.co.jp/corporate/

Instagram ： https://www.instagram.com/itohkyuemon/









■伊藤久右衛門のあゆみ

江戸後期・天保3年、初代伊藤常右衛門(いとうつねえもん)・瀧蔵が田原村 名村(現宇治田原南)にて茶業に携わったのがはじまりです。その後、二代目伊藤常右衛門・久三郎、三代目伊藤常右衛門・由松、四代目伊藤多吉と代々茶づくりを継承してまいりました。昭和27年、五代目伊藤久三が宇治田原から宇治の地へとうつり、宇治蓮華(現平等院表参道)で宇治茶販売の店舗を構えました。同年、会社設立にあたり、代々受け継いだ伊藤常右衛門の名を拝し、伊藤久三自身の名にある「久」の一文字をとって、社名を「株式会社伊藤久右衛門」といたしました。創業の地である宇治田原では、現在も伊藤家に代々受け継がれる茶園で茶づくりを続けております。





宇治茶の初荷風景





当時の茶工場