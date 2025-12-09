株式会社ヒコセブン(所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：原島 行雄)は、オリジナルブランド「CARNEL」からダイキャスト製1/43スケール(約10.5cm)、マツダ RX-7 Type RZ (FD3S) 1998 Brilliant BlackとType RS-R (FD3S) 1997 Sunburst Yellowの2種類を2025年12月9日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始いたしました。





・1/43 マツダ RX-7 Type RZ (FD3S) 1998 Brilliant Black

詳細URL： https://www.hiko7.co.jp/item/CN439813





・1/43 マツダ RX-7 Type RS-R (FD3S) 1997 Sunburst Yellow

詳細URL： https://www.hiko7.co.jp/item/CN439701





CARNEL 1/43 マツダ RX-7 (FD3S) Type RS-R 1997 Yellow / Type RZ 1998 Black









【「マツダ RX-7 Type RZ (FD3S) 1998」について】

1998年型のRZはカタログモデルで最も走りに特化したグレードとして設定されておりました。ボディカラーはブリリアントブラックのみが設定され、軽量の17インチメッシュホイールやフルバケットシートを装備した2シーター仕様となっておりました。









【「マツダ RX-7 Type RS-R (FD3S) 1997」について】

ロータリーエンジン誕生30周年を記念して500台限定で用意された特別仕様車がこのRS-Rになります。車名もマツダアンフィニRX-7からマツダRX-7に変更されオーナメントもマツダのブランドロゴに変更されました。ボディカラーはサンバーストイエローとブリリアントブラックの2色。Type RSをベースにRZの装備を採用して走行性能が高めされております。









【製品の特長】

1．一度限りの限定モデル。

CARNELではすべて1度限りの限定生産モデルになります。





2．実際の仕様を忠実に再現

実車3Dスキャンデータを元に1/43スケールで可能な限り再現しております。









【概要】

名称 ：1/43 マツダ RX-7 Type RZ (FD3S) 1998 Brilliant Black

限定数 ：300台

商品番号：CN439813

JAN ：4580198724286

販売料金：8,580円(税込)





名称 ：1/43 マツダ RX-7 Type RS-R (FD3S) 1997 Sunburst Yellow

限定数 ：300台

商品番号：CN439701

JAN ：4580198724279

販売料金：8,580円(税込)





予約開始日：2025年12月9日

発売予定 ：2026年1月～2月

ボディ素材：ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品

パッケージ：(W)150mm x (D)70mm x (H)68mm *透明ケース付

対象年齢 ：14才以上

仕様 ：ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店 ：モデルギャラリー HIKO7

神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9 及び 全国模型取扱店





モデルギャラリーHIKO7 URL ： https://www.hiko7.com

取扱模型店一覧 ： https://www.hiko7.co.jp/original3.html





X ： @HIKOSEVENCARNEL

https://x.com/HIKOSEVENCARNEL

LINE ： @238cttvq

https://page.line.me/238cttvq?openQrModal=true

Facebook ： Rai's(レイズ) / Car・nel(カーネル) / islands(アイランズ)

https://www.facebook.com/hiko7official

Instagram： @hiko7_official

https://www.instagram.com/hiko7_official/





※マツダ株式会社許諾済

※商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合がございます。





1/43 マツダ RX-7 Type RZ (FD3S) 1998 Brilliant Black：パッケージ





1/43 マツダ RX-7 Type RS-R (FD3S) 1997 Sunburst Yellow：パッケージ









■CARNELとは

“こだわりのミニチュアカー”をコンセプトにこれまでモデル化されていない車を中心にミニチュアカーのコレクションを楽しくするようなオモシロイ、珍しい、カッコイイこわだりのあるモデルを提案。赤いブランドロゴは消防/救急シリーズ。完全限定生産モデル。

「CARNEL」公式メーカーサイト： https://www.hiko7.co.jp









■「モデルギャラリーHIKO7」について

株式会社ヒコセブンが運営している直営店になります。実店舗では自社ブランドのRAI'S,CARNEL,islandsをはじめ、国内外のミニカーメーカーの商品を数多く取り扱っております。

「モデルギャラリーHIKO7」： https://www.hiko7.com









■会社概要

商号 ： 株式会社ヒコセブン

代表者 ： 代表取締役 原島 行雄

所在地 ： 〒247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

設立 ： 2001年4月2日

事業内容： 模型(ミニチュアカー)の製造及び販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.hiko7.co.jp