アウトドアブランド「Eddie Bauer」2025年秋冬コレクションにて、「AVIREX」とのエクスクルーシブアイテムを発売

株式会社水甚Eddie Bauer × AVIREX

株式会社水甚（本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」）が運営する、米国発のアウトドアブランド「Eddie Bauer（エディー・バウアー）」は、2025年秋冬コレクションにおいて、2025年に50周年を迎えたアメリカンカルチャーブランド『AVIREX（アヴィレックス）』とのコラボレーションによるエクスクルーシブアイテムを展開し、2025年12月13日(土) 10:00より発売いたします。

■コラボレーションについて

本コラボレーションでは、「Eddie Bauer」を象徴するダウンジャケット「スカイライナー」のコラボ限定デザイン、レザーダウンジャケットの全2型を企画いたしました。

このうち、コラボ限定デザインの「スカイライナー」については、「Eddie Bauer」の一部店舗や公式オンラインストア、ZOZOTOWNでも販売いたします。

1936年に初めて作られた世界初のダウンジャケット「スカイライナー」は、「Eddie Bauer」のオリジナル商品の1つであり、ブランド創設者”エディー・バウアー”が最初に特許を取得したダウンジャケットです。クラシックなボンバースタイルとダイヤモンドキルティングデザインがトレードマークのシグネチャーアイテムに、オリジナルのMAPプリントを施した裏地を採用。左袖には「AVIREX」らしさあふれるシガーポケットを装備。

■商品紹介SKYLINER（スカイライナー ダウンジャケット）

SKYLINER（スカイライナー ダウンジャケット）

49,500円(税込) 商品番号：9402245



世界初のダウンジャケットとしてエディー・バウアーを象徴するアウターウェアの1つとなった「スカイライナー」をベースに、オリジナルプリントが施された裏地や袖のシガーポケットなどの『AVIREX』らしさを盛り込んだコラボ限定デザイン。クラシックなボンバースタイルと、ダイヤモンドキルティングデザインがトレードマーク。700フィルパワーの優れた保温性と軽量性を併せ持った高品質なダックダウン90/10を採用。ファブリックとフィッティングを現代仕様にアップデートしつつ、アメリカにルーツを持つ両ブランドのスピリットを感じられる一着に仕上がりました。

全3色展開。

詳しく見る :https://eddiebauer.jp/products/9402245■ 販売情報

本コラボレーションアイテムは、2025年12月13日（土）10:00より、「Eddie Bauer」の旗艦店であるEddie Bauer吉祥寺店・公式オンラインストア・ZOZOTOWN にて順次販売を開始いたします。

ストアリストはこちら :https://eddiebauer.jp/pages/store-list

※「AVIREX」ではコラボレーション全2アイテムの販売がございます。

同じく2025年12月13日(土)発売。

詳しくは「AVIREX(https://www.avirex-usa.com/)」へお問い合わせください。

Eddie Bauerについて

Eddie Bauerは、世界初のダウンジャケットを開発したことで知られ、100年以上にわたり高品質なクラフトマンシップとイノベーションを融合させてきたアクティブなアウトドアブランドです。エベレスト登頂を支えた信頼性の高い装備を提供するなど、その歴史とこだわりは数々の冒険を支えてきました。私たちは、すべての人がアウトドアを楽しめるようにインスピレーションを与え、可能性を広げることを目指しています。

Eddie Bauer公式サイトへ :https://eddiebauer.jp/

アメリカにルーツを持つ両ブランドのスピリットを感じられる本コレクションを通じて、Eddie Bauerの新たな魅力をお届けします。