ホリデーシーズンに夢と輝きを添える新商品ラインナップ 「Hiver series-イヴェール シリーズ-」 薔薇のチョコレートブランド メサージュ・ド・ローズより発売
大正元年創業のチョコレートメーカー、ハンター製菓株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：柳澤 愼一)が展開する薔薇のチョコレートブランド『メサージュ・ド・ローズ』は、2025年ホリデーシーズンに夢と輝きを添える新シリーズ「Hiver(イヴェール)」をオンラインショップにて販売中です。
イヴェールシリーズのご紹介
「Hiver」とはフランス語で「冬」を意味し、今回のシリーズでは、静寂に包まれた冬の夜をイメージしたパッケージと、ぬくもりに満ちた心を象徴する繊細なショコラを組み合わせました。薔薇の花びらを一枚一枚丁寧に表現した美しいチョコレートが、ホリデーシーズンに特別なひとときを演出します。
【コレクションの特徴】
・外装デザイン：冬の夜の静けさと輝きを表現
・ショコラ：上質な原料を使用し、繊細な薔薇の美しさを再現しました。
・シンプルでスタイリッシュなパッケージがユニセックスな用途を可能にしました。
ブランドメッセージ
「Hiverシリーズ」とともに、心温まるひとときをお過ごしください。
メサージュ・ド・ローズは、これからも美と味わいを融合させた特別なショコラをお届けします。
■ロズレ・イヴェール 2,916円(税込)
ロズレ・イヴェール
可憐なレースと繊細な薔薇のチョコレートボックス。
イチゴマーブルとピスタチオマーブルの薔薇に、イチゴマーブル、ミルク、ミルクマーブル、ホワイトのつぼみ。ブランドを象徴する薔薇の花びらを1枚1枚食べるような柔らかな口どけをお楽しみください。
■ブーケ・ミニヨン・イヴェール 4,158円(税込)
ブーケ・ミニヨン・イヴェール
小さな薔薇のつぼみを並べて可愛いブーケにしました。
可憐な白のボックスの中にホワイト、イチゴ、イチゴマーブル、ミルク、ミルクマーブル、ピスタチオマーブルの6種の薔薇のつぼみで模ったブーケ。
華やかな薔薇の花束をイメージしました。
■フルレット・イヴェール 1,728円(税込)
フルレット・イヴェール
色とりどりのつぼみのショコラでフラワーボックスを作りました。
上品なパッケージの中には、ピスタチオマーブル、イチゴマーブル、イチゴ、ミルク4つの味を楽しめます。
■ミニローズ・イヴェール 1,901円(税込)
ミニローズ・イヴェール
ジュエリーのような小箱に詰めたプチギフト。
ミルクの小さな薔薇、ビターのつぼみ、
レモンのスターとピーチのプチローズ、イチゴのくつした、ホワイトのツリーを飾り詰めました。様々な味をお楽しみ頂けるクリスマス限定商品です。
■レトル・イヴェール 3,326円(税込)
レトル・イヴェール
封筒を模した薔薇のチョコレートボックス。
華やかなイチゴマーブルとミルクの3段の薔薇をメインに、ピスタチオマーブル、ミルク、ミルクマーブル、ホワイト、抹茶の薔薇やリーフを詰めました。ブランドを象徴する薔薇の花びらを1枚1枚食べるような柔らかな口どけをお楽しみください。
■コーン・フルーリ・イヴェール 1,663円(税込)
コーン・フルーリ イヴェール
キュートでポップな花束スイーツ。
コーン・フルーリがクリスマス仕様になりました。
クリスマス限定オーナメントチョコ付き。コーンの中には濃厚なガナッシュ入りです。クリスマス限定のリボンを付けて、ギフトにもピッタリなおすすめ商品です。
■ベルローズ・ボヌール 3本BOX イヴェール 1,933円(税込)
ベルローズ・ボヌール・イヴェール
クリスマスらしい3色で花束を作りました。
小ぶりな3本ブーケは、手土産やちょっとしたサプライズギフトにぴったり。
【販売情報】
・販売場所：メサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップ
・販売期間：2025年ホリデーシーズン限定
・掲載商品の内容及びデザイン等は予告なく変更または販売終了する場合がございます。
＜メサージュ・ド・ローズ オンラインショップ＞
URL： https://www.mesrose.com/SHOP/251206/list.html
TEL： 0120-214-622(11:00-16:00／平日のみ)
●会社概要
社名 ：ハンター製菓株式会社
所在地 ：東京都中央区八丁堀3-4-10 京橋北見ビル1F
創業 ：大正元年
資本金 ：4,000万円
代表取締役：柳澤 愼一
事業内容 ：菓子製造 卸売、小売
従業員数 ：130名(2025年12月時点)