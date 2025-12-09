【参加無料】SMBC/住信SBIネット銀行登壇！2026年1月15日開催「金融業界の顧客価値最大化に向けたデータ戦略」 ❘ セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区　代表：小西 亘）は、2026年1月15日（木）にFINANCE FORUM⁺「金融業界の顧客価値最大化に向けたデータ戦略」を開催いたします。



【基調講演】13:00-13:30SMBCグループにおけるデータ・AI利活用の攻めと守りの取組





株式会社三井住友フィナンシャルグループ


データマネジメント部


データ活用グループ長


前田　寿満　氏





【特別講演】15:25-15:55ぐるぐるデータ利活用の現場（いま）～住信SBIネット銀行のリアルな取り組み～






住信SBIネット銀行株式会社


執行役員（人事・データサイエンス担当）


酒井　剛士　氏





その他、先進各社よりご講演をいただきます！


-13:35-14:05-

「データ活用」から「顧客活用」へ～金融業界における真の顧客価値最大化～

株式会社RightTouch


代表取締役


野村　修平　氏


-14:15-14:45-

顧客の本音と繋がるサイコグラフィック戦略～行動データから深層心理データ活用の時代へ～


株式会社Algoage


チャットブーストCV事業部


営業マネージャー


堀　優奈　氏


-14:50-15:20-

AI活用を成功に導くのは、“信頼できるデータ”と“現場の知見”

アルテリックス・ジャパン合同会社


ソリューション　エンジニアリング　リードセールスエンジニア


山田　 一也　氏



みなさまのご参加を心よりお待ちしております。


