【参加無料】SMBC/住信SBIネット銀行登壇！2026年1月15日開催「金融業界の顧客価値最大化に向けたデータ戦略」 ❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ
【特別講演】15:25-15:55ぐるぐるデータ利活用の現場（いま）～住信SBIネット銀行のリアルな取り組み～
株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2026年1月15日（木）にFINANCE FORUM⁺「金融業界の顧客価値最大化に向けたデータ戦略」を開催いたします。
本イベントのプログラムはこちら！【基調講演】13:00-13:30SMBCグループにおけるデータ・AI利活用の攻めと守りの取組
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
データマネジメント部
データ活用グループ長
前田 寿満 氏
【特別講演】15:25-15:55ぐるぐるデータ利活用の現場（いま）～住信SBIネット銀行のリアルな取り組み～
住信SBIネット銀行株式会社
執行役員（人事・データサイエンス担当）
酒井 剛士 氏
その他、先進各社よりご講演をいただきます！
-13:35-14:05-「データ活用」から「顧客活用」へ～金融業界における真の顧客価値最大化～
株式会社RightTouch
代表取締役
野村 修平 氏
-14:15-14:45-顧客の本音と繋がるサイコグラフィック戦略～行動データから深層心理データ活用の時代へ～
株式会社Algoage
チャットブーストCV事業部
営業マネージャー
堀 優奈 氏
-14:50-15:20-AI活用を成功に導くのは、“信頼できるデータ”と“現場の知見”
アルテリックス・ジャパン合同会社
ソリューション エンジニアリング リードセールスエンジニア
山田 一也 氏
みなさまのご参加を心よりお待ちしております。
