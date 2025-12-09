企業の ESG への関心が高まる中、国内のある化学工場は、環境負荷の低減と事業継続性の強化を目的に、再生可能エネルギーの活用を進めています。同工場は EPC 事業者の株式会社リネットおよびシングナリオ株式会社と連携し、近 800 kW の太陽光発電と 100 kW/200 kWh の蓄電池を導入しました。太陽光発電は天候により出力が変動し、逆潮流制限が課題となるため、蓄電池の最適制御が不可欠です。また化学工場では、災害時の安全確保や重要設備の稼働維持が求められ、迅速で確実なエネルギー管理が重要となります。

同工場はシングナリオの蓄電池制御システム EnMS を採用し、AIoT による発電量・負荷・蓄電池状態のリアルタイム分析を通じて、最適な充放電を自動化。余剰電力のロス削減と再エネ利用率の向上を実現しました。さらに停電リスクが高まる際には、ワンクリックで災害対策モードへ切り替え、必要電力を迅速に確保でき、BCP 強化にも寄与しています。

本取り組みは、スマートエネルギー技術による工場のレジリエンス向上を示す事例となりました。

シングナリオ株式会社について

シングナリオ株式会社は、台湾の thingnario（慧景科技）の日本子会社として2024年1月に設立され、IoTとAIを活用したSaaS型エネルギー管理ソリューションを提供しています。太陽光や蓄電システムを中心に、現場経験を活かした日本市場に適したサービスを展開中です。主力製品 PHOTON は、「出力制御」試験に合格しており、電力会社の制御要件に対応し、重複投資を削減できます。今後も日本企業や自治体と連携し、持続可能なエネルギーの未来を共に創っていきます。