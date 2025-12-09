NECのネットワークオペレーティングシステムがTIP MUST Silverバッジ認定を獲得

日本電気株式会社

NECのネットワークオペレーティングシステム（NOS）が、Telecom Infra Project（TIP 注1）が定めるMandatory Use Case Requirements for SDN for Transport（MUST）の要件を満たしたことをネットワークオペレーターによるテストにより確認され、TIP MUST Silverバッジ認定を獲得しました。このNOSはTIPの「Phoenix」と呼ばれる400G光トランスポンダソリューションに適用され、光ネットワークのオープン化ソリューションとして商用レベルで展開されています。

MUSTは、Telefonica、Vodafone、Orange、Deutsche Telekom、Teliaなどの通信事業者主導のTIP Open Optical and Packet Transport (OOPT 注2) MUST SubGroupによって実施され、SDNを活用した次世代ネットワークの技術要件を定義したもので、オープン光トランスポンダの制御・管理APIがOpenconfig（注3）データモデルへの準拠を要求しています。

Phoenixは、同じくTIPのOOPTにてNTT、Telia、Telefonica、Vodafone、Deutsche Telekom、MTNが主導し、光トランスポンダのオープンな技術、アーキテクチュア、インタフェースを定義し、その仕様策定から評価までを通じてソリューション開発を推進しています。

NECはこの取り組みにより、従来の光伝送アーキテクチャから、高度なSDN（ソフトウェア定義ネットワーク）管理方式へと転換しました。TelefonicaやOrangeなど業界をリードする通信事業者からの実用的なフィードバックを反映し、ソリューションがTIPの厳格な要件を満たすよう進化させています。

NECのNOSは、2025年1月にTIP PhoenixプログラムからGoldバッジを獲得しており、今回のTIP MUST Silverバッジ獲得により、その成熟度がさらに実証されたと言えます。

NECのオープン光トランスポンダとMUSTモデル

本件に関するコメントは以下のとおりです。

NECのNOSが、OpenConfigなどのオープンなAPI要件を満たし、TIPの技術要件に高いレベルで準拠したことが認められ、新たに「TIP MUST Silverバッジ」を授与されました。これはSDN技術の成熟に大きく寄与し、TIPは本取り組みを通じてNECの協力を得ながら、光ネットワークにおける標準化と技術革新を推進できたことを誇りに思います。

TIP トランスポート技術責任者 Arturo Mayoral Lopez de Lerma氏

NECのNOSによるTIP MUST Silverバッジの達成は、業界にとって重要な一歩を示し、光トランスポートにおけるオープン化の価値を強化します。テレフォニカにとってこの進展は、マルチベンダーの光領域におけるエンドツーエンドのSDN自動化、標準化されたOpenConfig/YANGデータモデル、およびコントローラーからトランスポンダへのシームレスな統合を可能にするために不可欠なものです。NECのNOSとそのPhoenixトランスポンダは、より大きな革新を促進し、自律運用への進化をサポートするプログラム可能なトランスポートネットワークに対する我々の戦略と強く一致していることが証明されました。

Telefonica CTIO Transport部門責任者Juan Pedro Fernandez-Palacios Jimenez氏

NECのNOSがTIP Phoenix Goldバッジに続きTIP MUST Silverバッジを受賞したことは、SDNの推進と商用レベルの品質を両立させる当社の姿勢を示すものです。TelefonicaやOrangeをはじめとする先進的な通信事業者の協力を得ながら、オープンな技術とモジュラー化のさらなる発展に取り組んでまいります。

NEC光ネットワーク統括部 シニアディレクター 佐藤 壮

