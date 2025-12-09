株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「NSB 第32集 ファイナルファンタジー・メドレー(小編成)＜復刻版＞」を、2025年12月16日に発売いたします。

1987年に第1作が発売されて以来、独特の世界観と没入感のあるストーリーで世界中から愛され続けている「ファイナルファンタジー」のメドレーが復刻いたしました！ シリーズの中でも特に人気の高い、「ファイナルファンタジーVII」、「ファイナルファンタジーVIII」の音楽を中心に構成されて、エンディングでは「メインテーマ」が壮大に奏でられます。小編成にも対応しているため、楽器が少なかったり、編成に偏りがあるバンドでも演奏可能です。 日本を代表する名作ゲームのメドレーをお楽しみください。 ●編曲:鈴木英史 ●演奏時間 6分10秒 ●難易度☆☆☆●Solo: Flugelhorn, Flute

NSB 第32集 ファイナルファンタジー・メドレー(小編成) ＜復刻版＞

定価：11,000円(10％税込) 仕様：A4判縦/32ページ発売日：2025年12月16日 ISBN：978-4-636-12261-9商品コード：GTW01102632 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102632

