農林水産省の公表する物流生産性向上取組事例にJAひろしまにおける「みどりクラウド らくらく出荷」の取組が選出

株式会社セラク（東京都新宿区、代表取締役：宮崎 龍己、以下当社）は、当社が提供する青果流通デジタルサービス「みどりクラウド らくらく出荷」のJAひろしまにおける取組が、農林水産省が公表する「農林水産物・食品の物流生産性向上取組事例集（青果物）」に掲載されたことをお知らせします。

事例集では、JAひろしま・JA全農ひろしまによる、出荷情報のデジタル化、ラベルや個票による正確な計数と誤計上防止、選果・在庫情報の可視化、配送計画の高度化等の取り組みが、現場の作業時間短縮や荷待ち時間の縮減、関係者間の情報共有迅速化につながった点が紹介されています。

詳細については下記URLをご覧ください。

- 農林水産省「農林水産物・食品の物流生産性向上取組事例集」：

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/buturyu.html（外部リンク）

- 事例集PDF（青果物）：

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/attach/pdf/buturyu-659.pdf（外部リンク）

