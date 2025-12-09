¡Ø¥Ô¥¢¥Î¥½¥í ¤ä¤µ¤·¤¯ÃÆ¤±¤ë ¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°Áí½¸ÊÔ ～2025-2026～¡Ù 12·î16ÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Äé Áï¡Ë¤Ï¡¢¿·´©¡Ø¥Ô¥¢¥Î¥½¥í ¤ä¤µ¤·¤¯ÃÆ¤±¤ë ¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°Áí½¸ÊÔ ～2025-2026～¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤â¡¢ÏÃÂê¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤×¤ê¤ó¤È³ÚÉè¤Ç¿Íµ¤¤Î¶Ê¤ä¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤è¤¯²Î¤ï¤ì¤¿¶Ê¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¡È2025Ç¯¤Ë¤è¤¯Ä°¤«¤ì¤¿26¶Ê¡É¤ò¸·Áª¼ýºÜ¡£ ÊÔ½¸Éô¤Î¤Ò¤È¤³¤È¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£ ½é¿´¼Ô¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¡¢±éÁÕ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤ó¤¿¤ó¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ 2025Ç¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2026Ç¯¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£¡Ú¼ýºÜ¶Ê¡ÛGOOD DAY¡¿²Æ¤Î±Æ¡¿Carrying Happiness¡¿¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡¿¥Àー¥ê¥ó¡¿¥¯¥¹¥·¥¡¿ÅÀÉÁ¤Î±´¡¿ËÍ¤Î¤³¤È(Mrs. GREEN APPLE¡ËBlue Jeans(HANA¡ËÂÀÍÛ¤¬¾º¤é¤Ê¤¤À¤³¦(Aimer¡Ë»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±(LiSA¡ËÎøÉ÷(´öÅÄ ¤ê¤é¡Ë²Æ¿§²Ö²Ð(Snow Man¡Ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º(Da-iCE¡Ë¤¤¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ë¤½¤ì¤â¤¤¤¤¤Í(Wakeys¡Ë¤¢¤ëÌ¤Íè¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ(back number¡ËÌ´Ãæ(BE:FIRST¡ËÉö(¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡Ë¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê(¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¡Ë²ø½Ã(¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¾§(Ado¡Ë¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í(FRUITS ZIPPER¡ËTOKYO GIRL(Perfume¡ËTWILIGHT¡ª¡ª¡ª(King Gnu¡Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹(Saucy Dog)-Á´26¶Ê-
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¥Ô¥¢¥Î¥½¥í ¤ä¤µ¤·¤¯ÃÆ¤±¤ë ¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°Áí½¸ÊÔ ～2025-2026～
Äê²Á¡§2,310±ß(10¡óÀÇ¹þ)»ÅÍÍ¡§µÆÇÜÈ½½Ä/128¥Úー¥¸È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î16ÆüISBN¡§978-4-636-12344-9¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTP01102715https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102715https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310143
¡Ú´û´© ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡Û
¥Ô¥¢¥Î¥½¥í ¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°Áí½¸ÊÔ ～2025-2026～
Äê²Á¡§2,420±ß(10¡óÀÇ¹þ)»ÅÍÍ¡§µÆÇÜÈ½½Ä/176¥Úー¥¸ISBN¡§978-4-636-12342-5¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTP01102714https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102714
¥Ô¥¢¥Î¥½¥í ¤ä¤µ¤·¤¯ÃÆ¤±¤ë ¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥° ～2025Ç¯¾åÈ¾´üÊÔ～
Äê²Á¡§2,310±ß(10¡óÀÇ¹þ)»ÅÍÍ¡§µÆÇÜÈ½½Ä/112¥Úー¥¸ISBN¡§978-4-636-12108-7¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTP01102473https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102473
¥Ô¥¢¥Î¥½¥í ¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥° ～2025Ç¯¾åÈ¾´üÊÔ～
Äê²Á¡§2,420±ß(10¡óÀÇ¹þ)»ÅÍÍ¡§µÆÇÜÈ½½Ä/180¥Úー¥¸ISBN¡§978-4-636-12107-0¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTP01102472https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102472
