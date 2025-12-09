特定非営利活動法人ヘゼリヒプライン（所在地：宮城県仙台市宮城野区新田１丁目5ｰ44、理事長：竹樋 秀康）が運営する就労継続支援Ｂ型事業所「工房すぴか」で、知的・精神障害のある利用者が手織りの布と本革を用いて制作した「GEZELLIG（ヘゼリヒ）カメラストラップ」が、「OMOTENASHI Selection （おもてなしセレクション）2025」を受賞しました。「OMOTENASHI Selection が注目する逸品 14 選」にも選ばれ、ANA機内誌「翼の王国」 12月号で紹介されるなど、福祉の現場から生まれたものづくりの品質と独自性が評価されています。

１．受賞作品について

「GEZELLIG（ヘゼリヒ）カメラストラップ」は、精神障害や知的障害のある利用者の手仕事から生まれます。利用者が織り上げる布は、色も模様も一つとして同じものがなく、すべてが世界に一つだけの作品です。オランダ語で「心地よさ」を意味する「GEZELLIG」の名の通り、持ち主に快適な使い心地と温もりを届けます。





２．選定理由（OMOTENASHI Selection 選定員 総評より）

印象的で目を引くデザインと、興味深く力強いバックストーリーが、本製品の最大の魅力として評価されました。 障害のある利用者による丁寧かつ創造的な手仕事が、見た目の美しさと柔らかく快適な質感という実用性を両立している点が、 複数名の選定員から称賛されています。日本のカメラ愛好家に加え、外国人にも受け入れられそうな「唯一無二」の色や素材の組み合わせであるとして、越境ECなどでの海外展開に大きな期待が寄せられました。

※ OMOTENASHI Selection （ https://omotenashinippon.jp/selection/ ）とは

日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015年に創設されたアワードです。日本在住の外国人選定員による評価と日本人専門家の品質チェックを基に、国際通用性や独自性などの基準で審査されます。

３．商品概要

商 品 名： GEZELLIG（ヘゼリヒ） カメラストラップ

販売価格： 5,500 円（税込）

販売店舗： ■ shop GEZELLIG（宮城県仙台市宮城野区新田一丁目５番４４号）※工房すぴか併設

└ 営業時間：平日 10:00～17:00（土曜・日曜・祝日休業）

■ 公式オンラインショップ Shop GEZELLIG （https://gezellig.shop）

■ コセキカメラ（宮城県仙台市青葉区本町二丁目３番１０号 KDX仙台本町ビル １F）

■ 東京都写真美術館ミュージアムショップ “NADiff BAITEN”（東京都目黒区）

４．法人について

■特定非営利活動法人ヘゼリヒプライン

「すべての人が成長できる社会、社会参加できる社会、自分らしくいられる社会」を目指し、知的障害や精神障害を抱える人たちが通う就労継続支援Ｂ型事業所「工房すぴか」を運営しています。また、福祉現場での“ものづくり”を持続させ、全国にその魅力を広めていくことを目的に、現在クラウドファンディングにも挑戦中です。











■プロジェクトタイトル ：

全ての人に“ヘゼリヒプライン”を。障害のある人が自分らしく働ける場所を守る挑戦

（ https://camp-fire.jp/projects/902426/view ）

■期間：2025 年 12 月 3 日（水）～ 2026 年 1 月 27 日（火）

■目標金額：20万円

■リターン：GEZELLIGカメラストラップ ほか13種類