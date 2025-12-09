【買取マクサス】公式サイトにて「買取参考価格ページ」の公開開始！″今の市場価値″が瞬時にわかる～「いくらになるかわからない」不安を解消。

株式会社マクサス

家具・家電・ブランド品・ブランド古着・シューズ・お酒・毛皮等のリユース事業を行うマクサス（本社： 東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F）は、お客様の利便性向上と情報アクセスの最適化を目指し、公式サイト上にて「商品ごとの買取参考価格詳細ページ」を公開いたしました。

各商品に対して1ページずつ、独立した価格情報ページを設けることで、お客様は「家電 全般」といった大枠のカテゴリではなく、「ソニーブルーレイレコーダー 2TB BDZ-ZW2500(https://kaitorimakxas.com/item/kaden/blu-rayrecorder/value-list/sony-blu-ray-recorder-2tb-bdz-zw2500/)」のような具体的な商品単位での買取相場を、Web上で即座に確認することが可能となります。

■ 背景： "大まかな相場"ではなく、"これの価格"が知りたい

従来のリユースサイトの多くは、「ブランド名」や「カテゴリス」ごとの一覧表のみで、個別の型番やモデルごとの詳細な価格ページが存在しないケースが一般的でした。そのため、お客様は「自分の持っている特定のモデル」の正確な価格を知るために、結局問い合わせをする必要がありました。

マクサスはこの課題を解決するため、取り扱い商品一つひとつに対して固有の「買取価格ページ」を生成・公開する構造へとアップデートいたしました。 これにより、お客様が検索エンジンで「商品名 ＋ 買取」と検索した際に、ダイレクトにその商品の査定情報へアクセスできるようになり、売却の意思決定に必要な情報を最短距離で提供します。

■ 「商品別・買取参考価格ページ」の3つの特徴

1. 【ピンポイント】 各モデルに「専用ページ」を用意

ECサイトの商品ページのように、買取対象商品それぞれに専用のページを設けました。 （例：「MacBook Air M2」のページ、「Sony α7 IV」のページなど） 曖昧な価格リストを探す手間がなく、お客様はお手元の商品のページを見るだけで、スペックや特徴に紐づいた具体的な参考価格（上限～下限）を知ることができます。

2. 【詳細情報】 商品ごとのコンディション別価格・推移を可視化

単独ページである強みを活かし、その商品の「新品」「中古美品」「使用感あり」といった状態ごとの価格差や、市場での人気動向などの詳細情報も順次掲載。 「なぜこの価格なのか」という根拠を明確にし、納得感を高めます。

3. 【シームレス】 その商品ページから「この商品を売る」へ直結

各商品ページには、「出張買取」への申し込みボタンを設置。 「価格を見て納得する」→「その商品の買取を申し込む」という導線をワンストップで繋ぎ、入力の手間を省略したスムーズな買取体験を実現します。

■ 今後の展望

現在は主要な高額家電、カメラ、ブランド品、楽器などを中心にページを展開しておりますが、今後はデータベースを拡充し、ロングテール商品を含むより多くのアイテムに対応してまいります。 また、市場相場の変動に合わせてページ内の価格情報を自動更新する仕組みを強化し、常に「生きた価格」を提供できるプラットフォームを目指します。

株式会社マクサス代表取締役 関 憲人 コメント

「私たちが目指すのは、『売る』ことの摩擦をゼロにすることです。 お客様が何かを売りたいと思った時、まず行うのは検索です。その検索結果の先に、知りたかった『自分のモノの価値』が書かれたページが必ずある状態を作りたい。 商品ごとにページを作ることは、情報の透明性を高めるだけでなく、お客様との信頼関係の入り口になると確信しています。」

買取マクサス 出張買取FC加盟店募集中！

マクサスフランチャイズは、成長著しいリユース市場において、低リスク・高収益を実現する革新的なビジネスモデルです。

未経験者でも安心して事業を始められる手厚いサポート体制、そして独自開発の買取業務支援システム「マクサスコア」が、オーナー様の成功を力強く後押しします。

多くの著名な経営者も注目するその将来性は、あなたのキャリアに新たな可能性をもたらすでしょう。私たちは、皆様のビジネスの成功を全力でサポートし、共に成長していくことをお約束します。

買取マクサス 出張買取FC加盟店募集ページ(https://makxasfc.com/)

■堀江貴文氏がマクサスフランチャイズに加盟！

ホリエモンが“加盟する側”に回るのは史上初！

これまでフランチャイズ本部の立ち上げには複数関わってきた堀江氏ですが、

自身がFCに「加盟」するのは今回が初めて。

構想はYouTube経済エンタメ番組『リアルバリュー』（堀江氏・三崎優太氏・溝口勇二氏）で語られ、

ついに現実のビジネスとして動き始めました。

堀江貴文氏コメント

「これまでFC本部はたくさんやってきたけど、

自分が加盟するのは初めてです。

買取マクサスの仕組みやサービスは、すごく合理的で伸びしろがあると思った。

店長とは月1で直接ミーティングをして、一緒に成功させたいと思っています。

“ホリエモン店”の立ち上げに関われるチャンス、ぜひ掴みに来てください。」

■ 豪華オーナー陣も続々参画中！

・『令和の虎』出演でも知られる実業家

井口智明氏（株式会社ディアローグホールディングス代表）

・東大卒・外資系投資銀行出身のフランチャイズ投資家

古川暁氏

◆マクサスについて

マクサスは、自社の買取サービスを中心に、買取業界の効率化・活性化の支援を行っています。買取サービスでは、一社でオールジャンルをカバーできる利便性を創業から一貫しています。最新家電から骨董品までさまざまな専門業者と提携し、幅広いネットワークを構築。より正確な査定を実現し、お客様に貢献してきました。循環型社会の構築は当たり前。マクサスは、プラスαの価値を。私たちはこれからも邁進してまいります。

株式会社マクサスでは、出張買取やお酒買取(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)、お酒通販(https://sakeyasu.jp/)、ブランド買取(https://www.stock-lab.com/)、革靴買取(https://lastlab.jp/)などを承っています。

総合リユースブランド『買取マクサス』では、不用品やブランド品の出張買取を出張料・査定料無料でご提供。家電・家具・オフィス家具・時計・ブランド・ブランド古着など幅広い品目に対応し、高価買取でお応えします。買取後のリサイクルも承っていますので、処分や再資源化のご相談もお気軽にどうぞ。出張買取なら、買取マクサス(https://kaitorimakxas.com/)にご相談ください。

また、古本売るなら『ブックリバー』(https://bookriver.jp/)へ。眠っている本の価値を最大限に引き出す古本・古書の買取専門店として、学術書や美術書、稀少本まで専門スタッフが一冊ずつ丁寧に査定します。

真珠のご売却は、日本初・業界唯一の真珠買取専門店「銀座リパール」(https://ginza-repearl.co.jp/)にお任せください。真珠査定歴10年以上のベテラン鑑定士が、眠っているパールの価値を見出し、高額査定をお約束します。



一方でご購入のご要望には、真珠販売専門店『GINZA RePearl』(https://ginza-repearl.jp/)をご案内。サステナブルパールのセレクトショップとして、新品加工を施した美しい真珠のみを厳選。日本真珠振興会主催「真珠検定」シニアアドバイザー有資格者が品質管理を行い、一粒一粒を丁寧にチェックしています。

毛皮のご売却は「東京ミンク」(https://taoyame.jp/)へ。チンチラ、セーブル、フォックスをはじめ、リンクス、ラビット、ヌートリア、ラムなどブランドや年代を問わず買取可能な毛皮専門店として、高価買取でお応えします。

・関連メディア

せきえもん買取ブログ(https://sekiemonkaitori.com/)

マクサスコラム(https://kaitorimakxas.com/column/)

出張買取ドットコム(https://makxas.com/media/)

■会社概要

＜買取マクサス＞

古物商許可証：東京都公安委員会 第302151307220号

所在地：東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F

事業内容：リユース事業

公式ページ：https://kaitorimakxas.com/