『KON-LAUGH～四人の俳優と一人の芸人～』が2025年12月27日(土)～12月28日(日)にBASE THEATER（〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-20-4）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式ホームページhttps://kon-rush.co.jp/俳優と芸人の化学反応！！2025年の年末、池袋シアターグリーンBASE THEATERにて安達健太郎 脚本・演出・出演によるコントライブが開催決定！瀬戸利樹、傳谷英里香、山本涼介、長谷川里桃の俳優陣が出演！確かな演技力を持つ俳優四名と、元カナリアの安達健太郎氏によるコラボレーション「KON-LAUGH(コンラフ)」が実現。俳優達の真剣な演技と「LAUGH＝笑い」を知り尽くした安達氏の緻密な構成が融合し、新感覚のコントライブをお届けいたします。「真剣にふざけます。」

出演者コメント

【瀬戸利樹】コントやります！どうなるのかわかりません！事務所のみんなとなかなかご一緒する機会もないので楽しみです。もちろん真剣にふざけて取り組むのでその真剣さ、馬鹿らしさにこの年末ひと笑いしに劇場に来ていただけたら嬉しいです。いい年末を一緒に迎えましょー！

【傳谷英里香】2025年の締めくくりは真剣にコント！お久しぶりのコントですが、既にとってもワクワクしております…！どこまでもふざけていきたいと思いますので、2025年の最後、皆さまに沢山笑ってもらえよう、楽しんでもらえるように頑張ります！笑い納めを一緒に出来ることを楽しみにしております！

【山本涼介】2025年年末に真剣にコントに挑みます！僕はお笑い芸人さんをこの世で一番リスペクトしているので、テレビで見ていた安達さんとコントするのはドキドキしますが楽しみすぎます！どんなイベントになるかは本当に未知数…！2025年は良い年だったなーと思えるように笑ってみんなで納めましょう！

【長谷川里桃】事務所イベントがまさかコントだとは思いませんでしたが、何度かお世話になっている安達さんがつくる笑いが大好きで信頼している方なのでまたご一緒できて嬉しく思います。また、事務所の先輩方と同じステージに立たせていただける機会はとても貴重なので、緊張とワクワクで胸がいっぱいです。私自身も楽しむ気持ちを忘れず精一杯頑張りますので肩の力を抜いて、リラックスして遊びにいらしてください。

【安達健太郎】KON-RUSHの素晴らしい4人の俳優さんと一緒に「お笑い」を創れるのが、今から楽しみで仕方ないです。俳優×芸人だからこそ生まれる笑いを是非、体験しに来てください。2025年の笑い納めはKON-LAUGH「～四人の俳優と一人の芸人～」で！

公演概要

『KON-LAUGH～四人の俳優と一人の芸人～』公演期間：2025年12月27日(土)～12月28日(日)会場：BASE THEATER（〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-20-4）■出演者瀬戸利樹／傳谷英里香／山本涼介／長谷川里桃／安達健太郎■スタッフ【脚本・演出】安達健太郎【企画プロデュース】株式会社KON-RUSH■公演スケジュール12月27日(土)①13時00分②16時00分③19時00分12月28日(日)①14時00分②17時00分■チケット料金前売／S席6,600円 A席5.500円※全席指定席

チケットサイト「カンフェティ」

