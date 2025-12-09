注：本リリースはシンガポール及び香港において2025年12月5日(金)に発表されたリリースの日本語訳版です。グローバル・デジタル・インフラストラクチャ企業であるColtテクノロジーサービス株式会社（代表取締役：大江克哉、所在地：東京都港区六本木、以下Colt）)は本日、アジア太平洋地域における重要な一歩を発表致しました。同社はこの度、韓国初の代替取引システム（ATS(Alternative Trading System）である Nextrade との マーケット・データ提供契約を締結したことを発表しました 。これにより、Colt は急速に進化するアジアの代替取引エコシステムにおいて、重要なパートナーとしての位置付けを確立致します。

この動きは、取引時間の拡大と低コストの取引実行に対する需要の高まりを反映したものであり、機関投資家がより柔軟な取引戦略やコスト効率を求め、従来の取引所に代わる選択肢を模索している現状を示しています。Colt テクノロジーサービスの地域営業ディレクター兼香港代表であるアマナ・ラウ（Ms. Amana Lau）は次のように述べています。 「香港やシンガポールの投資家は、韓国市場への柔軟かつコスト効率の高いアクセスにおいて、これまで十分なサービスを受けてきませんでした。当社の超低遅延インフラと組み合わせることで、アジア太平洋地域のお客様がグローバル・プレイヤーと同等の条件で競争出来る環境をこの度提供致します。」リアルタイム・データと低遅延の実行 - Colt の アジア太平洋地域におけるグローバル顧客企業の取引戦略を支えるインフラを構築香港及びシンガポールの投資家にとって、Colt のNextrade とのパートナーシップは、長年の課題を解決するものです。すなわち、両地域の取引時間内に、競争力ある価格で韓国株式市場にアクセスすることが可能になります。Nextrade の取引時間は 12 時間（韓国時間 8:00～20:00）で、アジア太平洋地域のビジネス時間に合致しており、投資家は 韓国の通常の市場取引時間にとらわれず、市場を動かす出来事にリアルタイムに対応できます。Nextrade は、韓国の「金融投資サービス及び資本市場法（資本市場統合法）」に基づき、2025 年 3 月に韓国初の ATS として設立されました。韓国の既存市場に比べ拡大された12 時間の取引時間を提供すると共に、取引手数料は従来の一般的な取引所より 20～40％ 低く、運用開始から数カ月で韓国証券先物取引所（KRX）の個別株式全体の日時平均取引量の約 30％ を達成するなど、代替的な流動性に対する機関投資家の需要の強さを示しています。また、今回の複数年契約により、Colt は KT の汝矣島（ヨイド）データセンター内で Nextrade のリアルタイム市場データを配信する事が可能になります。尚、同データセンターはNextradeの主要なアクセス拠点であり、この地域におけるNextrade、及び韓国取引所（KRX） の両株式市場への最も近いゲートウェイとなっています。Colt テクノロジーサービスの金融市場向けプロダクト担当ディレクター、ウェスリー・エルダー（Mr. Wesley Elder）は以下のように述べています。 「Nextrade や JAX といった代替取引プラットフォームの急成長は、アジア株式市場における機関投資家のアプローチが根本的に変化していることを示しています。Nexｔrade への主要なアクセスを確保する事により、当社はアジアで最もダイナミックな市場において、お客様に先行者利益を提供します。」Colt の金融市場ネットワークは現在、東京、香港、シンガポール、ソウルなどの主要金融センターを含む、世界 80 以上の取引所、及び取引プラットフォームに接続しています。Colt のPrizmNet インフラは、安全かつ低遅延の接続を提供し、アルゴリズム取引、クオンツ戦略、国境を越える資本移動といった進化するニーズに対応しています。現在、KT の汝矣島データセンターを通じ、Colt のネットワーク経由で Nextrade のリアルタイム市場データへのアクセスが可能です。 ------------------------Nextradeについて:Nextradeは、韓国において、金融投資サービス及び資本市場法に基づき初めて認可された代替取引システム（ATS）です。同システムは2025年に設立され、最大12時間に延長された取引時間、価格競争力のある手数料、また高性能なマッチング・エンジンを提供し、機関投資家と個人投資家の双方に幅広い柔軟性のあるアクセスを可能にしています。規制された透明性の高い枠組みの元で運営されるNextradeは、株式市場の柔軟性、及び取引業務の効率性向上、ひいては韓国株式市場の国際競争力向上を目指しています。Coltについて：Coltは、顧客企業のビジネスを成功に導く、「想像を超えたつながり（Extraordinary Connections）」を提供する、グローバルなデジタル・インフラ提供企業です。優秀な人材と同じ志を持つパートナーに支えられ、デジタル・ユニバースの力をどこでも、いつでも、そしてあらゆる方法でお客様に届けるという目的を持って行動しています。1992年の創業以来、Coltはお客様への深いコミットメントにより、’City of London (Telecommunications)‘の伝統と共に成長し、ロンドン市に根ざした企業から、40カ国以上で事業を展開するグローバル企業へと成長を遂げ、世界中に6,000人以上の従業員と80以上のオフィスを擁する企業へと発展しました。Coltの顧客は、ヨーロッパ、アジア、中東、アフリカ、北米最大のビジネス拠点にまたがる230都市32,000の商用ビル、50以上のメトロポリタン・エリア・ネットワーク、275以上のPoP(アクセスポイント)を接続する広範なデジタル・インフラストラクチャから恩恵を得ています。株式非公開企業であるColtは、最も財務健全性の高い企業の一社でもあります。Coltは業界を牽引する優れた顧客体験の提供に注力し、顧客企業の革新を、自身の価値観や顧客企業、パートナー、人類、及び地球への責任を以て支援します。詳細については、www.colt.net/ja/をご覧ください。