便利屋 なごやか本舗（所在地：神奈川県平塚市四之宮2-9-40、代表：夏井伸如）は、寒い冬季に放置されがちなベランダや庭などの外回りスペースを、不用品処分から高圧洗浄まで一括対応する「極寒・外回りリセットプラン」の提供を2025年12月10日より開始します。

冬場の外回り掃除を後回しにする住宅オーナーの課題

近年、住宅の高機能化や高断熱化が進む一方で、ベランダや庭などの外回りスペースの手入れは、特に冬場になると後回しにされる傾向があります。東京都内の住宅オーナーを対象とした当社独自調査では、12月～2月にかけての外回り掃除の実施率は夏場と比較して約65%減少することが明らかになりました。寒さが厳しくなると、住民は屋外での作業を敬遠し、結果として不用品や落ち葉などが蓄積。これが春先の害虫発生や排水口詰まりなど、より大きなトラブルにつながるケースが目立ちます。また、積み重なった不用品や汚れに対応するとなると、一般的な掃除業者では対応範囲外となるか、追加料金が発生するケースが多く、住民にとって二重の負担となっています。

便利屋ならではの一括サポートで冬場の外回りケアを実現

「極寒・外回りリセットプラン」では、従来は別々に依頼する必要があった「不用品処分」と「掃除」を一括で対応します。1. 放置された植木鉢や園芸用品などの分別・処分：長期間使用されていない園芸用品や破損した植木鉢などを適切に分別し処分します。2. 落ち葉や土砂の除去：排水口を詰まらせる原因となる落ち葉や土砂を丁寧に除去します。3. 高圧洗浄による徹底清掃：蓄積した汚れを高圧洗浄機で除去し、春に向けた清潔な環境を整えます。4. 庭木の剪定・草取りなど：庭を放置してしまって草が伸びている場所もスッキリ整えます。「便利屋だからこそ、お掃除も不用品処分もワンストップで対応できるのが強みです。特に寒い季節は外回りのお手入れが疎かになりがちですが、それが春以降の大きなトラブルにつながることも。今回のプランでは、お客様に代わって寒い中での作業を一括でお引き受けします」と夏井代表は語ります。

サービス概要

サービス名: 極寒・外回りリセットプラン 開始日: 2025年12月10日 対応エリア: 平塚市の事業所から半径10km以内 作業内容: 不用品分別・処分、落ち葉・土砂除去、高圧洗浄を使ったお掃除、庭木の剪定など予約方法: 電話またはウェブサイトから予約可能

会社概要

会社名: 便利屋 なごやか本舗所在地: 神奈川県平塚市四之宮2-9-40代表者: 夏井伸如 事業内容: 便利屋サービス（不用品処分、掃除、修繕、移動作業など） 公式サイト: https://nagoyaka-hompo.com/問い合わせ: 080-5897-6869（受付時間：7:00～23:00）