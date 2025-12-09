株式会社菜花の里(所在地：千葉県成田市)は、千葉駅直結の「PERIE MARCHE＆GOHAN(ペリエマルシェ アンド ゴハン)」にて、12月8日(月)より心あたたまる冬メニューを期間限定で販売しています。今回のテーマは「千葉の恵みを堪能」。千葉食材を組み合わせた品が新登場します。さらに冬限定スイーツもラインアップし、季節の移ろいを感じるひとときをお届けします。

公式Instagram： https://www.instagram.com/periemarche_gohan/





千葉の恵みを堪能できる冬メニューが続々登場





■「＆GOHAN(アンド ゴハン)」からお届けする冬限定メニュー！

【千葉県産】白菜といも豚の味噌ミルクスープの温麺

千葉県産の白菜、いも豚、味噌、ジャージー牛乳を合わせた冬の「ごちそうスープ」やさしい甘さの中にコクが広がる、心温まる一杯です。

価格 ：1,485円(税込)

アレルギー：乳成分、小麦・落花生・豚肉・牛肉・大豆





【千葉県産】白菜といも豚の味噌ミルクスープの温麺





～いも豚～

・さつまいも中心の植物飼料によって育てられる、甘くとろける脂とジューシーな赤みが大きな魅力です。





～味噌～

・ヤマニ味噌：使用する大豆は千葉県産フクユタカ、米は千葉県産コシヒカリ、水は地下30ｍから汲み上げる清冽な地下水を使用。木桶仕込みと伝統製法で丁寧に熟成された味噌は旨味・甘味・香りのバランスがよく、雑味のないまろやかな味わいが特徴です。





～ジャージー牛～

・須藤牧場のジャージーミルク：千葉館山の自然豊かな環境で育ったジャージー牛から絞った濃厚なコクと自然の甘味が特徴なミルクです。









■千葉県産のスイーツも堪能できる場所

千葉県にある「須藤牧場」のジャージーミルクと千葉県産のピーナツを練り込んだ濃厚ソフト「濃厚！めっちゃピーナツソフト」が人気。

＜定番人気＞濃厚！めっちゃピーナツソフト

さらに、冬限定デザートも登場。お食事後のカフェタイムにもぴったりな、甘くて優しい“冬のひとくち”をお楽しみいただけます。





濃厚！めっちゃピーナツソフト





＜冬限定＞いちごの生パイ

サクサクのパイの上に、バニラスポンジとイチゴのムースを乗せ、生クリームとイチゴで仕上げました。

価格 ：825円(税込)

アレルギー：乳・小麦・卵・ゼラチン・大豆





＜冬限定＞いちごの生パイ





＜冬限定＞チョコレートのタルト

チョコレートのタルトの中にカカオスポンジと生チョコを絞り、チョコムースを乗せ全体をチョコクリームで仕上げました。

価格 ：825円(税込)

アレルギー：乳・小麦・卵・ゼラチン・大豆





＜冬限定＞チョコレートのタルト





■PERIE MARCHE＆GOHAN(ペリエマルシェ アンド ゴハン)について

2025年7月にリニューアルした店内では新鮮な青果やグロッサリーに加え、千葉の食体験を叶えるカフェ利用も可能な飲食店も新設し、千葉県産の食材や商品と、全国の“季節”や“旬”も取り入れた“食のテーマパーク”として、千葉の魅力を発信していきます。





“今日のごはんで千葉をもっと好きになる”

「＆GOHAN(アンド ゴハン)」は、海の幸と畑の恵みをワンプレートに詰め込んだ“千葉ごはん”ブランド。「＆」には、ごはんと一緒に元気や笑顔を添えたいという想いを込め、通勤の合間や日常のひとときにふらっと立ち寄れる、ちょっと特別な“ごはん時間”をお届けします。





PERIE MARCHE＆GOHAN(ペリエマルシェ アンド ゴハン)について





【店舗概要】

店舗名 ：PERIE MARCHE＆GOHAN

オープン日 ：2025年7月30日(水) 10:00開店

場所 ：ペリエ千葉 本館3F

(JR 千葉駅中央改札外コンコース)

営業時間 ：月～土 10:00～21:00(ラストオーダー20:00)

日・祝 10:00～20:30(ラストオーダー19:30)

※飲食・物販ともに同営業時間

業種・業態取扱品目(一例)：食料品・ギフト・特産品・和食・カフェ・スイーツ

運営会社 ：株式会社菜花の里(本社：千葉県成田市)









【会社概要】

会社名 ：株式会社菜花の里

所在地 ：〒286-0022 千葉県成田市寺台260番地

代表者 ：代表取締役 河越 康行

設立 ：1983年7月

事業内容：観光土産品の開発及び卸売り、製造及び小売販売、道の駅の管理運営

資本金 ：1,000万円