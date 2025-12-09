日本の優れた商品・サービスを認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection 2025 第2期」受賞対象を発表！

ENGAWA株式会社

「日本のおもてなしを世界のOMOTENASHIへ」を合言葉に活動しているOMOTENASHI NIPPON実行委員会は、日本の優れた商品・サービスを発掘・認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）」の2025年度第2期受賞の対象を2025年12月9日（火）に発表します。

今回、2025年第2期では、日本全国36都道府県の事業者の商品・サービス168対象を選定し、特に評価の高かった対象に贈られる「最高金賞」には、計6対象が選定されています。

岐阜県の株式会社丸モ高木陶器による、常温ではモノクロの線画、冷たい飲み物を注ぐと色彩が浮かび上がり、葛飾北斎の名作が完成する「冷感北斎平盃3点セット」は、日本の伝統と現代技術が融合したアイデアに富んだ商品です。

富山県の株式会社一心による、「一心煮玉子ブラックラーメン」は、味はもちろん、化学調味料不使用、国産原料へのこだわり、環境への配慮など、世界的に広がる“Ramen”ブームの中で期待できる商品として高評価を得ています。

今回最高金賞に選ばれた事業者をはじめ、おもてなしセレクションの受賞事業者の事業規模は、地域の小規模～中規模の事業者がその多くを占めます。近年のインバウンドの活況は、そういった地域の中小企業にとってもチャンスと捉えられており、訪日客に向けて自社商品の優位性をアピールする目的や、海外展開（アウトバウンド）も視野に、“外国人”への販路拡大のきっかけを求めて受賞を目指す動きが広がっているように感じられます。

OMOTENASHI Selection 2025 第2期 概要

■募集期間： 2025年6月16日(月)～8月1日(金)

■選定プロセス：書類による審査と、選定員による現物審査の2段階での選定

■受賞対象： 全168対象【金賞54対象（内、最高金賞6対象）、特別賞4部門7対象、受賞107対象】

【最高金賞】

全受賞対象のうち特に評価の高かった対象に贈られる「最高金賞」には、計6対象を選出しました。

【金賞】

【特別賞】

- （岐阜県）冷感北斎平盃3点セット｜株式会社丸モ高木陶器- （岐阜県）温感合格ダルマシリーズ｜株式会社丸モ高木陶器- （愛知県）折り紙 和鶴｜リープ- （東京都）P.I.D・TRABI シリーズ PAK301｜株式会社ロワード- （富山県）一心煮玉子ブラックラーメン｜株式会社一心- （兵庫県）SOZO｜株式会社新香冷感北斎平盃3点セット温感合格ダルマシリーズ折り紙 和鶴P.I.D・TRABI シリーズ PAK301一心煮玉子ブラックラーメンSOZO- （長崎県）しげるのスパイスシリーズ｜株式会社飯盛グリーン開発- （東京都）FOLLISSI Lite｜FOLLISSI（株式会社フェミウェル）- （東京都）跡がつかない髪留め kamipita｜株式会社Kamipita Japan- （宮崎県）お米Candle｜MON AROME CHERI candle- （大阪府）キッズトラベル 折りたたみタイプ｜株式会社WINDEAR- （熊本県）バーテンダーが創った「アテのモト」プレミアムギフトシリーズ｜有限会社 浩之勗- （京都府）立体ふくろ｜有限会社YS企画- （島根県）元祖 桜焼鯖寿司｜有限会社石田魚店- （東京都）NANDEMO｜株式会社MIZ- （東京都）和柄ネイルシール｜LUNAKA- （東京都）MANUMA Grano Nuts｜MANUMA Alternative meal kit(株式会社Bro Three)- （山梨県）japone. ASANOHA｜株式会社エムツーデザイン- （埼玉県）金熊香水 JAPAN COLLECTION｜金熊香水（株式会社ピノーレ）- （石川県）のとハグ｜Sleepinn- （福岡県）鶏肉を麹で醸した肉しょうゆ｜ゑびす醤油株式会社- （福岡県）魚屋がコンフィ 天然真鯛と有明海苔｜柳川冷凍食品株式会社- （群馬県）TWINS bag｜須裁株式会社- （東京都）香る日本｜株式会社ノルコーポレーション- （愛知県）『岐阜県産米粉こなゆきひめ』の米ていら｜米粉と大豆ベーカリー ぽけっと- （群馬県）OTA KNIT ちくちくしないマフラー｜株式会社マウンテンディアー- （群馬県）OTA KNIT ふわふわ カシミヤショール｜株式会社マウンテンディアー- （熊本県）TofuBody｜株式会社田代食品- （鹿児島県）SATSUMAの恵み｜Ai ga to（株式会社ジーアールコミュニケート）- （東京都）白トリュフのフィナンシェ｜FRIANDS GALLERY（株式会社ヴァレ・リジェール）- （東京都）ぶし醤油らーめん／つけめん｜大勝軒いぶき- （新潟県）_go polygon W for camera L 多角形・厚地タイプ｜株式会社Plugnauts- （群馬県）デザイナーズねこ｜株式会社今井だるま店NAYA- （東京都）国内製造シリーズミシュワンドッグフード｜株式会社ミシュワン- （神奈川県）インドマグロの大トロの藁焼き｜鮪のわらやき屋- （東京都）育てるタオル wa/en｜育てるタオル（株式会社英瑞）- （大阪府）SCOOP｜株式会社山佳化成- （大阪府）思いやり安心吸水ショーツ｜コム・サンヨー株式会社- （新潟県）絵本とチョコのセット｜kallwillstore- （群馬県）いもりん｜菓処 芋いつも- （東京都）天道虫吉祥てぬぐい｜天道虫吉祥図案店- （東京都）マシュマロガーゼ(R)｜内野株式会社- （岐阜県）下呂膏物語 なごみシリーズ｜株式会社奥田又右衛門膏本舗- （岡山県）鏡野ほろり｜わかな合資会社- （神奈川県）濱文様 絵てぬぐい｜株式会社ケイス- （福岡県）金のおススメセット｜ぷりんのススメ（イートウェル株式会社）- （岐阜県）片口金巻き冷酒器白黒｜有限会社やまい伊藤製陶所- （大阪府）しあわせどらやき｜株式会社クローバー365- （青森県）アップルミスト｜日本ハルマ株式会社- （東京都）TABLEAU 「江戸切子」｜太武朗工房 株式会社タブロー- （東京都）TABLEAU 「彫刻硝子」｜太武朗工房 株式会社タブロー- （東京都）TABLEAU 「江戸硝子」｜太武朗工房 株式会社タブロー- （奈良県）お手手ワッペン｜株式会社グラン・ママ奈良- （東京都）O.T.F. ナチュラルスキンケアオイル｜株式会社KDC

◇ グローバル賞

おもてなしセレクションの評価指標の一つである、海外の方にも受け入れられるかどうか（国際通用性）の評価が高い商品・サービス3対象を、特別賞「グローバル賞」として選定しました。

増加の一途を辿る外国人観光客に向けた託児サービスや、世界中から人気のある抹茶を手軽に楽しむことができる“オーガニック宇治抹茶”など、海外からの視点で日本のおもてなしを感じられる商品・サービスが選ばれています。

- （東京都）Matcha Energy｜株式会社マイクリエイト- （東京都）YOUR MUSK｜株式会社ノルコーポレーション- （神奈川県）訪日観光客向け託児サービス「Parent Time」｜Synk株式会社Matcha EnergyYOUR MUSK訪日観光客向け託児サービス「Parent Time」

◇ サステナブル賞

- （東京都）森のうたたね枕｜きとぷらす（株式会社まちコン）- （三重県）伊勢擬革紙フラグメントケース「MOCHI」（もち）｜株式会社道楽

◇ 郵便局のネットショップ賞

- （佐賀県）雅紅茶 和紅茶 プレミアムミルクティーコレクション｜雅紅茶（有限会社ガーラジャパン）

◇ ANA賞

【受賞】

- （岡山県）WINGSACK ポーチ｜株式会社I-pack- （大阪府）漆レザートレイ｜atelier CODEL（株式会社コードファクトリー）- （大阪府）とろ生チーズケーキ｜株式会社AStart- （兵庫県）ヘアードライ専用タオル 【濡髪速乾】｜有限会社エクセルプラン- （兵庫県）音琴otokoto 缶 キモノ｜音琴otokoto- （兵庫県）淡路島新玉ねぎ シャーロットオニオン｜HopeWill 淡路島- （東京都）yuiha 御神木アロマミスト hinoki｜コスメテックスローランド株式会社- （東京都）MEISTER CLEANSING｜株式会社KDC- （岐阜県）SYLANIS｜香りラボ sidefield（株式会社横田仏壇店）- （大阪府）米粉フロランタン｜omnomnom- （東京都）東京巣鴨塩豆大福｜とげぬき福寿庵（株式会社ジャムユナイテッド）- （京都府）お肉ソムリエ厳選牛タン3種食べ比べセット｜お肉ソムリエのいる精肉店（株式会社ABCフーズサービス）- （東京都）着圧5本指ハイソックス｜LASANTE（株式会社ラサンテ）- （東京都）Ayo(R)｜合同会社ニュートリベース- （東京都）リップルパンツ｜丸高衣料株式会社- （東京都）ニットサッカーハーフパンツ｜丸高衣料株式会社- （京都府）絹糸屋さんの『絹かぶり姫。』(R)シルク100％ナイトキャップ｜中村忠三郎商店（株式会社中忠商店）- （愛知県）リケラ｜株式会社リトル・サイエンティスト- （神奈川県）横浜炭物語 いにしえシリーズ｜株式会社クリンピア企画- （兵庫県）新生公司の手造り焼豚｜新生公司（株式会社新生公司）- （東京都）RIKKA/KARIN｜hidamari tea TOKYO (合同会社 hidamari tea TOKYO)- （東京都）キモナートヒジャブ｜紗紗 xiaxia hijab Japan- （東京都）oscilloglass｜国際ディスプレイ工業株式会社- （福岡県）すばらしい日本のお米｜株式会社グッド- （兵庫県）飲むだけで森林浴 森林浴茶｜ANMEI／森林浴茶- （宮城県）GEZELLIG カメラストラップ｜特定非営利活動法人ヘゼリヒプライン- （神奈川県）アイシングクッキー缶・動物シリーズ｜お菓子工房アンドンカフェ（オヤマダイニング合同会社）- （埼玉県）がっぷり四つ揚煎餅｜三州製菓株式会社- （北海道）日本一オリジナル牛刀1934モデル｜株式会社日本一金物店- （兵庫県）帯産霊 OBI MUSUHI 氣子｜wawawa 和輪笑- （愛知県）手延べ半生長そうめん｜有限会社たつみ麺店- （大阪府）お香 nagi1 SAWAYAKA お香 nagi2 FRUITY｜株式会社芳薫堂- （東京都）TRUTH シンプレスシリーズ｜株式会社ビヨンドプロパティーズ- （東京都）エアポンプ搭載防水スマホポーチ｜株式会社Pleasant.japan- （栃木県）名草生姜の麻辣火鍋｜味工房ふ～でゅ～す（株式会社ふ～でゅ～す）- （長野県）纏 -matoi-｜花屋漆器産業株式会社- （東京都）豚角煮～もろみ醬油仕立て～｜株式会社M's planning- （大阪府）Oral Credo｜株式会社Esupport International- （静岡県）海山｜左京商事株式会社- （神奈川県）湘南名物 茅ヶ崎メンチ｜株式会社なんどき- （神奈川県）神様の塩｜株式会社MIKAN- （福岡県）サクラ紅茶｜株式会社リーディングラボ- （岐阜県）七分袖Ｕネックインナー｜木曽川染絨株式会社（kiso natural dye）- （東京都）ととのい全緑茶｜カラーズ株式会社- （愛知県）キューブパンセット｜有限会社シャルムベーカリー、ポンシェ- （愛知県）尾州ブレンド｜COFFEE ROASTERY 101（茶房あずまや）- （福井県）甘海老てんこ盛り丼｜IIOプロデュース株式会社- （兵庫県）印グラフィー｜株式会社Sirusi- （福井県）KIMINARI:Kimono-Inspired Tippet｜kbt．（有限会社加冨登）- （福岡県）一番茶 旨味茶ブラウニー｜パティスリー イチリュウ「有限会社一柳」- （京都府）合鴨の砂肝ジャーキー｜cafe hana（株式会社福永工業）- （群馬県）縁起物熊手 侍 Model｜森戸商店- （東京都）JOJO COFFEE DECAF｜株式会社エンターテイン（JOJO COFFEE）- （愛知県）呼吸するパジャマ｜株式会社ハナサンナチュレ- （千葉県）カシスオーレ｜株式会社アウレオ- （福井県）福井銘菓 足羽三山｜株式会社花えちぜん（創作和洋菓子花えちぜん）- （岐阜県）いぶしラスター&クラックゴールド塗分 マグカップ｜株式会社丸モ高木陶器- （東京都）ふだくらべ｜合同会社104Games- （愛媛県）グリーンアンコール｜マルヤマ農園- （東京都）ハートタッチケーキ｜株式会社ニュートン- （福岡県）Doctors Oil ドクターズオイル｜ドクターホワイト株式会社- （東京都）マクロビ酵素 天陽 EIGHT｜マクロビオティック酵素株式会社- （東京都）月帯｜akibito株式会社- （大阪府）Pie Tourner｜株式会社SRG- （福岡県）馬油石鹸 RG92plus｜株式会社GMAKe- （兵庫県）はりま家紋｜菓匠 小川堂安芸国- （大阪府）富ヘレかつ｜とんかつの山田屋（ショウエイフーズ株式会社）- （兵庫県）幸アロマ＆城山ブルークレイうるおうせっけんセット｜株式会社NATURE＆CLAY- （大阪府）アイーナスゴオシダブル｜株式会社満天社- （京都府）THE FINEST QUALITY CAMELINA OIL｜大山崎油座商店【ナルックスホールディングス株式会社】- （大阪府）クイックワッペン｜ShiiShu（有限会社ビートテック）- （東京都）NOM｜合同会社NOM- （新潟県）MYOKO SANDWICH｜CAFE&BAKERY PATRASHE（Tsukuda&Co.株式会社）- （東京都）Ban-Yan｜株式会社CIERS- （宮崎県）冷や汁 鯛のほぐし身入り｜宮崎空港商事株式会社- （東京都）着物ライスキューブ｜株式会社ツナギ- （熊本県）極楽シリーズ｜有限会社林酒造場- （神奈川県）テーブル美術館｜株式会社FREEing- （富山県）富山湾産鮮魚味噌漬け｜五本水産株式会社- （兵庫県）細切りお茶漬け昆布｜株式会社末廣昆布- （茨城県）牛久葡萄酒｜牛久シャトー株式会社- （愛媛県）REPAC-11｜健康屋本店有限会社- （長崎県）さしむかいマグシリーズ｜さかさま工房- （青森県）ほたて貝焼きみそ｜成邦商事株式会社- （長崎県）エクシートスキンクリーム｜株式会社エクシート- （兵庫県）楊貴芝ドリンク粋｜大木産業株式会社- （東京都）ナンノクロロプシス NX｜Green Algae Tech JAPAN株式会社- （東京都）ウェディングバックリボントレーン付き｜Blanche de Reve- （東京都）viaggi TOWN クラシコ手提げシリーズ｜グローアンドグロー株式会社- （東京都）赤坂ふきぬき うなぎ蒲焼｜コーワフード株式会社- （奈良県）ローヤゲンコラーゲン綺潤｜株式会社米田兄弟社- （東京都）SUN EAGLE GOLD V2｜SOULITE JAPAN（合同会社Uniify）- （広島県）Refeelas NMN サプリメント｜株式会社CloudNine- （神奈川県）塩バニラフィナンシェ｜横浜バニラ株式会社- （東京都）SWAB.Bイヤーリムーバー＆BREEZ MINT ER｜一般社団法人JEBジャパンイヤービューティ協会- （福岡県）OC+｜株式会社オステオカルシン研究所- （群馬県）黄金のフィナンシェ｜パリ・ドートンヌ- （広島県）備前焼 折り薔薇｜香山 善弘- （和歌山県）BONITABONITOイヤーエステ｜株式会社BBcompany- （愛知県）にじいろのしおりを作ろう！｜有限会社ダイテック- （京都府）Omotena｜株式会社ライブアライフ- （福井県）新発見！東尋坊名所巡りツアー｜一般社団法人Compath- （大阪府）360度毛歯ブラシ 電動モデル｜株式会社STI-IR- （愛知県）セルプール｜株式会社篠原化学- （山形県）漆3WAYショルダーバッグ｜日乃本帆布（株式会社三香堂）- （東京都）KRAACH クリスタルバスソルト｜KRAACH（合同会社クオーターソサエティ）- （愛知県）MAFウールデニム｜株式会社ニッケテキスタイル- （新潟県）ルレクチェと巨峰ジュースのセット｜Le Verger Yamayo ヤマヨ果樹園

おもてなしセレクション2025年第2期の全受賞対象はオフィシャルサイト(https://omotenashinippon.jp/selection/)よりご覧いただけます。

■OMOTENASHI Selection 創設10周年

おもてなしセレクションは、2015年の創設から10周年を迎えました。

受賞対象は、年々増加の傾向にあり、2025年は、6月に発表した第1期と今回の第2期を合わせた受賞数は400件を超え、過去最高を記録しました。

受賞対象の中には、複数年にわたって同一商品のエントリー/受賞を重ねるケースや、同一事業者が別商品にてエントリー/受賞をするケースなど、継続する事業者も増えてきています。

■国内・インバウンドへ向けた情報発信、海外進出サポート

おもてなしセレクション受賞後には、国内外合わせて27社のパートナー企業と連携し、受賞した商品・サービスの情報発信や販路拡大の支援を実施しています。

近年は特に、“海外”を意識したプロモーション施策に受賞事業者からのニーズが多く、成田や羽田といった国際空港内にある商業店舗や、インバウンドが多く集まるエリアや施設での催事展開に注力してきました。2025年10月には、おもてなしセレクションの事務局業務を行うENGAWA株式会社が運営するインバウンド向けの常設店舗「ENGAWA ASAKUSA」が東京・浅草にオープンし、外国人旅行者へ向けた商品販売がスタートしています。今後は、浅草の常設店舗に加え、これまでも継続して展開している商業施設や、2025年より新たに開始した宿泊施設とタイアップした取り組みを展開予定です。

【常設店舗】「ENGAWA ASAKUSA」【宿泊施設タイアップ】愛知県の老舗温泉旅館「銀波荘」

日本国内での展開に加え、海外へ向けた展示会へもオンライン・オフライン合わせて積極的に参加しています。“ジャパンブランド”への興味関心の高い台湾をはじめとするアジア圏や、北米・欧州など、現地バイヤーとのマッチングの機会を創出しています。

■おもてなしセレクションについて

【台湾】2024 CREATIVE EXPO TAIWAN【アメリカ ニューヨーク】NY NOW Summer 2024

おもてなしセレクションは、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015 年に創設されたアワードです。有識者による現物審査を実施し、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象を、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定しています。

＜OMOTENASHI Selection 2025 オフィシャルパートナー＞

ゴールドパートナー企業：全日本空輸株式会社、日本郵便株式会社

■OMOTENASHI NIPPON（おもてなしニッポン）とは

「日本のおもてなしを世界のOMOTENASHIへ」を合言葉に日本の優れた商品・サービスを発掘し国内外に発信するプロジェクトです。実行委員会の各メンバーや参加企業・団体が持つノウハウや技術、ネットワークを最大限に生かし、日本国内外の方に日本の商品、サービスの素晴らしさを広く知ってもらうことを目的としています。既に世界から注目を集めている、優れた対象はもちろん、必要な経営資源を確保することが難しい中小企業や小規模事業者にとっての販売力強化の一助となることを目的としています。

OMOTENASHI NIPPON 公式ウェブサイト(https://omotenashinippon.jp/)

実行委員会メンバー：青山社中株式会社、AnyMind Japan株式会社、ENGAWA株式会社、株式会社サニーサイドアップグループ（50音順）