CS放送「衛星劇場」では、2025年9月20日に行われた「石原夏織 LIVE 2025 -As I Am-」をテレビ初放送。昼公演“Little Me”を12月20日(土)午後8時より、夜公演“Just Me”を1月24日(土)午後7時30分より放送します。

声優・アーティストの石原夏織が、1st E.P「As I Am」を引っさげて開催したワンマンライブ。“ありのままの私”をテーマにした本ライブを、衛星劇場だけでしか見られないバックステージの模様とともにお送りいたします。昼公演と夜公演でのセットリストや演出の違いにも注目です！ぜひご覧ください。

石原夏織 LIVE 2025 -As I Am- “Little Me”

★CS衛星劇場にて、12月20日(土)午後8:00～ テレビ初放送！2025年9月20日/KT Zepp Yokohama 昼公演[出演]石原夏織

石原夏織 LIVE 2025 -As I Am- “Just Me”

★CS衛星劇場にて、1月24日(土)午後7:30～ テレビ初放送！2025年9月20日/KT Zepp Yokohama 夜公演[出演]石原夏織

声優・アーティストの石原夏織が、1st E.P「As I Am」を引っさげて開催したワンマンライブ「石原夏織 LIVE 2025 -As I Am-」より、昼公演“Little Me”を12月20日(土)に、夜公演“Just Me”を1月24日(土)に独占放送！衛星劇場だけのビハインド映像を収録した特別版でお届けします！

声優・アーティストとして、唯一無二の存在感を放つ石原夏織。2025年9月に行われたワンマンライブ「石原夏織 LIVE 2025 -As I Am-」では、“ありのままの私”をテーマに、これまでとこれからを凝縮した数々の楽曲を披露。衛星劇場だけでしか見られないバックステージ模様とともに、石原夏織らしさが詰まった、かけがえのないステージをお見逃しなく！

