【よなよなビアワークス】限定クラフトビール「僕ビール君ビール ジョーカーくん」12月9日より提供開始

株式会社ワンダーテーブル実際のご提供は缶ではなく、樽よりグラスに注ぎます

株式会社ワンダーテーブル（本社：東京都新宿区西新宿、代表取締役社長：河野 博明）は、よなよなエール公式ビアレストラン『よなよなビアワークス』にて、数量限定ビール「僕ビール君ビール ジョーカーくん」（以下、ジョーカーくん）を2025年12月9日（火）より提供開始いたします。

さわやかな香りと軽やかな飲み口の“セッションIPA”

「ジョーカーくん」は、通常のIPAに比べてアルコール度数を低めにし、軽やかな飲み口を実現した「セッションIPA」です。複数のホップを組み合わせることで、シトラスやトロピカルフルーツを思わせる華やかな香りが広がる、バランスの良い味わいに仕上がっています。

レギュラービール「僕ビール君ビール」と飲み比べることで、香りや余韻の違いもお楽しみいただけます。

オリジナルステッカーをプレゼント

12月9日(火)より、「僕ビール君ビール」または「僕ビール君ビール ジョーカーくん」をRegular または Pint でご注文いただいたお客様へ、オリジナルステッカーをプレゼントします。

※数量限定、なくなり次第終了

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7752/table/835_1_539a7a1cdda933031644c089eaacb306.jpg?v=202512091229 ]

※価格は全て税込です

※なくなり次第、終了となります。

スマート予約で快適な体験を

ご予約は「Club Wonder」からどうぞ。年会費無料で、スマートフォンから簡単に予約ができ、来店ポイントも貯まります。貯まったポイントはデジタルギフトカードに交換できるほか、来店回数に応じて会員ステータスがアップし、様々な特典が追加されます。

Club Wonder :https://wondertable.com/pages/club-wonder?deep_link_value=pressrelease&deep_link_sub1=direct-lp&deep_link_sub10=registration

よなよなビアワークス

ヤッホーブルーイングのドラフトビールを最も多く味わうことができる、よなよなエール公式ビアレストランです。2013年、赤坂見附に1号店をオープンし、現在では都内に6店舗展開しています。お料理は、クラフトビールとの相性が良いローストチキンやクラフトソーセージ、契約農家から取り寄せた産直野菜を使ったメニューなど、豊富に取り揃えています。

2026年3月には、品川インターシティに醸造所を併設した新スタイルのブルワリーレストラン『YONA YONA TOKYO BREWERY』がオープン予定。出来立てのフレッシュなビールと、料理とのペアリング体験を五感で楽しめる、特別な空間です。

https://yonayonabeerworks.com/

株式会社ヤッホーブルーイング

「ビールに味を！人生に幸せを！」というミッションのもと、日本のビール文化にバラエティを提供し、お客様にささやかな幸せをお届けするという想いで、品質にこだわった個性的で味わい豊かなクラフトビールを製造しています。フラッグシップである『よなよなエール』は日本を代表するクラフトビールとしてご好評いただいています。今後もより美味しいビールづくりを目指し、お客様に幸せをお届けできるよう努力してまいります。

https://yohobrewing.com/

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブルは、国内37店舗・海外99店舗の飲食店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「モーモーパラダイス」やビアレストラン「よなよなビアワークス」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業135年となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。

https://wondertable.com/

