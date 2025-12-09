株式会社ヒカルランド(所在地：東京都新宿区、代表：石井健資)は、幻の名著として支持を集めるヴァジム・ゼランド氏著『リアリティ・トランサーフィン１ 振り子の法則』を2025年12月9日より販売開始します。





20年の時を経て新たに出版





日本における「トランサーフィン」ブームの火付け役となったシリーズ(全5冊)の記念すべき第一作を、現代向けに新訳し、さらに吉本ばなな氏の寄稿文を収録。20年の時を経て、ついに復刊いたします。





『トランサーフィン』シリーズは、『タフティ・ザ・プリーステス』『78日間トランサーフィン実践マニュアル』など多数のベストセラーで知られる、ロシアの元量子物理学者、ヴァジム・ゼランド氏による原点中の原点とも言える著作群です。









【著者について】

ヴァジム・ゼランド

ロシア在住の作家で、元量子物理学者。その姿は謎に包まれており、さまざまな伝説とともに語られている。世界的ベストセラーとなった『トランサーフィン』シリーズは20か国以上の言語に翻訳され、発表から20年が経った今も、世界中でファンを獲得し続けている。





リアリティ・トランサーフィン１





【商品情報】

リアリティ・トランサーフィン１ 振り子の法則

著者 ： ヴァジム・ゼランド

監訳・監修： 成瀬まゆみ

翻訳協力 ： モリモト七海

監修 ： ほおじろえいいち

訳 ： 須貝正浩

寄稿 ： 吉本ばなな

出版社 ： ヒカルランド

定価 ： 2,200円(税込)

販売日 ： 2025年12月9日









【内容紹介】

「振り子の法則」「過剰ポテンシャル」―

自由に世界を選択し、自分自身の人生を乗りこなす方法が具体的にわかる！

世界中の人々の人生を変えてきた「トランサーフィン」。

その概念を解説している本書を読めば、自分を取り巻く世界がどんどん変わってくる！