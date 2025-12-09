トライベック株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：後藤  洋、以下 トライベック）は、毎年ユーザビリティにおける業界スタンダードである「Webユーザビリティランキング」を発表しています。前年に引き続き、このランキングをもとに「トライベック ユーザビリティ・オブ・ザ・イヤー」を発表しました。

ユーザー視点での使いやすさ、分かりやすさを継続して取り組む契機となることを目的として、ユーザビリティを中心に、ユーザーとのコミュニケーション向上に取り組まれている企業を表彰いたします。



「トライベック ユーザビリティ・オブ・ザ・イヤー」とは 

トライベックでは毎年、各業界の売上、業界の影響度、先進性などの観点から、国内主要企業から150社を独自にピックアップし、企業Webサイトをトライベックの専門家が評価・スコアリングを行い、企業のユーザビリティ品質に対する取り組みの実態やトレンドを明らかにする取り組みを行っています。

この度、Webユーザビリティランキングのスコアをもとに、ユーザーとのコミュニケーション向上に取り組まれている企業を「トライベック  ユーザビリティ・オブ・ザ・イヤー」として表彰いたしました。全体でランキング総合得点トップの「大賞」のほか、継続的に高いユーザビリティを獲得し続け、企業としてのユーザビリティ向上の取り組み姿勢を評価した「グロース賞」、さらにはサイトリニューアルなどをきっかけに、ユーザビリティスコアを向上し、大幅ランクアップした企業を「ブレイクスルー賞」として表彰しています。その他、当社の5評価軸ごとに部門賞を設け、各企業の日頃の弛まないコーポレートコミュニケーション価値向上への取り組みを称えています。


受賞一覧

●大賞

ユーザビリティランキング総合得点トップ 


J:COM　順位：1位　総合得点：98.10 

 

●グロース部門

ユーザビリティランキング総合30位以内で85点以上のスコアを5年間継続し、さらに上昇し続けている企業 

 

大日本印刷 

2026スコア：96.90　2025スコア：96.78　2024スコア：91.77　2023スコア：91.34　2022スコア：92.65

大同生命 

2026スコア：92.12　2025スコア：89.75　2024スコア：88.89　2023スコア：88.07　2022スコア：89.68

清水建設 

2026スコア：91.69　2025スコア：90.93　2024スコア：91.19　2023スコア：90.82　2022スコア：90.92


※各年のスコア変動-2%以内は許容としています。 

 

●ブレイクスルー部門 

ユーザビリティランキング総合30位以内で昨年からの順位の伸びが高い企業 


中外製薬　順位3位　昨年順位21位　総合得点：92.19 

日本製鉄　順位10位　昨年順位87位　総合得点：90.45 

三菱ＵＦＪ信託銀行　順位20位　昨年順位71位　総合得点：87.39 

大正製薬　順位22位　昨年順位76位　総合得点：86.69 

神戸製鋼所　順位23位　昨年順位140位　総合得点：86.56 

東急・東急電鉄　順位28位　昨年順位57位　総合得点：85.90 


 ●ユーザビリティ診断の各評価軸部門

ユーザビリティ診断の各評価軸での得点トップ 


【アクセス性部門】

大日本印刷　アクセス性スコア：100.00 

神戸製鋼所　アクセス性スコア：100.00 

三菱商事　アクセス性スコア：100.00

京セラ　アクセス性スコア：100.00


【サイト全体の明快性部門】 

松井証券　サイトの全体の明快性スコア：100.00 

清水建設 　サイトの全体の明快性スコア：100.00 


【ナビゲーションの使いやすさ部門】

J:COM　ナビゲーションの使いやすさスコア：97.17 


【コンテンツの適切性部門】

J:COM　コンテンツの適切性スコア：98.36 

大日本印刷　コンテンツの適切性スコア：98.36


【ヘルプ・安全性部門】

J:COM　ヘルプ・安全性スコア：97.22 


トライベック  ユーザビリティ・オブ・ザ・イヤー 2025-2026

URL：https://brand.tribeck.jp/usability/award/2026/

 

◎「Webユーザビリティランキング2026＜企業サイト編＞調査報告オンラインセミナー」を開催いたします。

【会社概要】

会社名　：トライベック株式会社

所在地　：東京都港区赤坂7丁目1番1号　青山安田ビル3階

代表者　：代表取締役社長　後藤 洋

設立　　：2001年9月4日

資本金　：3億1千万円

事業内容：デジタルマーケティング支援事業、DXプラットフォーム事業、エクスペリエンスマネジメント事業、メディア／広告代理事業

URL　　：https://www.tribeck.jp/