株式会社Natee、事業・組織の拡大に伴いオフィスを移転

クリエイター共創を強みに、SNS起点でブランドと新たな価値を創造する次世代マーケティングカンパニー 株式会社Natee（代表取締役CEO：大江祐介、以下「Natee」）は、事業拡大および組織体制の強化に伴い、2025年12月16日（火）に本社オフィスを渋谷区のMFPR渋谷ビル3Fに移転いたします。

移転についての概要

オフィス移転の背景

Nateeは2018年11月に創業し、事業拡大に合わせて、2020年5月に渋谷区松濤オフィス、同年12月に渋谷区桜丘オフィスへ移転し、2021年9月には現在のBIZCORE渋谷オフィスへと拠点を移しました。

BIZCORE渋谷オフィスへの移転当初、社員数は約15名でしたが、主軸であるクリエイター共創型マーケティング事業の成長に伴い、2025年12月時点では60名を超える規模へと拡大。さらに2026年4月には、新卒社員の入社を含め70名を超える見込みです。

こうした組織成長により、現オフィスは常に稼働率が高い状態となり、さらなる挑戦のための新しい環境づくりが必要となっていました。

その背景を踏まえ、このたびMFPR渋谷ビルへのオフィス移転を決定しました。

新オフィスは、これまでの約2倍の床面積を確保し、開放感のあるワークスペースを設けています。ブランドやクリエイターとの共創を支える環境を整え、プロデュース力の向上と事業成長をさらに加速してまいります。

新オフィスの特長

１.コーポレートアイデンティティを体現する「象徴的エントランス」

新オフィスのエントランスは、Nateeのコーポレートロゴの由来である「家」型をモチーフにデザインしています。ロゴの形をフレームとして採用することで、「挑戦するメンバーの原点となる場所」というメッセージを視覚的に表現し、お越しになる皆さまが自然とNateeの世界観を感じられる場となっています。

２. 「家×集い×共創」を象徴するコミュニティラウンジ

ラウンジエリアにも、Nateeロゴの由来である「家」型のモチーフを採用。家型（安心・拠り所） × ロゴ（アイデンティティ） × テーブル（対話・共創）の3つが重なる象徴的な空間で「集いの場」を形成しています。集いの場にロゴの形を取り入れることで、「Natee創業の思いが日常に溶け込み、そこから新たな挑戦が育つ」姿を表現しています。

３. メンバーの挑戦を支える、開放感のある設計

エントランスからラウンジにかけて、全体的に親しみやすくオープンな雰囲気を感じられる設計にこだわりました。Nateeが掲げる「個性と才能が輝く社会」の実現を目指し、お越しになる皆さまや社員全員が快適に過ごせるクリエイティブな環境を実現しています。

▼Nateeロゴについて

Nateeのロゴは「家」をモチーフにしています。

挑戦を続けるメンバーにとっての原点となり、

次の一歩を踏み出すためのエネルギーを得られる場所でありたいと考えているからです。

また、Nateeとの出会いを通じて個性と才能が開花していくその姿を、Nの一辺が伸びるデザインに込めました。

Natee会社概要

Nateeでは移転に伴いさらに採用を強化しています。

