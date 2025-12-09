新年のご挨拶やプチギフトに【ヨックモック 年賀コレクション 2026】12月26日(金)発売
株式会社ヨックモック(本社：東京都千代田区、代表取締役：藤縄 武士)は、2025年12月26日(金)より【ヨックモック 年賀コレクション 2026】を全国のヨックモック店舗で発売します。ロングセラー商品「シガール(R)」と「ビエ オゥ ショコラ オレ」が年賀仕様になり、期間限定で発売します。プチギフトに最適な袋入りポーション商品2種類と、ビジネスシーンにも使いやすい、お年賀限定のスリーブ商品をご用意しました。縁起の良い「初日の出」をイメージした紅白金のデザインは、気持ち新たに迎える、新年のご挨拶や親しい方への手土産におすすめです。
ヨックモック 年賀コレクション 2026
〈袋入りポーション商品〉年末年始のちょっとしたお礼やプチギフトにおすすめ
縁起の良い和柄や初日の出をベースに、慶事のシンボルであるだるまや松竹梅などお正月らしいモチーフを表現しました。
袋入りポーション商品
「シガール(R)＊年賀デザイン」
バターをふんだんに使って焼き上げた、繊細なくちどけのクッキー。
パッケージには背景の富士山と窓枠で初日の出を描き、縁起物をあしらいました。個包装ごとに異なる縁起物を描き、取り出すときにおみくじ感覚で楽しめます。※6種類の絵柄がランダムに入っています。
「ビエ オゥ ショコラオレ＊年賀デザイン」
焼き上げた生地を二つ折りにして、ミルクチョコレートで包んだクッキー。パッケージは縁起物のだるまを中心に、松竹梅をあしらいました。個包装も紅白2種用意し、「開運」「招福」の文字を添え、華やかさとお正月のおめでたさを表現しています。
〈缶入りスリーブ付き商品〉新年のご挨拶や親しい方へのお手土産におすすめ
缶入りスリーブ付き商品
「シガール(R)＊年賀デザイン(缶入りスリーブ付)」
50年以上愛され続ける、ヨックモックの代名詞「シガール(R)」の期間限定年賀パッケージの20本入。おめでたい紅白のスリーブに、縁起の良い「初日の出」をイメージしてデザインしました。パーソナルギフトやビジネスシーンなど、幅広い用途でお楽しみいただけます。
1年の区切りとなる、年末年始だからこそ、久しぶりにお会いする方やいつものお世話になっている方へ、日ごろの感謝の気持ちを込めた、ご挨拶の気持ちを紅白金のおめでたいシガールと一緒に、伝えてみませんか。
2026年の干支「午（うま）」をかたどった、お年賀限定の熨斗もご用意。お年賀に華やぎを添える、ヨックモックならではの包装もご利用いただけます。
【ヨックモック 年賀コレクション 2026】
シガール(R)＊年賀デザイン
商品名：シガール(R)＊年賀デザイン
価格 ：税込\864
入り数：10本入
ビエ オゥ ショコラオレ＊年賀デザイン
商品名：ビエ オゥ ショコラオレ＊年賀デザイン
価格 ：税込\778
入り数：12枚入
シガール(R)＊年賀デザイン(缶入りスリーブ付)
商品名：シガール(R)＊年賀デザイン(缶入りスリーブ付)
価格 ：税込\1,836
入り数：20本入
展開期間：2025年12月26日(金)～2026年1月7日(水)
※なくなり次第終了
※発売期間は変動する可能性がございます
販売店舗：全国のヨックモック店舗・海外(台湾・香港・シンガポール)
会社概要
社名 ： 株式会社ヨックモック
所在地 ： 東京都千代田区九段北1丁目8番10号 住友不動産九段ビル
ホームページ ：https://www.yokumoku.co.jp
オンラインショップ：https://www.yokumoku.jp
