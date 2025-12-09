新年のご挨拶やプチギフトに【ヨックモック 年賀コレクション 2026】12月26日(金)発売

株式会社ヨックモック

株式会社ヨックモック(本社：東京都千代田区、代表取締役：藤縄 武士)は、2025年12月26日(金)より【ヨックモック 年賀コレクション 2026】を全国のヨックモック店舗で発売します。ロングセラー商品「シガール(R)」と「ビエ オゥ ショコラ オレ」が年賀仕様になり、期間限定で発売します。プチギフトに最適な袋入りポーション商品2種類と、ビジネスシーンにも使いやすい、お年賀限定のスリーブ商品をご用意しました。縁起の良い「初日の出」をイメージした紅白金のデザインは、気持ち新たに迎える、新年のご挨拶や親しい方への手土産におすすめです。

〈袋入りポーション商品〉年末年始のちょっとしたお礼やプチギフトにおすすめ

ヨックモック 年賀コレクション 2026

縁起の良い和柄や初日の出をベースに、慶事のシンボルであるだるまや松竹梅などお正月らしいモチーフを表現しました。

袋入りポーション商品

「シガール(R)＊年賀デザイン」

バターをふんだんに使って焼き上げた、繊細なくちどけのクッキー。

パッケージには背景の富士山と窓枠で初日の出を描き、縁起物をあしらいました。個包装ごとに異なる縁起物を描き、取り出すときにおみくじ感覚で楽しめます。※6種類の絵柄がランダムに入っています。

「ビエ オゥ ショコラオレ＊年賀デザイン」

焼き上げた生地を二つ折りにして、ミルクチョコレートで包んだクッキー。パッケージは縁起物のだるまを中心に、松竹梅をあしらいました。個包装も紅白2種用意し、「開運」「招福」の文字を添え、華やかさとお正月のおめでたさを表現しています。

〈缶入りスリーブ付き商品〉新年のご挨拶や親しい方へのお手土産におすすめ

缶入りスリーブ付き商品

「シガール(R)＊年賀デザイン(缶入りスリーブ付)」

50年以上愛され続ける、ヨックモックの代名詞「シガール(R)」の期間限定年賀パッケージの20本入。おめでたい紅白のスリーブに、縁起の良い「初日の出」をイメージしてデザインしました。パーソナルギフトやビジネスシーンなど、幅広い用途でお楽しみいただけます。

1年の区切りとなる、年末年始だからこそ、久しぶりにお会いする方やいつものお世話になっている方へ、日ごろの感謝の気持ちを込めた、ご挨拶の気持ちを紅白金のおめでたいシガールと一緒に、伝えてみませんか。

2026年の干支「午（うま）」をかたどった、お年賀限定の熨斗もご用意。お年賀に華やぎを添える、ヨックモックならではの包装もご利用いただけます。

【ヨックモック 年賀コレクション 2026】

シガール(R)＊年賀デザイン

商品名：シガール(R)＊年賀デザイン

価格 ：税込\864

入り数：10本入

ビエ オゥ ショコラオレ＊年賀デザイン

商品名：ビエ オゥ ショコラオレ＊年賀デザイン

価格 ：税込\778

入り数：12枚入

シガール(R)＊年賀デザイン(缶入りスリーブ付)

商品名：シガール(R)＊年賀デザイン(缶入りスリーブ付)

価格 ：税込\1,836

入り数：20本入

展開期間：2025年12月26日(金)～2026年1月7日(水)

※なくなり次第終了

※発売期間は変動する可能性がございます

販売店舗：全国のヨックモック店舗・海外(台湾・香港・シンガポール)

会社概要

社名 ： 株式会社ヨックモック

所在地 ： 東京都千代田区九段北1丁目8番10号 住友不動産九段ビル

ホームページ ：https://www.yokumoku.co.jp

オンラインショップ：https://www.yokumoku.jp

公式Instagram ：https://www.instagram.com/yokumoku_jp

公式X ：https://twitter.com/yokumoku_jp

公式note ：https://note.com/yokumoku_jp/

公式LINE ：https://page.line.me/?accountId=yoku-moku