自社サロンの実購買データを活用したメーカー向けマーケティング支援サービスを開始

株式会社シェアリング・ビューティー

国内最大級のヘアスタイル特化型メディア「HAIR」、インフルエンサー施策_ALLRYを

運営する株式会社シェアリング・ビューティー

（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：坂本幸蔵、以下「当社」｜公式サイト(https://www.sharingbeauty.co.jp/)）は、

グループが運営する美容室の実購買データを活用した、

美容メーカー向けマーケティング支援サービスを開始いたします。

本サービスは、当社コンサルティング事業部が提供するもので、従来「感覚」や「経験」に頼っていた美容商材のマーケティングを、実店舗での購買行動データに基づく「実証型」へと転換し、

メーカー各社の販促活動の最適化を支援します。

■ 背景：美容業界のマーケティング課題

美容業界において、メーカー各社は長年「サロン現場で商品がどのように売れているのか

把握できない」という課題を抱えてきました。

【従来のマーケティングの課題】- サロンへの出荷数は分かるが、エンドユーザーの購買実態が見えない- 季節や顧客属性による購買傾向が可視化されていない- 施策の効果検証が困難で、PDCAが回しにくい- テストマーケティングに時間とコストがかかる

ECやオンライン領域ではデータ活用が進む一方、オフライン（実店舗）の購買データは

依然として「ブラックボックス」のままでした。当社は、自社グループで美容室を運営しているからこそ蓄積できる実購買データを活用し、この課題を解決するマーケティング支援サービスを開始いたします。

■ サービス概要

当社コンサルティング事業部は、グループ運営の美容室（大阪府内7店舗etc）で蓄積した

実購買データを活用し、美容メーカー様のマーケティング活動を支援いたします。自社でサロンを経営しているからこそ取得できるリアルな購買データをもとに、オンラインとオフラインを融合したOMO（Online Merges with Offline）視点でのマーケティング最適化を実現します。

■ 活用可能なデータ項目

当社が保有する実購買データでは、以下の項目を分析・活用することが可能です。

■ 本サービスの特徴

【1】自社サロン運営だからこそのリアルデータ

当社グループが実際に運営する美容室のデータを活用。

出荷データではなく、エンドユーザーの「実際の購買」を捉えています。

【2】オフライン購買の可視化（OMO視点）

ECでは当たり前のデータ分析を、オフライン（実店舗）でも実現。

「誰が」「いつ」「何を」「どのくらいの頻度で」購入しているかを把握できます。

【3】エリア経済圏との掛け合わせ分析

総務省の統計データ（市町村別の所得水準など）と購買データを組み合わせ、

地域特性に応じたマーケティング施策の立案を支援します。

【4】テストマーケティングの場を提供

新商品の市場投入前に、当社グループ店舗でのテスト販売が可能。

実購買データに基づくフィードバックを提供します。

■ メーカー様への提供サービス

当社コンサルティング事業部では、以下のサービスを提供いたします。

■ 当社の強み

【1】マーケティングデータ分析レポート- 購買率・客単価・季節性などのデータ分析- ターゲット顧客の購買傾向レポート- 競合商品との比較分析【2】オフライン購買の可視化（OMO視点）- ECでは当たり前のデータ分析を、オフライン（実店舗）でも実現。- 「誰が」「いつ」「何を」「どのくらいの頻度で」購入しているかを把握できます。【3】エリア経済圏との掛け合わせ分析- 総務省の統計データ（市町村別の所得水準など）と購買データを組み合わせ、- 地域特性に応じたマーケティング施策の立案を支援します。【4】テストマーケティングの場を提供- 新商品の市場投入前に、当社グループ店舗でのテスト販売が可能。- 実購買データに基づくフィードバックを提供します。

当社は、メディア事業・広告事業・サロン事業を一体で運営する美容業界のユニークなポジションにあります。

この一気通貫の事業構造により、オンライン（メディア・広告）とオフライン（サロン・購買）を融合したマーケティング支援が可能です。

■ 対象店舗

本サービスで活用するデータは、以下のグループ店舗から取得しています。

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ先

- FERIA 緑地公園（大阪府豊中市）- FERIA 池田（大阪府池田市）- FERIA fam 北千里（大阪府吹田市）- FERIA fam 桃山台（大阪府吹田市）- FERIA 梅田（大阪市北区）- FERIA あべの（大阪市阿倍野区）- ROMEO 京橋（大阪市都島区）[表: https://prtimes.jp/data/corp/43865/table/33_1_6a382e3493b7cabdaff0f3d80e0a878d.jpg?v=202512091229 ]

株式会社シェアリング・ビューティー

広報担当：

TEL：03-5728-7300

E-mail：info@sharingbeauty.co.jp

【メーカー様向けお問い合わせ】

コンサルティング事業部_宮本

TEL：03-5728-7300

E-mail：div_sales@sharingbeauty.co.jp