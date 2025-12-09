行列のできる「熱海銀座おさかな食堂」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社夢タカラ)は、現在静岡県内で8店舗運営させていただいております。この度、冬の味覚を堪能できる季節限定メニューをご用意いたしました！今が旬の「金目鯛」を使用した「金目鯛フェア」を12月10日(水)より開催いたします*！

今回の冬限定メニューは、最旬を迎えるこの金目鯛を“豪快においしく”楽しんで頂くための限定メニューをご用意しております！冬の熱海を訪れる皆様に、心に残る味わいをお届けします。

■伊豆のタカラを堪能！今が旬の金目鯛！

冬の金目鯛は、身がふっくらし、皮下の脂が豊かで一年の中でもっとも旨みが深まる季節です。そんな今が旬の金目鯛を豪快に使った商品を多数ご用意いたしました！

また今回は丼だけではなく、約15カン分の「金目鯛半身にぎり」や「選べる金目鯛おさかな食堂定食」など金目鯛の魅力をいろいろな形でお楽しみいただけます！冬の熱海ならではの海鮮の魅力を、存分にお楽しみいただけるフェアでございます！

・開催期間：2025年12月10日(水)～

・販売店舗：熱海銀座おさかな食堂

熱海駅前おさかな丼屋*

熱海渚町おさかな丼屋ビストロ

熱海銀座おさかな食堂はなれ

熱海おさかな大食堂

熱海おさかな食堂

熱海おさかな食堂炙り家

*熱海駅前おさかな丼屋では、丼のみの販売でございます。

■金目鯛フェア限定メニュー

【どでか！金目鯛半身にぎり～通常の15カン分～】

冬の金目鯛をまるごと味わう、迫力満点の一本寿司！！

金目鯛の半身をそのまま握りにのせた大満足な一品です！シェアして楽しむもよし、一人で挑むのもよし。

ぜひこの機会にお召し上がりください！

どでか！金目鯛半身にぎり





価格 ：3,828円(税込)

アレルギー：小麦、いくら、大豆









【金目鯛煮つけばたばたー丼】

ふわりと溶けるバターと煮つけの旨み。煮汁がじゅわっと染み込んだご飯が最後まで止まらない！心までとろけるような幸福を味わえるご褒美丼です！

数量限定ですので、お早めに当店で味わってみてください！

金目鯛煮つけばたばたー丼





価格 ：1,738円(税込)

アレルギー：乳成分、小麦、卵、大豆









【7種桶丼】

金目鯛、本マグロ、ブリ、うに、かに、いくらの海の幸7種を一桶に盛り込んだ、豪華な丼です。

どこから食べても感動が訪れる、思わず笑顔になる美味しさです。

この特別な一杯をぜひこの機会にお試しください！

7種桶丼





価格 ：2,948円(税込)

アレルギー：かに、小麦、いくら、大豆









【3種丼】

上品な旨みの「金目鯛」、脂がのった「ブリ」、ふんわり香る「釜揚げしらす」。

シンプルながら素材の味を堪能できる一杯です！

“旬のうまさ”をぜひお楽しみください！

3種丼





価格 ：1,848円(税込)

アレルギー：ごま、大豆

※本製品で使用しているしらすは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。









【選べる金目鯛おさかな食堂定食】

どれを選んでも感動の美味しさ！伊豆の名産「金目鯛」の魅力を全部詰め込んだ、ご馳走定食です！じっくり煮込んだ「金目鯛の煮つけ」、香ばしく揚げた「金目鯛唐揚 かにたまあんかけ」、サクッと軽やかな「金目鯛フライ」の3種類からお選びいただけます。

どれを選んでも、金目鯛の美味しさを味わえること間違いなしです！

「伊豆のタカラ」をこの機会にぜひ！！

価格：各3,278円(税込)





【金目鯛煮付け】

選べる金目鯛おさかな食堂定食【金目鯛煮付け】

アレルギー：卵、小麦、乳成分、いくら、ごま、大豆





【金目鯛フライ】

選べる金目鯛おさかな食堂定食【金目鯛フライ】

アレルギー：卵、小麦、乳成分、いくら、ごま、大豆





【金目鯛唐揚かにたまあんかけ】

選べる金目鯛おさかな食堂定食【金目鯛唐揚かにたまあんかけ】

アレルギー：卵、かに、小麦、乳成分、いくら、ごま、大豆









■「熱海銀座おさかな食堂」について

海鮮エンターテインメント食堂、熱海の「タカラ」を伝え、熱海の「夢」を語る酒場、熱海銀座おさかな食堂。

100年以上続く老舗のアパレル店舗をリノベーションした当店は「古き良き熱海らしさと新しい熱海」を表現した“熱海ノスタルジー”がコンセプト。

熱海でしか味わえない脂乗り抜群の「地魚」をはじめとした、いろいろなお魚の魅力を味わってほしい。意外と知られていませんが、熱海市内には網代や伊豆山、大熱海に初島など、実に数多くの漁港があります。そして熱海の漁港は、アジや網代サバ、熱海サーモンに金目鯛、貝・エビ類など豊富な魚介類が水揚げされる、「地魚」の宝庫なのです。

オープンキッチンを中心に刺身、炉端、蒸しなど様々な形態で作りたてを提供します。









■店舗概要

〈熱海銀座周辺〉

◆熱海銀座おさかな食堂

熱海銀座おさかな食堂

所在地 ： 〒413-0013 熱海市銀座町8-8

アクセス： JR熱海駅 徒歩14分

TEL ： 0557-82-3715

営業時間： ランチ 11:00～15:00(L.O.14:30)

ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)

※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く

受付を止める場合がございます。ご了承ください。

定休日 ： 不定休 詳しくは店舗SNSよりご確認ください。

席数 ： テーブル30席／カウンター23席／座敷12席

URL ： https://www.osakana-atami.com/

SNS ： https://www.instagram.com/osakanashokudo/









◆熱海銀座おさかな食堂はなれ

熱海銀座おさかな食堂はなれ

所在地 ： 〒413-0013 熱海市銀座町6-6

アクセス： JR熱海駅 徒歩14分

TEL ： 0557-55-7171

営業時間： 朝食 8:00～11:00(L.O.10:00)

ランチ11:00～16:00(L.O.15:00)

※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く

受付を止める場合がございます。ご了承ください。

席数 ： テーブル60席

URL ： https://www.osakana-hanare.com/

SNS ： https://www.instagram.com/osakana_hanare/









◆熱海渚町おさかな丼屋ビストロ

熱海渚町おさかな丼屋ビストロ

所在地 ： 〒413-0014 熱海市渚町5-1 大舘呉服店ビル1F

アクセス： JR熱海駅 徒歩16分

TEL ： 0557-83-7055

営業時間： ＜平日＞

ランチ 11:00～16:30(L.O.16:00)

ディナー 17:00～21:00

＜土日祝＞

11:00～21:00(L.O.20:00、テイクアウトL.O.18:00)

※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く

受付を止める場合がございます。ご了承ください。

定休日 ： 不定休 木曜が主になります。詳しくは店舗のSNSよりご確認ください。

席数 ： テーブル52席

URL ： https://www.osakana-bistro.com/

SNS ： https://www.instagram.com/osakana_bistro/









◆熱海銀座おさかな食堂炙り家

熱海銀座おさかな食堂炙り家

所在地 ： 〒413-0013 熱海市銀座町4-9

アクセス： JR熱海駅 徒歩15分

TEL ： 0557-35-9790

営業時間： ＜平日＞

ランチ 12:00～16:00(L.O.15:00)

ディナー 16:00～22:00(L.O.21:00)

＜土日祝＞

ランチ 12:00～16:00(L.O.15:00)

ディナー 16:00～22:00(L.O.21:00)

※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く

受付を止める場合がございます。ご了承ください。

定休日 ： 祝日・繁忙期を除く月曜日 詳しくは店舗SNSよりご確認ください。

座席 ： テーブル29席

URL ： https://www.osakana-aburiya.com/

SNS ： https://www.instagram.com/osakana_aburiya/









〈駅前エリア〉

◆熱海おさかな大食堂

熱海おさかな大食堂

所在地 ： 〒413-0011 熱海市田原本町3-1 熱海魚熊ビル2F

アクセス ： JR熱海駅 徒歩3分

TEL ： 0557-48-6855

営業時間 ： ランチ 11:00～15:00(L.O.14:30)

ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)

※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く

受付を止める場合がございます。ご了承ください。

定休日 ： 不定休 詳しくは店舗SNSよりご確認ください。

席数 ： テーブル85席

URL ： https://www.osakana-daishokudo.com/

SNS ： https://www.instagram.com/osakana_daisyokudo/









◆熱海おさかなパラダイス

熱海おさかなパラダイス

所在地 ： 〒413-0011 熱海市田原本町3-1 熱海魚熊ビル3F

アクセス ： JR熱海駅 徒歩3分

TEL ： 0557-55-7327

営業時間 ： ＜平日＞ 10:00～16:00（L.O. 15:00）

＜土日祝＞10:00～17:00（L.O. 16:00）

※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く

受付を止める場合がございます。ご了承ください。

定休日 ： 不定休 詳しくは店舗SNSよりご確認ください。

席数 ： テーブル78席

URL ： https://www.osakana-paradise.com/

SNS ： https://www.instagram.com/osakana_para/









◆熱海駅前おさかな丼屋

熱海駅前おさかな丼屋

所在地 ： 〒413-0011 熱海市田原本町3-7

アクセス： JR熱海駅 徒歩2分

TEL ： 0557-81-3339

営業時間： イートイン 10:00～17:00

テイクアウト 10:00～17:00

定休日 ： 不定休 月曜日が主になります。詳しくは店舗SNSよりご確認ください。

座席 ： テーブル18席

URL ： https://www.osakanadon-atami.com/

SNS ： https://www.instagram.com/osakanadon.atami/









〈御殿場エリア〉

◆熱海おさかな食堂

熱海おさかな食堂

所在地 ：〒412-0023

御殿場市深沢1312 御殿場プレミアム・アウトレット2065区

アクセス：東京駅、新宿駅など主要駅より直行高速バスあり

TEL ：0550-84-8040





[営業時間]入店の整理券を9時半から配布しております。季節によって変動あり。

3月～11月：11:00～20:00(L.O.19:00)

12月～1月：平日 11:00～19:00(L.O.18:00)

休日 11:00～20:00(L.O.19:00)

2月 ：11:00～19:00(L.O.18:00)





定休日 ： 施設休館日に準ずる

座席 ： テーブル60席

URL ： https://www.osakana-gpo.com/

SNS ： https://www.instagram.com/osakana_gpo/









■会社概要

会社名 ： 株式会社夢タカラ

所在地 ： 〒413-0019 静岡県熱海市咲見町1-13 A.Iビル303号室

代表者 ： 代表取締役 下鳥 正人

設立 ： 2007年8月

事業内容 ： 農産物直売所運営・飲食店経営、飲食店への経営コンサルティング

資本金 ： 1,000万円

公式サイト： https://www.yumetakara.com/