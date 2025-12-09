【大阪マリオット都ホテル】「チョコレート×いちご」の冬限定アフタヌーンティーが登場

株式会社近鉄・都ホテルズチョコレート＆いちごアフタヌーンティー

温かいチョコレートをとろりとかけてお召し上がりいただけるウェルカムスイーツ「モワルーショコラ」をはじめ、「フォアグラムースタルトといちごのマリネ」や「百合根とホワイトチョコレートのコロッケ」など冬の味覚を堪能できるセイボリー、「ブロンドチョコレートといちごのクッキーシュー」や「ストロベリーオペラ」など、5種類のチョコレートと甘酸っぱいいちごが奏でる華やかなデセールまで。地上約100mの眺望とともに、心も温まるチョコレートといちご尽くしのひとときをお楽しみください。

チョコレート＆いちごアフタヌーンティー

◇メニュー内容◇

【ウェルカムドリンク】

・アイスブラックカラントティー

【ウェルカムスイーツ】

・モワルーショコラ

【セイボリー】

・鶏肉コンフィのクレープ いちごチョコレートソース

・小エビのサラダ仕立て カカオドレッシング

・牛肉のダークチョコレート煮込み

・鱈のリエット カカオニブ添え

・フォアグラムースタルトといちごのマリネ

・百合根とホワイトチョコレートのコロッケ

【デセール】

・ホワイトチョコレートプリンといちごソース

・いちごのバターサンド

・いちごと生チョコレートの求肥包み

・ストロベリーオペラ

・ブロンドチョコレートといちごのクッキーシュー

・ミルクチョコレートのロールケーキ

・ダークチョコレートタルト

・タブレットチョコレート5種

（ダーク、ルビー、ミルク、ブロンド、ホワイト）

・カカオニブスコーン（いちごのコンフィチュール）

【ドリンク】

HARNEY＆SONS 紅茶を含む専用リストの中からお好きなものをお選びください。

概要

【場 所】19F LOUNGE PLUS（ラウンジプラス）

【提供期間】2025年12月26日（金）～ 2026年2月28日（土）

【提供時間】11：30 ～ 17：00（120分制） ※営業時間 10：00 ～ 20：00

【料 金】7,000円

LOUNGE PLUS開放的な空間と景色が楽しめる

詳細を見る :https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/lounge/menu/53176/

アフタヌーンティーのスコーンをご自宅でも！カカオニブスコーン

アフタヌーンティーで提供する「カカオニブスコーン」は、19F M-Boutiqueにてテイクアウト商品としても販売します。カカオニブのほんのりとした甘みとほろ苦さの中に、オレンジピールの華やかさが広がるこの冬限定のスコーンをお楽しみください。

■概要

【場所】19F M-Boutique（エムブティック）

【期間】2025年12月26日（金）～ 2026年2月28日（土）

【時間】10：00 ～ 20：00

【料金】500円 / 個

※表示料金には、消費税を含みます。

【ご予約・お問合せ】

レストラン予約（受付時間 10：00～19：00）

一般：06-6628-6224

携帯：06-6628-6187

【大阪マリオット都ホテル】

〒545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

※写真はイメージです。

※表示料金は、消費税およびサービス料（15％）を含みます。

※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。

※食材によるアレルギーのあるお客様は予め係にお問い合わせください。

公式WEBサイト（都ホテルズ&リゾーツ）

https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/

公式WEBサイト（マリオット・インターナショナル）

https://www.marriott.com/ja/hotels/osamc-osaka-marriott-miyako-hotel/

Instagram

https://instagram.com/osakamarriott_miyakohotel

Facebook

https://www.facebook.com/osaka.m.miyako/

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCY5IjE-IJFh6EQ6rdhvNblw/videos